Trump y Bolsonaro en la ONU: Similitudes de sus discursos nacionalistas

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Donald Trump y Jair Bolsonaro exhibieron al mundo sus grandes semejanzas como presidentes de Estados Unidos y Brasil, al abrir este martes el mayor foro global con mensajes nacionalistas y conservadores casi id√©nticos. Desde sus cr√≠ticas al gobierno socialista de Venezuela hasta el rechazo a intereses globales que a su juicio amenazan a las naciones, Trump y Bolsonaro entonaron por momentos una misma melod√≠a en la sede de las Naciones Unidas. El hecho de que ambos l√≠deres hayan inaugurado la Asamblea General de la ONU respondi√≥ a una vieja tradici√≥n que marca que el brasile√Īo es el primer presidente orador cada a√Īo y el estadounidense el segundo, como anfitri√≥n en Nueva York. Esa costumbre junt√≥ esta vez a dos mandatarios exponentes de una nueva derecha pol√≠tica en el hemisferio, que llegaron al poder criticando al¬†establishment pol√≠tico y acusados por cr√≠ticos de tener actitudes racistas o mis√≥ginas. Aunque sus historias personales y agendas de gobierno tienen diferencias, Trump y Bolsonaro¬†comparten una amplia gama de ideas pol√≠ticas comunes, como estas seis que abordaron en sus discursos en la ONU: 1. Antisocialismo El rechazo visceral al socialismo es una de las similitudes entre Trump y Bolsonaro, y ambos lo dejaron en evidencia este martes. "Uno de los desaf√≠os m√°s serios que enfrentamos es el espectro del socialismo. Es el destructor de naciones y destructor de sociedades", dijo Trump. "Estados Unidos nunca ser√° un pa√≠s socialista", afirm√≥. Bolsonaro, que habl√≥ por primera vez ante la Asamblea de la ONU desde que asumi√≥ como presidente el 1¬ļ de enero, dijo que presentar√≠a "un nuevo Brasil, que resurge despu√©s de estar al borde del socialismo". "Mi pa√≠s estaba muy cerca del socialismo, lo que nos puso en una situaci√≥n de corrupci√≥n generalizada, recesi√≥n econ√≥mica severa, altas tasas de criminalidad y ataques ininterrumpidos contra la familia y los valores religiosos que dan forma a nuestras tradiciones", dijo. 2. Cr√≠ticas a Venezuela y Cuba El rechazo al socialismo y el comunismo se tradujo en fuertes cr√≠ticas de Trump y Bolsonaro al gobierno de Nicol√°s Maduro en Venezuela, al que acusan de¬†recibir apoyo de Cuba. Bolsonaro dijo que en Venezuela hay unos 60 mil "agentes del r√©gimen cubano" que fueron llevados por el expresidente Hugo Ch√°vez y "controlan e interfieren en todas las √°reas de la sociedad local, principalmente en la inteligencia y la defensa". "Venezuela, otrora un pa√≠s pujante y democr√°tico, hoy experimenta la crueldad del socialismo", dijo. Trump sostuvo que "el dictador Maduro es un t√≠tere cubano, protegido por guardaespaldas cubanos, que se esconde de su propio pueblo mientras Cuba saquea la riqueza petrolera de Venezuela para sostener su propio gobierno comunista corrupto". Sin embargo, el presidente estadounidense evit√≥ acusar a Rusia y China de tambi√©n apoyar a Maduro, como han hecho funcionarios de su gobierno en el pasado. Daniela Rodr√≠guez, una funcionaria venezolana que ocupaba la silla de su pa√≠s en la asamblea, fue vista leyendo un libro mientras hablaba Trump, titulado: "Bol√≠var, h√©roe, genio y pensamiento universal". Y el canciller cubano, Bruno Rodr√≠guez, dijo que son "inadmisibles" los dichos de Trump sobre su pa√≠s y Venezuela: "Habla como un emperador", sostuvo. 