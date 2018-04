Ecuador confirma que grupo disidente de las FARC secuestró a dos ciudadanos

Fotografia: El Colombiano Agrandar la foto + Twittear Dos personas se encuentran secuestradas por el grupo disidente de las FARC que lidera alias "Guacho", informó este martes el ministro del Interior de Ecuador, César Navas. El grupo disidente que lidera Walter Artízala, conocido con el alias de Guacho, está acusado del asesinato de tres miembros del equipo de prensa del diario El Comercio de Ecuador, que murieron la semana pasada mientras estaban retenidos por el grupo ilegal entre la frontera entre Ecuador y Colombia. "Queremos informarle al país que a través del canal de comunicación nos ha llegado información el día de ayer en horas de la noche sobre un nuevo secuestro de dos ciudadanos", dijo Navas. "Por este canal de comunicación se recibió un video de una pareja de la cual se desconoce sus nombres y las nacionalidades", aseguró. Y añadió: "Es la primera vez que alias 'Guacho' nos envía una prueba de vida directamente a nosotros, no como en ocasiones anteriores a través de medios colombianos". "Cobardes" El secuestro se produce en medio de operaciones militares conjuntas que realizan ambos países tras el asesinato de los dos periodistas y su conductor. En el video, proyectado por el gobierno en una conferencia de prensa, aparece la pareja atada de cuello y manos y vigilada por dos personas armadas. Uno de los secuestrados le pide ayuda al presidente, Lenín Moreno, para evitar que se repita lo ocurrido el viernes cuando se confirmó la muerte de los tres ecuatorianos secuestrados el 26 de marzo. "Cobardes porque se valen de escudos humanos para querer chantajear el pueblo ecuatoriano", afirmó el ministro, "quieren robarnos la paz que hemos vivido, pero no lo vamos a permitir". Navas señaló que las acciones del grupo ilegal no iban a amedrentar al país en su objetivo de capturar a Artízala. Moreno había dado el lunes un plazo de 10 días para que se entregue y Ecuador puso una recompensa de US$100.000. Durante la peor etapa del conflicto colombiano, Ecuador se mantuvo casi inmune a la violencia que ocurría del otro lado de su frontera norte. Paradójicamente ha sido la firma de los acuerdos de paz en Colombia en 2016 lo que parece haber cambiado la situación. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario