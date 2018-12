Veinte cosas que sucedieron por primera vez en 2018

Fotografia: Lars Hagberg/Agence France-Presse 鈥 Getty Images Agrandar la foto + Personas reunidas en el parlamento en Ottawa, Canad谩, para la feria anual de marihuana de la ciudad en abril de 2018. En octubre, Canad谩 legaliz贸 el acceso a cannabis recreativa para los mayores de 18 a帽os. Credit Twittear 1) Se lanza por primera vez una nave espacial de la NASA cuyo nombre honra en vida a un cient铆fico. La Sonda Solar Parker, la primera nave espacial de la NASA nombrada en honor a una persona que todav铆a vive, se lanz贸 en agosto. La nave tiene el nombre del astrof铆sico Eugene Parker, quien fue el primero en describir el viento solar en 1958. Esta sonda, que tambi茅n se espera que establezca un r茅cord como la nave espacial m谩s veloz, es el objeto hecho por el hombre que ha estado m谩s cerca del Sol. 2) Una pintura alcanza un precio hist贸rico para un artista afroestadounidense vivo. La pintura Past Times de Kerry James Marshall estableci贸 un r茅cord como el precio m谩s elevado que se haya pagado por una pintura de un artista afroestadounidense vivo, ya que se vendi贸 en 21,1 millones de d贸lares, seg煤n la casa de subastas Sotheby's. El comprador de la obra de tem谩tica pastoral de 1997, que muestra a dos personajes negros en su tiempo de ocio, fue el magnate de la m煤sica Sean "Diddy" Combs. El vendedor, la corporaci贸n Metropolitan Pier and Exposition Authority, con sede en Chicago, hab铆a adquirido la obra por 25.000 d贸lares. 3) Apple se convierte en la primera empresa en alcanzar un valor de un bill贸n de d贸lares. Apple se convirti贸 en la primera empresa que cotiza en la bolsa en alcanzar un valor de mercado de m谩s de un bill贸n de d贸lares en agosto, seguida muy de cerca por Amazon, que alcanz贸 esa marca tan solo un mes despu茅s. El auge de estas denominadas empresas superestrella ha ayudado a incentivar un largo periodo de crecimiento econ贸mico en Estados Unidos, pero quiz谩 tambi茅n haya contribuido a la contracci贸n de la clase media y el aumento de la desigualdad de ingresos, seg煤n los expertos. 4) Un nuevo tipo de adaptaci贸n humana Los investigadores han informado sobre un nuevo tipo de adaptaci贸n humana, al oc茅ano. Seg煤n la revista especializada Cell, los miembros de un grupo 茅tnico conocido como los baj谩u, que tradicionalmente viven en casas flotantes o palafitos en poblados del sudeste asi谩tico, han evolucionado para convertirse en mejores buzos. Los hallazgos de los investigadores revelan que los baj谩u -independientemente de si se dedican al buceo o a otra ocupaci贸n- tienen bazos que son un 50 por ciento m谩s grandes que los de aquellos que viven a 24 kil贸metros del mar, en tierra firme. Los estudios han demostrado que los bazos de mayor tama帽o pueden ayudar a los animales marinos a bucear a mayor profundidad. 5) Una Corea unificada, al menos sobre el hielo Las mujeres que forman parte del equipo de hockey sobre hielo de Corea del Norte y Corea del Sur compitieron como un solo equipo en la vig茅sima tercera edici贸n de los Juegos Ol铆mpicos de Invierno en Pieonchang. Esta fue la primera vez que los dos pa铆ses participan con un equipo ol铆mpico unificado. El equipo perdi贸 en su primer partido, contra Suiza. Sin embargo, Corea del Sur gan贸 un total de diecisiete medallas en los juegos, incluyendo cinco medallas de oro. 6) El primer museo del 'perro salchicha' abre sus puertas. Dos exfloristas abrieron lo que ellas llaman el primer museo dedicado a los perros salchicha. El Dackelmuseum, que se encuentra en Baviera, Alemania, expone timbres de caninos, panes con forma de perro, estatuillas de porcelana, impresos y otros art铆culos dedicados al dachshund, una de las razas caninas m谩s antiguas de Alemania. 