Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear El mexicano Joaqu√≠n "El Chapo" Guzm√°n fue condenado este mi√©rcoles a cadena perpetua y 30 a√Īos adicionales en Estados Unidos, como l√≠der de un cartel que envi√≥ toneladas de drogas a este pa√≠s. El juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn (Nueva York), acept√≥ as√≠ la pena requerida por la Fiscal√≠a de EE.UU. y conden√≥ a Guzm√°n a una vida en prisi√≥n por mantener de forma continuada una organizaci√≥n criminal, adem√°s de 30 a√Īos por el uso de armas de forma violenta. El magistrado, adem√°s, orden√≥ incautarle casi US$12.700 millones, la cantidad que el gobierno de Estados Unidos estim√≥ que "El Chapo" gan√≥ como l√≠der del cartel de Sinaloa entre 1989 y 2014. Durante la audiencia celebrada este mi√©rcoles, Cogan consider√≥ que los cr√≠menes de "El Chapo" fueron de una "maldad avasalladora". "El Chapo", de 62 a√Īos, fue declarado culpable el pasado febrero de los 10 cargos que enfrentaba en su juicio, considerado el mayor de la historia de EE.UU. por narcotr√°fico. Guzm√°n tuvo oportunidad este mi√©rcoles de dirigirse a la corte y denunci√≥ que el confinamiento en EE.UU. al que ha estado sometido durante el proceso ha sido una "tortura, mental, emocional y psicol√≥gica las 24 horas al d√≠a", inform√≥ el periodista de BBC Mundo Gerardo Lissardy, que acudi√≥ al tribunal. "Es lo m√°s inhumano que he pasado en mi vida", dijo Guzm√°n, que se mostr√≥ como "imp√°vido, sin alterarse", vestido con un traje gris y por primera vez con el bigote que le caracteriza, y que durante el juicio no ten√≠a, detall√≥ Lissardy. Para Guzm√°n, que libr√≥ sangrientas guerras con enemigos y gan√≥ notoriedad tras dos fugas de prisiones de m√°xima seguridad en M√©xico, la condena significael fin de su carrera delictiva. "Esta sentencia representa la ca√≠da del narco m√°s temido de la historia y pone el foco en un modelo de colaboraci√≥n entre fuerzas de seguridad que ser√° utilizado contra los traficantes de drogas m√°s prol√≠ficos en todo el mundo", destac√≥ en un comunicado el agente especial de la DEA a cargo de Nueva York, Ray Donovan. "El Chapo" ahora aguardar√° su probable traslado a una prisi√≥n federal de m√°xima seguridad en EE.UU. donde pasar√≠a el resto de sus d√≠as. "No hubo justicia" En el juicio, la fiscal√≠a present√≥ desde grabaciones de "El Chapo" negociando cargamentos de drogas hasta 56 testigos en su contra, incluidos excolaboradores que aceptaron cooperar para reducir sus propias sentencias. Varios de esos testigos brindaron detalles de atroces cr√≠menes cometidos por Guzm√°n, como asesinatos y torturas. La colombiana Andrea V√©lez, ex secretaria personal del narco colombiano Alex Cifuentes y quien asegur√≥ que Guzm√°n orden√≥ asesinarla, tambi√©n tom√≥ la palabra esta mi√©rcoles a invitaci√≥n de la fiscal√≠a. "Aunque cueste entenderlo, yo admiraba al se√Īor Guzm√°n (...) Cuando vi la realidad, quise alejarme", dijo V√©lez ante "El Chapo" en la audiencia, informa Lissardy. "Se√Īor Guzm√°n, como pido perd√≥n (por haber participado en el narcotr√°fico), yo le perdono y espero que usted pueda perdonarme, tiene dos hermosas hijas a las que no les gustar√≠a que le pasara lo mismo que a m√≠", se√Īal√≥. "Hoy para m√≠ es una redenci√≥n poder estar aqu√≠, ser la voz de muchas m√°s v√≠ctimas de esta guerra que no llegaron a estar aqu√≠ porque sus vidas fueron sesgadas". Pese a las pruebas presentadas, en su alegato final Guzm√°n critic√≥ duramente el proceso y consider√≥ que no recibi√≥ un "juicio justo", asegurando que su "fama" fue un factor para condenarle. "No hubo justicia (...) Estados Unidos no es mejor que cualquier pa√≠s corrupto al que ustedes no respetan", manifest√≥, afirmando que en el pa√≠s no se respeta "la dignidad humana". La fiscal federal Gina Parlovecchio habl√≥ inmediatamente despu√©s y dijo en respuesta: "Este acusado no tiene respeto por la dignidad humana", insistiendo en que asesin√≥ y "envenen√≥" a otras personas con sus drogas. "No se arrepiente de sus cr√≠menes". Despu√©s de conocerse la sentencia, uno de los abogados de "El Chapo", Jeffrey Lichtman, dijo a la prensa que el proceso fue una "inquisici√≥n" y un "juicio espect√°culo". El letrado confirm√≥ que apelar√°n la sentencia y que "el tema m√°s significativo" para ello ser√° insistir en que el jurado viol√≥ la ley. A principios de mes, el juez Brian Cogan rechaz√≥ en una decisi√≥n de 45 p√°ginas todos los argumentos de la defensa sobre una presunta conducta indebida del jurado que consider√≥ a Guzm√°n culpable. El magistrado adem√°s record√≥ que hubo una "cadena monta√Īosa de pruebas contra el acusado". Carrera criminal Seg√ļn las pruebas presentadas en el juicio, Guzm√°n gan√≥ fama de "r√°pido" en el mundo del narco al utilizar t√ļneles fronterizos para introducir toneladas de drogas desde M√©xico hacia EE.UU. Pero "El Chapo" no solo us√≥ t√ļneles para traficar drogas: en 2015 escap√≥ por uno de un kil√≥metro y medio de una c√°rcel mexicana de m√°xima seguridad. Esa fuga carcelaria y otra previa de 2001, escondido en un carrito de lavander√≠a para salir de otro presidio mexicano, contribuyeron a la fama de narco todopoderoso de "El Chapo". El juicio mostr√≥ tambi√©n que, tanto para esas fugas como para su ascenso en el mundo del narco, Guzm√°n us√≥ otra de sus t√°cticas predilectas: los sobornos. Diversos testigos indicaron que "El Chapo" compr√≥ el favor de autoridades mexicanas de rango bajo, medio y alto. Alex Cifuentes, un narco colombiano que trabaj√≥ como secretario de Guzm√°n entre 2007 y 2013, testific√≥ que el capo pag√≥ US$100 millones al expresidente mexicano Enrique Pe√Īa Nieto, quien ha rechazado las acusaciones. "El Chapo" fue arrestado en enero de 2016 -durante el gobierno de Pe√Īa Nieto-, en su momento de mayor celebridad, tras conceder una entrevista a los actores Sean Penn y Kate del Castillo. Un a√Īo m√°s tarde fue extraditado a EE.UU., en v√≠spera de la investidura presidencial de Donald Trump, para ir a juicio con la promesa de que se evitar√≠a buscar la pena de muerte, ya que M√©xico aboli√≥ ese castigo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario