Productor de coca, jefe detallista y testigo contra el Chapo: la saga de Juan Carlos Ramírez Abadía

Fotografia: Fiscal√≠a de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York Agrandar la foto + Twittear ¬† Juan Carlos Ram√≠rez Abad√≠a era uno de los mayores productores de coca√≠na colombiana y ten√≠a dos grandes virtudes: era muy adaptable y estaba completamente obsesionado con los detalles de su oficio. Cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a usar aviones de radar para localizar los vuelos con cargamentos de drogas destinados a M√©xico, Ram√≠rez simplemente comenz√≥ a usar botes. Cuando fabricaba coca√≠na en laboratorios ubicados en las profundidades de la selva colombiana, con frecuencia realizaba controles de calidad con el fin de asegurarse de que sus drogas contaran con la pureza necesaria, que tuvieran una "calidad √≥ptima", seg√ļn cuenta. Sin embargo, Ram√≠rez, un antiguo l√≠der del Cartel del Norte del Valle, tambi√©n era famoso por otra raz√≥n, seg√ļn les dijo a los miembros del jurado: era el principal proveedor de Joaqu√≠n "el Chapo" Guzm√°n Loera, el capo mexicano de la droga. En su segundo d√≠a como testigo en el juicio por conspiraci√≥n de drogas contra Guzm√°n en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, Ram√≠rez detall√≥ su relaci√≥n de diecisiete a√Īos con el acusado y la describi√≥ como uno de los negocios de narcotr√°fico m√°s rentables en la historia moderna. Conocido como Chupeta, Ram√≠rez se present√≥ en el banquillo de testigos como un hombre obsesionado con las minucias de su negocio; record√≥ que siempre ped√≠a a los pilotos que le informaran de todo lo sucedido en cada recorrido y que revisaba todos los renglones de los escrupulosos registros contables que llevaba. Orgulloso hasta la arrogancia, casi no utiliz√≥ la palabra "coca√≠na" sin recordarles a los presentes en la corte que se trataba de su coca√≠na. Ram√≠rez tambi√©n ten√≠a una intensa fijaci√≥n con su seguridad personal. Cont√≥ que en los comienzos de su carrera, despu√©s de que lo arrestaron en Colombia, no solo soborn√≥ a los funcionarios para que lo dejaran salir de prisi√≥n, sino que tambi√©n les pag√≥ para que borraran todos los rastros de su existencia de los registros gubernamentales. Antes de que lo arrestaran de nuevo en 2007 en Brasil, se someti√≥ a varias cirug√≠as pl√°sticas para modificar por completo su rostro. Sus nuevos rasgos (ojos alargados, barbilla prominente y p√≥mulos definidos) le dan el aspecto de un vampiro. La semana pasada, en su primer d√≠a como testigo, Ram√≠rez le dijo al jurado que conoci√≥ a Guzm√°n en 1990 en el vest√≠bulo de un hotel de Ciudad de M√©xico. Dijo que el acusado, quien en ese entonces era un novato en el mundo del narcotr√°fico, le ofreci√≥ transportar 4000 kilos de coca√≠na ("Mi coca√≠na", afirm√≥) desde M√©xico hasta Los √Āngeles, y cobr√≥ el 40 por ciento del valor del cargamento. Eso era un poco m√°s del 37 por ciento que cobraban la mayor√≠a de los traficantes mexicanos, coment√≥ Ram√≠rez. No obstante, Guzm√°n lo persuadi√≥ con un discurso de venta convincente y audaz. "Dijo: 'Soy mucho m√°s r√°pido'", record√≥ Ram√≠rez. "Pru√©bame y ver√°s'". As√≠ comenz√≥ una alianza productiva y duradera que dur√≥ casi veinte a√Īos y permiti√≥ el traslado de 400 toneladas de coca√≠na colombiana a M√©xico para luego transportarla a trav√©s de la frontera. En un principio, los socios usaban aviones para pasar sus cargamentos a la red de pistas secretas de aterrizaje que eran de Guzm√°n. M√°s tarde, optaron por botes de pesca, e intercambiaban el cargamento de manera encubierta en el mar. Los t√©rminos del acuerdo eran sencillos: despu√©s de que la coca√≠na pasaba la frontera, Guzm√°n tomaba su 40 por ciento y lo vend√≠a por su cuenta en Estados Unidos. Los operadores de Ram√≠rez se quedaban con el resto para venderlo. Al parecer, las ganancias eran sorprendentes. De 1990 a 1996, seg√ļn Ram√≠rez, Guzm√°n gan√≥ hasta 640 millones de d√≥lares vendiendo su coca√≠na. Ram√≠rez ejerc√≠a un control excesivo sobre el negocio de Guzm√°n. Cuando los socios cambiaron el transporte a√©reo por las rutas mar√≠timas, Ram√≠rez insisti√≥ en poner capitanes colombianos en los botes mexicanos e incluso hizo que uno de sus empleados usara un radio en tierra para mantener vigiladas las embarcaciones. "¬ŅSer√≠a apropiado decir que eres un jefe muy involucrado?", le pregunt√≥ un fiscal a Ram√≠rez. "Siempre", respondi√≥. No obstante, ni siquiera ese nivel de atenci√≥n era suficiente para evitar los desastres ocasionales. A principios de la d√©cada de 1990, por ejemplo, Ram√≠rez envi√≥ una embarcaci√≥n pesquera con veinte toneladas de coca√≠na al oc√©ano Pac√≠fico para encontrarse con un bote de Amado Carrillo Fuentes, quien era uno de los asociados de Guzm√°n en el C√°rtel de Sinaloa. Sin embargo, el capit√°n de Carrillo Fuentes era cocain√≥mano y comenz√≥ a tener alucinaciones en las que se acercaban embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos. Temeroso de que lo atraparan, el capit√°n mexicano hundi√≥ la embarcaci√≥n y perdi√≥ 400 millones de d√≥lares en coca√≠na. En 1996, despu√©s de varios momentos cr√≠ticos, Ram√≠rez se rindi√≥ ante las autoridades colombianas, prometi√≥ desmantelar su imperio y cumplir una condena de hasta veinticuatro a√Īos en prisi√≥n. Pero al final, como era su costumbre, logr√≥ sobrevivir. Dijo que les pag√≥ varios millones de d√≥lares a funcionarios corruptos de su pa√≠s y sali√≥ libre despu√©s de poco m√°s de cuatro a√Īos. Una vez en libertad, Ramírez se adaptó de nuevo y llegó a un nuevo acuerdo con Guzmán y sus aliados. Con este trato, Ramírez clausuró sus negocios de distribución en Estados Unidos. Dijo que le permitió a Guzmán y a su gente no solo introducir su cocaína de manera ilegal a través de la frontera, sino también venderla en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Aunque ese fue un gran avance para Guzmán, era algo más para Ramírez. Él explicó que, en ese momento, el gobierno de Estados Unidos ya le seguía el rastro y pronto lo acusarían y buscarían su extradición. Por eso se declaró culpable en 2010. Como siempre, luchaba por sobrevivir. "Quería estar detrás de la cortina", comentó.