7) La primera muerte peatonal causada por un veh铆culo aut贸nomo Un veh铆culo aut贸nomo de Uber que estaba realizando una prueba caus贸 la muerte de una mujer en Tempe, Arizona, en marzo; se cree que es la primera muerte de un peat贸n ocasionada por un veh铆culo aut贸nomo. Aunque el autom贸vil ten铆a un conductor de respaldo, ni este ni el sistema de sensores l铆dar y radares percibieron a tiempo a una mujer que estaba tratando de cruzar la calle con una bicicleta. 8) Arabia Saudita alberga por primera vez la semana de la moda. Arabia Saudita organiz贸 por primera vez la semana de la moda en Riad en abril. No obstante, el evento mostr贸 signos del reino conservador. A pesar de que solo hab铆a mujeres entre las asistentes, se prohibi贸 publicar im谩genes de mujeres sin abayas, un velo largo que cubre todo el cuerpo. Sin embargo, los organizadores aclamaron el evento por ser un momento clave para las mujeres en un pa铆s en el que todav铆a se espera que estas les concedan autoridad a sus tutores. 9) Una empresa china supera las ventas de celulares de Apple. Por primera vez, la empresa china Huawei super贸 las ventas de tel茅fonos de Apple, pues vendi贸 m谩s de 54 millones de m贸viles en el segundo trimestre de 2018, en comparaci贸n con los 41 millones de Apple, ambas por debajo de Samsung. El 茅xito de la empresa es todav铆a m谩s impresionante considerando que Huawei no ha logrado incursionar en algunos de los mercados m谩s grandes del mundo, incluido Estados Unidos, en parte debido a temores de espionaje corporativo y gubernamental. 10) Un museo en Par铆s abre sus puertas a los nudistas. Por primera vez en la capital francesa, un museo ha dado la bienvenida a personajes desnudos de otro tipo: vivientes. El Museo de Arte Moderno de Par铆s, ubicado en el ala este del Palacio de Tokio, abri贸 sus puertas a los nudistas para un excepcional recorrido programado por la Asociaci贸n de Naturistas de Par铆s. La Ciudad Luz tambi茅n cuenta con el primer restaurante nudista en el mundo, O'Naturel, que abri贸 a finales de 2017, as铆 como un 谩rea en un parque p煤blico destinada a la gente que prefiere andar como Dios la trajo al mundo. 11) Una m谩quina barre la basura pl谩stica del mar. La primera m谩quina en el mundo dise帽ada para limpiar los residuos pl谩sticos en el oc茅ano -creaci贸n de un muchacho que abandon贸 sus estudios universitarios y que desde la adolescencia tuvo esa idea- fue desplegada en septiembre con direcci贸n hacia lo que se conoce como la Gran Mancha de Basura del Pac铆fico. Esta extensi贸n del oc茅ano, ubicada entre Haw谩i y California, tiene la mayor acumulaci贸n de pl谩stico oce谩nico en el mundo. No obstante, a algunos expertos les preocupa que la m谩quina cause m谩s da帽o que reparaci贸n, y argumentan que ser铆a mejor concentrase en esfuerzos para evitar que el pl谩stico llegue al oc茅ano. 12) Los legisladores franceses proh铆ben los dispositivos en las escuelas. Una ley que proh铆be los dispositivos en las escuelas entr贸 en vigor en Francia en septiembre. Los estudiantes de 3 a 15 a帽os tendr谩n que dejar sus celulares, tabletas y otro tipo de dispositivos digitales en casa o apagados en las instalaciones escolares, con ciertas excepciones en los casos de estudiantes con discapacidad o durante actividades extracurriculares. Algunos legisladores se mofaron de la nueva ley por ser un exceso y mencionaron una regla ya existente que proh铆be el uso de tel茅fonos m贸viles en los salones en horas de clases. 13) Una pilota de combate rompe la barrera del g茅nero en Jap贸n. Jap贸n, cuya fuerza laboral est谩 dominada por hombres, nombr贸 a su primera pilota de combate en agosto. La teniente primera Misa Matsushima, de 26 a帽os, quien mencion贸 que la pel铆cula estadounidense Top Gun: Pasi贸n y gloria hab铆a sido su inspiraci贸n, se uni贸 a la Fuerza A茅rea de Autodefensa de Jap贸n en 2014. La fuerza a茅rea comenz贸 a aceptar solicitudes de mujeres en 1993; sin embargo, las mujeres no pudieron presentar solicitudes para convertirse en pilotos de combate sino hasta 2015, cuando se levant贸 la prohibici贸n como parte de una iniciativa nacional para aumentar la cantidad de mujeres en los lugares de trabajo. 