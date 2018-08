Trump y Putin, balones de fútbol, espías y seguridad

Agrandar la foto + Twittear El presidente de los Estados Unidos ha sufrido una nueva derrota en el manejo de su política internacional; ahora sectores políticos del país han señalado que el mandatario fue contradictorio en asuntos que envuelven la seguridad nacional en la reunión que sostuvo el 16 de junio con el presidente ruso Vladimir Putin Uno de los temas que saltaron en ese encuentro ha sido la participación de los servicios secretos rusos en el mayor escándalo electoral de 2016, cuando hackers de ese país intervinieron las cuentas del Partido Demócrata para divulgar datos comprometedores contra la candidata Hilary Clinton. En esa ocasión, tanto la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) como el FBI (gabinete federal de investigación) presentaron informes indicando que había el ataque cibernético había partido de Rusia y perjudicó a la Clinton. "El presidente Putin dijo que Rusia nada tuvo que ver con el robo y la filtración". Lo irónico es que esa declaración corresponde a Trump. No contento el mandatario estadounidense aseguro: "No veo el motivo porqué seria". La afirmación sacó ronchas en el Congreso y en los servicios de inteligencia de EEUU. Tanto demócratas como republicanos condenaron las declaraciones del presidente. Hubo incluso amenazas de impeachment por traición. En el intento de calmar los ánimos Trump retrocedió días después. "Acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que sí ocurrió la interferencia de Rusia en nuestras elecciones", afirmó sin descartar que además de los rusos, otras personas podrían haber participado en acciones que lo favorecieron. Todo estaba más o menos bien hasta ahí, pero nuevamente Trump cambio la versión. Usando su cuenta en Twitter, como acostumbra, declaró que la reunión con Putin fue un éxito. Negó acto seguido cualquier tipo de amenaza de Rusia a los EEUU. Fue la gota que rebalso el vaso. Esa declaración dejó en entredicho lo dicho por el jefe de inteligencia Dan Coats de que "existen señales de alerta". Además, reforzó su declaración indicando que la infraestructura digital que protege o país estaría "literalmente sobre ataque". Pero en la visión de Trump, EEUU no es blanco de los rusos y que la relación de las dos potencias camina muy bien. Gol da Rusia Quien puede decir que ese encuentro fue un éxito es Vladimir Putin. El presidente ruso que un día antes había cerrado un excelente Mundial de Fútbol, se presentó ante Trump con un balón de fútbol. Estrella de la cumbre, Putin dijo o que quiso tratar de asuntos que interesan a su país, como la ocupación de Crimea. Con eso gambeteó a su colega y anotó un gol inédito en el tablero diplomático. Interferencia Rusa Diciembre 2016, el FBI y la CIA divulgan informes que apuntan a Rusia en acciones para favorecer a Donald Trump Las investigaciones comprobaron que hackers rusos intervinieron computadores del Partido Demócrata para obtener información comprometedora contra la candidata Hillary Clinton Junio 2017, Vladmir Putin admite que pudo haber interferencia rusa, pero descarta acciones contra funcionarios de su Gobierno Febrero 2018, el departamento de Justicia de EEUU identificó a 13 ciudadanos y a tres instituciones rusas por interferir en las elecciones presidenciales de 2016 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario