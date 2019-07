El crimen organizado mata en el mundo a tantas personas como las guerras

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear El crimen organizado global, desde las maras centroamericanas hasta¬†las bandas que trafican con migrantes pasando por la mafia rusa, es responsable del mismo n√ļmero de muertos que todos los conflictos armados del mundo, desde la guerra en Siria o Afganist√°n a la contienda civil en Sud√°n del Sur. El √ļltimo Estudio mundial sobre el homicidio 2019 de la ONU, presentado ayer en Viena, recoge la cifra de casi medio mill√≥n (464.000) de muertes violentas en 2017. Un 19% de estas fue causada por asociaciones criminales de todo tipo. Una cifra similar a los 89.000 fallecidos en todas las guerras activas durante ese mismo a√Īo. Desde 2000, los grupos criminales mataron en todo el mundo a casi un mill√≥n de personas. La mayor√≠a de los muertos por violencia son hombres (81%), j√≥venes y con escasas -como poco- perspectivas sociales y econ√≥micas. Al mismo tiempo, m√°s del 90%¬†de los sospechosos de homicidio eran tambi√©n hombres. La tasa global de homicidios ha ido a la baja en el √ļltimo cuarto de siglo, pero solo porque la poblaci√≥n global ha aumentado. En 1992, se registraron 100.000 v√≠ctimas mortales menos que en 2017. Por ser un hervidero de inestabilidad, ligada principalmente a factores socioecon√≥micos, Latinoam√©rica se perpet√ļa como la regi√≥n m√°s violenta, con 173.000 v√≠ctimas mortales, un 37,4% del casi medio mill√≥n de muertos por homicidio, seguida por √Āfrica (35,1%). El informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en ingl√©s) remarca, en diversos contextos y pa√≠ses, la falta de oportunidades como un factor principal de la violencia. En la otra cara de la moneda, Europa, Asia y Ocean√≠a est√°n por debajo de la media mundial en la tasa de homicidios (2,3, 2,8 y 3,0 por cada 100.000 habitantes, respectivamente). Uno de los datos que m√°s ha llamado la atenci√≥n a la investigadora y coordinadora del estudio Andrada Filip es "la concentraci√≥n del crimen en algunos lugares de Am√©rica Latina", explica desde la capital austr√≠aca. "Si los lazos sociales de la comunidad o vecindario son demasiado d√©biles para influir en el comportamiento de la gente, la criminalidad, en particular, es m√°s probable", apunta el estudio. En Ciudad de M√©xico, cuatro municipalidades registran m√°s de un cuarto de los homicidios en la capital, mientras en Caracas, el 50% se cometen en tres zonas. La inestabilidad pol√≠tica, a√Īadida a la falta de empleo, ha tenido "un efecto general negativo" en Venezuela, apunta Filip por tel√©fono. El pa√≠s sudamericano ha sufrido uno de los mayores aumentos de la tasa de homicidios: si en 2012 era de 13 personas de cada 100.000, cinco a√Īos despu√©s, la cifra ha ascendido a 57. No obstante, es Centroam√©rica quien lidera el √≠ndice de homicidios en el mundo: 62,1 por 100.000 habitantes. Aunque la investigadora Filip insiste en que el informe no concluye que las altas tasas de homicidios influyan en la crisis migratoria que vive la regi√≥n, coincide en que se muestra como uno de los detonantes del movimiento entre pa√≠ses. La impunidad contra el crimen se revela un a√Īo m√°s como el tal√≥n de Aquiles del desarrollo de Am√©rica Latina. Otro de los aspectos que se√Īala el estudio y que tambi√©n resalta Filip es que, aunque mujeres y ni√Īas representan una proporci√≥n mucho menor de v√≠ctimas de homicidio que los hombres, sufren mayor riesgo de ser asesinadas por sus parejas o por alguien de la familia. Esta es una tendencia global. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario