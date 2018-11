El macabro asesinato del periodista saudÃ­ Khashoggi

Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear Una trama de tr√°fico de armas que involucrar√≠a al r√©gimen de Arabia Saud√≠ y secretos clasificados son apenas dos en una larga lista de revelaciones que el periodista de investigaci√≥n Jamal Khashoggi conoc√≠a sobre otros tantos asuntos que apuntaban a la monarqu√≠a saud√≠. El escenario del crimen no podr√≠a haber sido peor: las mismas instalaciones del consulado de Arabia Saud√≠ en Turqu√≠a al que el periodista lleg√≥ buscando una autorizaci√≥n para casarse. Una semana despu√©s de su misteriosa desaparici√≥n se acab√≥ confirmando que que Khashoggi fue torturado brutalmente antes de morir. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que su Gobierno investigar√° los m√≥viles del crimen hasta las √ļltimas consecuencias y repudi√≥ que agentes diplom√°ticos y los servicios de inteligencia saud√≠es est√©n involucrados en un hecho que podr√≠a cambiar la relaci√≥n que han mantenido en el mundo √°rabe. Esas declaraciones vinieron acompa√Īadas de m√°s pruebas sobre la misteriosa desaparici√≥n del periodista encontrado con el rostro desfigurado y varios miembros de su cuerpo cercenados. La cadena norteamericana de noticias CNN divulg√≥ im√°genes de un supuesto agente de inteligencia saud√≠, vestido con la ropa del periodista, que sal√≠a por la puerta de atr√°s del consulado en Estambul y luego visita algunos lugares emblem√°ticos de la ciudad, como la Mezquita Azul, dos horas despu√©s de que se vio al periodista ingresar a la delegaci√≥n consular. Tambi√©n se supo que uno de los agentes saud√≠es que supuestamente tuvieron que ver con la muerte del periodista, se comunic√≥ varias veces desde el consulado con el despacho del pr√≠ncipe heredero Mohammed Bin Salm√°n, seg√ļn un diario turco cercano al gobierno de Ankara. "Aqu√≠ est√° el perro", fueron las palabras de uno de los agentes involucrados en el asesinato del periodista. Esto, seg√ļn los investigadores, es una prueba de que exist√≠a un plan para asesinar al periodista. A pesar de las evidencias sobre la participaci√≥n de la realeza, el Gobierno de Arabia Saudita divulg√≥ un comunicados indicando que se trat√≥ de un "lamentable accidente", luego de una pelea en el interior del consulado al que hab√≠a llegado Khasshoggi para solicitar un papel necesario para casarse con su prometida turca. En principio, la versi√≥n del Gobierno saud√≠ apunt√≥ a que Khashoggi hab√≠a abandonado por sus propios medios el consulado, como lo probar√≠an esas im√°genes que se repasaron en la cadena CNN, pero la verdad es que el periodista nunca sali√≥ del lugar y fue asesinado, como lo acaban de reconocer autoridades de su propio Gobierno, luego de las intensas presiones internacional para que aclarara qu√© sucedi√≥ con el columnista de uno de los diarios m√°s prestigiosos e influyentes del mundo, The Washington Post. El agente de inteligencia, que guarda cierto parecido con la contextura de Khashoggi, y tiene m√°s o menos la misma edad, fue identificado como Mustaf√° Al Madani, que formaba parte del grupo de 15 agentes de inteligencia que el d√≠a de la desaparici√≥n del periodista, viaj√≥ desde Riad hasta Estambul para aparentemente preparar la celada contra el periodista cr√≠tico del Gobierno del rey Salm√°n Abdulaziz y de su pr√≠ncipe heredero, Mohammed bin Salm√°n. Al agente se le ve con la misma ropa de Khashoggi, barba falsa y gafas, pero no con los mismos zapatos. Luego se lo ve caminando en los alrededores de la famosa Mezquita Azul de la ciudad. Khashoggi hab√≠a solicitado con anterioridad un registro de su estado civil para su boda. Es as√≠ que el consulado lo cit√≥ el martes 2 de octubre para entreg√°rselo. El periodista lleg√≥ a la sede consular con el temor de que algo le podr√≠a pasar, y por eso hab√≠a alertado a su prometida, quien lo esperaba a las afueras del lugar y a algunos de sus amigos periodistas. Desde entonces se han conocido a cuenta gotas, a trav√©s de filtraciones a la prensa cercana al Gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, detalles de la investigaci√≥n realizada por las autoridades turcas, en el sentido de que el periodista habr√≠a sido torturado, se le habr√≠an cercenado los dedos antes de decapitarlo, y que su cuerpo habr√≠a sido sumergido en √°cido, detalles que se han ido confirman do al pasar de los d√≠as. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saud√≠, Adel al-Jubeir, dijo que el asesinato fue llevado a cabo por una "operaci√≥n malvada" que luego trato de encubrirlo, pero que el pr√≠ncipe heredero bin Salm√°n no ten√≠a ning√ļn conocimiento del hecho. Pero los turcos parecen no estar muy convencidos de las versiones saud√≠es. El asesinato del periodista Khashoggi fue "planificado", afirm√≥ un responsable pol√≠tico turco, quien agreg√≥ que los autores hab√≠an desplegado "esfuerzos consecuentes" para disimularlo. "Estamos frente a una situaci√≥n que fue salvajemente planificada y a un despliegue de esfuerzos consecuentes para disimular" ese asesinato, declar√≥ en una conferencia de prensa en Ankara Omer Celik, portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. ¬† 21 d√≠as despu√©s de la desaparici√≥n Seg√ļn la cadena brit√°nica Sky News, los restos del cad√°ver fueron encontrados "descuartizados". El medio, a√Īadi√≥ que la cara del columnista fue "desfigurada" por sus verdugos. Los restos fueron hallados en el jard√≠n de la residencia del c√≥nsul saud√≠, Mohamed Otaibi, quien regres√≥ a Riad el 16 de octubre; el Gobierno de Ankara llevaba d√≠as presionando a Riad para poder acceder a la legaci√≥n donde se produjo el crimen, protegida por inmunidad diplom√°tica, y justo un d√≠a antes de que equipos turcos la registraran fue cuando se march√≥ el funcionario. Sobre las llamadas que se habr√≠an hecho desde el consulado, al despacho del pr√≠ncipe heredero, el diario 'Yeni Safak', muy cercano al Gobierno, asegura que Maher Abdolaziz Mutreb, un miembro del equipo del heredero saud√≠, llam√≥ por tel√©fono m√≥vil cuatro veces al jefe del gabinete del pr√≠ncipe desde el consulado. Bedr el Asakir, director de la oficina del pr√≠ncipe heredero, recibi√≥ cuatro llamadas de Maher Abdolaziz Mutreb hechas con un tel√©fono m√≥vil desde el despacho del c√≥nsul en el Consulado de Estambul despu√©s del terrible asesinato", asegur√≥ el diario, que no menciona ninguna fuente para verificar esta informaci√≥n. El diario afirma que otra llamada tuvo como destino un n√ļmero en Estados Unidos. Varios medios turcos y estadounidenses han informado que Maher Abdolaziz Mutreb pertenece a la comitiva que acompa√Ī√≥ al pr√≠ncipe heredero saud√≠ durante varios viajes internacionales este a√Īo.