3. Nacionalismo La exaltaci√≥n del nacionalismo es otra caracter√≠stica en com√ļn de Trump y Bolsonaro. "Si quieres libertad, si√©ntete orgulloso de tu pa√≠s. Si quieres democracia, af√©rrate a tu soberan√≠a. Y si quieres paz, ama a tu naci√≥n. Los l√≠deres sabios ponen primero el bien de su propia gente y su propio pa√≠s", dijo Trump en la casa del multilateralismo. En tanto, Bolsonaro aludi√≥ a la crisis diplom√°tica que enfrent√≥ en las √ļltimas semanas por la deforestaci√≥n e incendios en la Amazon√≠a asegurando que despert√≥ el "sentimiento patri√≥tico" de los brasile√Īos. "Cuestionaron lo que es m√°s sagrado para nosotros:¬†¬°nuestra soberan√≠a!", dijo. 4. Anti "globalistas" La idea de que hay una suerte de conspiraci√≥n internacional contra intereses nacionales, utilizada a menudo por la extrema derecha para movilizar a su base, asom√≥ en los discursos de Trump y Bolsonaro. "No estamos aqu√≠ para borrar nacionalidades y soberan√≠as en nombre de un 'inter√©s global' abstracto", dijo Bolsonaro. "¬°Esta no es la Organizaci√≥n de Inter√©s Global! Son las Naciones Unidas. ¬°As√≠ deben permanecer!". "El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a naciones soberanas e independientes", sostuvo Trump. Algunos presidentes, incluso conservadores, respondieron luego en la misma Asamblea a este tipo de ideas. "No hay ninguna incompatibilidad entre ser parte de un mundo global y al mismo tiempo ser patriota", afirm√≥ el presidente chileno Sebasti√°n Pi√Īera al hablar ante la asamblea este martes. 5. Cr√≠ticas a activistas y ONGs En l√≠nea con sus posturas nacionalistas, Trump y Bolsonaro criticaron a activistas y organizaciones no gubernamentales contrarias a sus pol√≠ticas en temas de migraci√≥n (EE.UU.) o ind√≠genas (Brasil). "Aqu√≠ en Estados Unidos y en todo el mundo, hay una creciente industria de activistas radicales y organizaciones que promueven el tr√°fico de personas. Estos grupos exigen el borrado de las fronteras nacionales", dijo Trump, que ha endurecido las reglas de solicitud de asilo en EE.UU. para migrantes latinoamericanos. "Infelizmente, algunas personas dentro y fuera de Brasil, apoyadas por ONGs, insisten en tratar y¬†mantener a nuestros indios como verdaderos hombres de las cavernas", se√Īal√≥ Bolsonaro, a quien grupos defensores de derechos humanos le reclaman mayor protecci√≥n para pueblos ind√≠genas. Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulaci√≥n de Pueblos Ind√≠genas de Brasil, reaccion√≥ a esa frase: "Bolsonaro nos trata hoy de animales de las cavernas", dijo a la prensa en Nueva York. "No tenemos miedo del gobierno de Bolsonaro, aunque nuestras tierras est√°n siendo tomadas, la Amazon√≠a est√° siendo quemada", sostuvo. 6. Religi√≥n Ambos l√≠deres hicieron diferentes referencias a Dios en sus discursos y abogaron por proteger la libertad religiosa. Trump, por ejemplo, afirm√≥ que en EE.UU. creen que "cada ni√Īo, nacido y no nacido, es un regalo sagrado de Dios". "Con la ayuda de Dios, juntos, eliminaremos a los enemigos de la libertad y venceremos a los opresores de la dignidad", dijo cuando finalizaba su mensaje. "Redescubriremos viejas verdades, desentra√Īaremos viejos misterios y haremos nuevos avances". Bolsonaro, cuando redondeaba el suyo, cit√≥ una frase del Nuevo Testamento: "Y conocer√°n la verdad, y la verdad los har√° libres".