14) 脕frica pone en marcha la primera planta que transforma basura en energ铆a. Etiop铆a es el primer pa铆s de 脕frica en abrir una planta que convierte basura en energ铆a. Altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de Etiop铆a, Mulatu Teshome, estuvieron presentes en la inauguraci贸n de la planta de 120 millones de d贸lares, llamada Reppie, que se construy贸 en un basurero en las afueras de Ad铆s Abeba. Se supone que podr铆a absorber hasta el 80 por ciento de los residuos diarios generados por la capital y satisfacer alrededor de un 30 por ciento de sus necesidades de energ铆a. 15) Ikea abre su primera tienda en India. Ikea abri贸 su primera tienda india en Hyderabad y dio un giro a su estrategia habitual con la reducci贸n de los precios y un cambio de su inventario -e incluso su oferta de caf茅- para atraer a los consumidores indios. La muebler铆a minorista m谩s grande del mundo planea abrir otras tres tiendas en los pr贸ximos dos a帽os para satisfacer las necesidades de la clase media que crece r谩pidamente en el pa铆s. 16) Rusia muestra su poder铆o. En su m谩s grande muestra de fuerza militar desde los d铆as de la Guerra Fr铆a, Rusia reuni贸 a casi 300.000 soldados, mil aeronaves y novecientos tanques para los ejercicios militares Vostok 2018. Adem谩s, por primera vez, China particip贸 en los ejercicios: envi贸 helic贸pteros y unos 3200 soldados. 17) La primera serie de telerrealidad creada en M茅xico Made in Mexico, que sigue las lujosas vidas de nueve miembros de la alta sociedad en Ciudad de M茅xico, comenz贸 a transmitirse en septiembre. Esta serie presentada por Netflix, que es el primer programa de telerrealidad creado en M茅xico, ha enfrentado algunas cr铆ticas que se帽alan que es de mal gusto en un pa铆s donde casi la mitad de la poblaci贸n vive en la pobreza. 18) Canad谩 legaliza la marihuana para uso recreativo. Canad谩 se convirti贸 en la primera econom铆a mundial importante en legalizar la marihuana para uso recreativo. Es el segundo pa铆s del mundo -despu茅s de Uruguay- en aprobar dicha legislaci贸n. Desde mediados de octubre, las personas mayores de 18 a帽os pueden comprar y usar legalmente aceites y flores deshidratadas de cannabis. Se espera que la legalizaci贸n genere miles de millones de d贸lares en ingresos una vez que se implemente en su totalidad. 19) Hay m谩s cerdos que gente en Dinamarca. Los cerdos ahora superan a las personas en Dinamarca: 215 cerdos por cada 100 habitantes, seg煤n una nueva estad铆stica que dio a conocer Eurostat. La agencia calcula que alrededor de 150 millones de cerdos viven en la Uni贸n Europea, un 40 por ciento de los cuales se encuentra en Alemania y Espa帽a. Adem谩s, seg煤n nuevas cifras dadas a conocer por el gobierno espa帽ol, la cantidad de cerdos sacrificados, 50 millones, supera a la poblaci贸n del pa铆s de 46,5 millones. 20) La Corte Suprema de India deroga la prohibici贸n del sexo homosexual. Por primera vez en m谩s de 150 a帽os, el m谩ximo tribunal de justicia del pa铆s ha declarado anticonstitucional una ley que proh铆be el sexo homosexual consensuado en India. La norma, introducida en el derecho indio bajo el gobierno colonial brit谩nico, se aplic贸 en contadas ocasiones, pero los cr铆ticos dec铆an que permit铆a el chantaje, el abuso sexual y el acoso a las personas de la comunidad LGBT. Con miras al futuro Disneyland servir谩 alcohol p煤blicamente por primera vez. Salud, mosqueteros. Disneyland servir谩 alcohol al p煤blico en general por primera vez en 2019, cuando abra sus puertas la Cantina de Oga en Galaxy Edge, la muy esperada 谩rea del parque de diversiones con tem谩tica de Star Wars. Se programan los primeros vuelos de prueba para los taxis espaciales comerciales. El 2019 será sin duda un año emocionante para los viajes comerciales espaciales: tanto la cápsula SpaceX Dragon como la nave espacial Boeing Starliner tienen ya programados sus primeros vuelos de prueba con tripulación.