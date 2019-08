Snowden, Manning y Greenwald, trio de la misma trama

Agrandar la foto + Twittear El ministro de justicia de Brasil Sergio Moro se ha convertido en una amenaza que pone en juego la imparcialidad de la investigaci√≥n por la que el expresidente Lula est√° detenido hace m√°s de un a√Īo ¬† Los lectores se acordar√°n de Edward Snowden, el norteamericano de fil√≥n hacker que en 2013 invadi√≥ los correos de la inteligencia norteamericana haciendo p√ļblicos documentos de secretos. Junto a Snowden operaba el ex soldado del Ej√©rcito de los Estados Unidos Chelsea Manning. Mientras Snowden se ocult√≥ en Rusia para evitar su extradici√≥n, Manning fue detenido y enviado a una c√°rcel de alta seguridad en EEUU acusado de traici√≥n a la patria. El militar cambi√≥ de sexo en la c√°rcel y hasta contrajo nupcias para hacer m√°s llevadero su encierro. Cuando el avi√≥n del presidente Morales volv√≠a en junio de 2013 de un viaje por Europa, fue detenido en el aeropuerto de Viena; la nave requisada por la sospecha de que Snowden viajaba en el avi√≥n presidencial del boliviano. Fue una especulaci√≥n y un gran susto para la delegaci√≥n oficial. Empero, Snowden y Manning no actuaban solos, otro de sus compa√Īeros de fil√≥n, el tambi√©n norteamericano Gleen Greenwald, vehemente periodista que coadyuv√≥ en la investigaci√≥n de inteligencia, decidi√≥ mudarse a Brasil con un par de mill√≥n de d√≥lares, facilitados por su amigo Pierre Omidyar, multimillonario estadounidense que fund√≥ eBay. El compromiso: un nuevo sitio de noticias en l√≠nea a la cabeza de Greewald en sinton√≠a con la libertad de expresi√≥n y los derechos humanos. El periodista anunci√≥ que promover√≠a una escuela de periodismo digital e invit√≥ a desarrollar proyectos con financiamiento de su organizaci√≥n en esencia para seguir expandiendo y publicando sus investigaciones. En Brasil, Greenwald conoci√≥ a David Miranda, rapaz de origen africano, hu√©rfano que deambulaba gan√°ndose la vida por las playas de Copacabana. Miranda flech√≥ a Greenwald y poco despu√©s estaban viviendo juntos en una mansi√≥n de Rio de Janeiro. La vida para ambos era muy feliz. Miranda se convirti√≥ en un activo miembro socialista del concejo de R√≠o de Janeiro. En 2018 postul√≥ a un puesto para el Congreso bajo el ala de organizaciones GLTB. Miranda logr√≥ el curul, pero hasta ah√≠ hab√≠a establecido una p√©sima relaci√≥n con el actual mandatario brasile√Īo Jair Bolsonaro. O sea, el resultado de las elecciones le cay√≥ a la pareja interracial como una patada en el h√≠gado. En agosto de 2013 Miranda fue detenido nueve horas en Londres por funcionarios e informado de que deb√≠a ser interrogado bajo el art√≠culo 7 de la ley antiterrorista de 2000. Finalmente, las autoridades inglesas lo dejaron abordar el avi√≥n que lo devolv√≠a a Rio de Janeiro, sin cargos para detenerlo. Ya desde entonces la pareja se encuentra en la l√≠nea de combate. En junio, la organizaci√≥n noticiosa de Greenwald public√≥ informes que indicaban que el principal oponente de Bolsonaro en la contienda fue encarcelado de manera indebida tan solo seis meses antes de la elecci√≥n. Esa denuncia, plante√≥ serias preguntas sobre la legitimidad de la victoria de Bolsonaro y puso en tela de juicio la entereza de las instituciones democr√°ticas de Brasil. Ahora, Greenwald y Miranda, est√°n siendo atacados por Bolsonaro y sus aliados. Han enfrentado amenazas de muerte y hasta se comenta que la polic√≠a investiga las finanzas de Greenwald. Los funcionarios del Gobierno del presidente Bolsonaro no han confirmado ni negado el informe, pero la insinuaci√≥n de que Greenwald es blanco del Estado debido a sus informes noticiosos ha detonado protestas en torno a la libertad de prensa en Brasil. The Intercept Brasil El sitio de noticias The Intercept Brasil, una organizaci√≥n noticiosa cofundada por Greenwald, puso en duda la integridad de una amplia investigaci√≥n sobre corrupci√≥n en la que se vieron involucrados algunos de los personajes m√°s poderosos de la √©lite pol√≠tica y comercial de Brasil. Entre ellos, el expresidente de izquierda Lula da Silva, a quien encarcelaron y evitaron que participara en una contienda presidencial ampliamente favorable para el exmandatario. El hombre que presidi√≥ esa investigaci√≥n, el juez federal S√©rgio Moro, se convirti√≥ en una suerte de h√©roe del pueblo para muchos brasile√Īos hartos de la corrupci√≥n y la violencia. Moro, m√°s tarde nominado por Bolsonaro para ser ministro de Justicia, se convirti√≥ en uno de los miembros m√°s populares de su gabinete. Sin embargo, un archivo masivo de conversaciones privadas entre miembros del sistema judicial involucrados en la extensa investigaci√≥n sobre corrupci√≥n, obtenido por The Intercept Brasil, contiene comunicaciones en las que Moro parece cruzar l√≠mites √©ticos y legales en el encarcelamiento contra Lula. Los intercambios muestran que Moro proporcion√≥ asesor√≠a estrat√©gica a los fiscales y les facilit√≥ una pista de la investigaci√≥n. Seg√ļn la ley brasile√Īa, los jueces deben ser √°rbitros imparciales. "Soy un gran defensor de la libertad de prensa, pero esta campa√Īa en contra de la operaci√≥n Lava Jato y a favor de la corrupci√≥n raya en lo rid√≠culo", coment√≥ Moro mediante un comunicado, refiri√©ndose al nombre de ese esc√°ndalo de corrupci√≥n. El flujo constante de art√≠culos de The Intercept Brasil ha provocado que la gente haga llamados a favor de la renuncia de Moro y ha hecho que Greenwald, de 52 a√Īos, sea el principal receptor de los elogios y la furia de quienes se encuentran en los dos extremos de la divisi√≥n pol√≠tica de Brasil. El esc√°ndalo tambi√©n se ha convertido en la primera prueba de resistencia para las instituciones democr√°ticas de Brasil bajo el liderazgo de un presidente que ha pasado gran parte de su carrera pol√≠tica hablando mal de la democracia y alabando el periodo de la dictadura militar en Brasil que termin√≥ en 1985. "Hay una gran pregunta acerca de qu√© tipo de pa√≠s ser√° Brasil", dijo Greenwald durante una entrevista reciente en su casa muy bien vigilada en R√≠o de Janeiro. "¬ŅSer√° un pa√≠s con instituciones democr√°ticas funcionales o se convertir√° en el Estado represor que Bolsonaro anhela y desea?". El destino de los hackers que alg√ļn d√≠a se ilusionaron con filtrar los datos de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA, en sus siglas inglesas) y hab√≠an resuelto un futuro tecnol√≥gico promisor, se encuentran bajo las cuerdas de actitudes siniestras que no han dejado de operar desde el extremo de los opuestos. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario