Nikolas Cruz, el autor del tiroteo masivo en una escuela secundaria de EE.UU.

Fotografia: WPTV Agrandar la foto + Twittear "Un chico problemático", "solitario" y "un loco por las armas". Así es como estudiantes de la escuela secundaria Stoneman Douglas de Florida definen a Nikolas Cruz, identificado como autor del tiroteo masivo en el centro educativo en el que murieron 17 personas y 14 resultaron heridas. Cruz, de 19 años y que permanece detenido, había sido alumno de la misma escuela a la que regresó este miércoles para llevar a cabo la matanza, de la que ya fue acusado formalmente. El joven enfrenta 17 cargos de "asesinato premeditado". Según confirmó el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, cruz había sido expulsado del centro educativo "por razones disciplinarias".

Lo cierto es que la conducta conflictiva de Cruz era bien conocida tanto por docentes como estudiantes del centro educativo. Un estudiante de la escuela le dijo a la cadena CBS que Cruz era "un chico problemático", y aseguró que siempre "cargaba armas con él" que no tenía reparos en mostrar al resto de alumnos. "Estaba loco por las armas", dijo a la agencia Reuters Chad Williams, un joven de 18 años que compartió aula con Cruz años atrás y a quien lo definió como "una persona que no tenía muchos amigos". Williams aseguró que Cruz se dedicaba a activar la alarma contra incendios del centro día tras día hasta que fue finalmente expulsado en octavo grado. Jillian Davis, otra estudiante que fue compañera de Cruz, dijo que él hablaba muchísimo sobre pistolas y cuchillos, pero que nadie se lo tomaba en serio. Además, sus compañeros lo describían como un "solitario". "Era alguien que siempre actuaba raro y permanecía en silencio", le dijo Brandon Minoff, excompañero de Cruz en la secundaria, a la cadena CNN. "Aunque era un tipo solitario, si le preguntabas por algo, comenzaba a hablar. Por ejemplo una vez que hicimos un trabajo juntos me contó que se quería unir al ejército y que le encantaba cazar", agregó. Redes sociales "inquietantes" Jim Gard, un profesor de la escuela, dijo que los trabajadores fueron advertidos de que el exestudiante suponía una amenaza y no se le debía permitir el ingreso al colegio con una mochila. "Hubo problemas con él el año pasado por amenazas a estudiantes, y creo que se le pidió que abandonase el campus", dijo Gard al diario Miami Herald. El joven no dudaba incluso en presumir de su afición por las armas en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, que ya ha sido eliminada, se veían imágenes del joven empuñando diferentes tipos de pistolas. El sheriff confirmó a periodistas que la policía estaba examinando páginas web visitadas por Cruz y sus publicaciones en redes sociales, que el agente definió como "extremadamente inquietantes". De hecho, varios medios dieron a conocer varias fotos que Cruz había publicado en su cuenta de Instagram -que ya fue cerrada, que lo muestran con varias armas, entre ellas una pistola, navajas y cuchillos. El sheriff señaló que en el momento de la detención el joven tenía un rifle de estilo AR-15 e "innumerables cargadores". Huérfano desde noviembre El arma había sido comprado legalmente por Cruz. "La familia le obligaba a tenerla guardada en un armario bajo llave, pero él tenía una", le dijo a South Florida Sun Sentinel el abogado portavoz de la familia con la que vivía. Según este medio, Nikolas y su hermano Zachary quedaron huérfanos el pasado mes de noviembre, cuando su madre adoptiva falleció. El marido de esta había muerto años antes y fue quien le dio el apellido a Nikolas. Desde entonces, los hermanos vivían con la familia de un amigo. "Sé que tenía algunos problemas y que pudo haber estado tomando medicación. Tenía algún tipo de dificultades emocionales", declaró Barbara Kumbatovich, cuñada de la madre adoptiva de Cruz. "Estaba deprimido tras la muerte de su madre, pero ¿quién no lo estaría?", dijo el abogado de la familia. Helen Pasciolla, una mujer jubilada que hasta hace un año era vecina de la familia de Cruz, le dijo al diario The New York Times que la madre tenía problemas frecuentemente con el comportamiento de sus hijos y, en ocasiones, llegaba a llamar a la policía para tratar de "asustarlos un poco" para que mejoraran su actitud. "Nikolas tiene problemas de comportamiento, creo, pero nunca pensé que sería violento", dijo. Tras ser detenido este miércoles sin oponer resistencia, Nikolas Cruz fue llevado al hospital y posteriormente a la prisión del condado de Broward.