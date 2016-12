Atentado en Berlin: «El miedo ante el mal no puede paralizarnos» Merkel

Fotografia: REUTERS Agrandar la foto + Twittear La canciller alemana, Angela Merkel, se personó este martes en el mercadillo navideño de Berlín que el lunes fue escenario de un atentado terrorista, donde doce personas murieron y y medio de centenar resultaron heridas, al irrumpir un camión de gran tonelaje en esa zona peatonal. La jefa del Gobierno, acompañada por su ministro de Interior, Thomas de Maizière, el de Exteriores, Franz-Walter Steinmeier, y el alcalde-gobernador de Berlín, Michael Müller, hizo una ofrenda floral junto a la vecina Gedächniskirche, el lugar al que ciudadanos se acercaron espontáneamente a dejar mensajes de solidaridad. En una comparecencia previa, la canciller había expresado su conmoción, tristeza e indignación por lo ocurrido y dijo que, de confirmarse que el ataque fue cometido por alguien «que llegó al país en busca de refugio«, sería «especialmente repugnante». Merkel garantizó que la autoría del atentado será esclarecida, que sus responsables serán castigados de acuerdo a las leyes del país y expresó asimismo su rechazo a vivir «paralizados por el miedo ante el mal». La propia Policía ha admitido mientras tanto las dudas existentes acerca de que el detenido el lunes como presunto conductor del camión, un refugiado paquistaní, probablemente no estaba implicado con el ataque. El fiscal federal alemán, Peter Frank, explicó que todos los indicios apuntan a que el mortal atropello es un «atentado con trasfondo terrorista« cometido por una persona o un grupo del que, probablemente, no forma parte el único detenido. «Hay que ir asumiendo la idea» de que el detenido anoche no era «quizá» la persona que lanzó el camión contra la multitud, explicó Frank. Las medidas de seguridad y la presencia policial se ha reforzado en todo el país, especialmente en los mercadillos navideños, que en Berlín quedaron cerrados hoy en señal de respeto por las víctimas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario