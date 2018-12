Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear Es la letra peque√Īa del gran acuerdo para combatir el calentamiento global. Diplom√°ticos de casi 200 pa√≠ses reunidos en Katowice (Polonia) cerraron una negociaci√≥n este s√°bado sobre un conjunto detallado de normas para la aplicaci√≥n del Acuerdo de Par√≠s sobre el Cambio Clim√°tico. El pacto, cerrado tras una larga noche de di√°logos, exigir√° que cada pa√≠s participante siga un mismo est√°ndar para medir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer seguimiento a sus pol√≠ticas relacionadas con el clima. Su establecimiento busca garantizar el cumplimiento del objetivo fijado en el Acuerdo de Par√≠s de 2015 de limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de 2?. "Poner a funcionar el programa de trabajo del Acuerdo de Par√≠s es una gran responsabilidad. Ha sido un largo camino. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por no dejar a nadie atr√°s", se√Īal√≥ el presidente de la cumbre, Michal Kurtyka. El texto acordado incluye un llamamiento a los estados para que refuercen sus planes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero antes de la pr√≥xima ronda de negociaciones, prevista para 2020. Tambi√©n pide a los pa√≠ses desarrollados que indiquen cu√°l es el tipo de ayuda que piensan ofrecer a los pa√≠ses m√°s pobres para que est√©n m√°s preparados para hacer frente a los desastres naturales y para disponer de mayores fuentes de energ√≠a limpia. Algunos de los asistentes al encuentro manifestaron su frustraci√≥n por considerar que lo que se acord√≥ es poco, si se toma en consideraci√≥n que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando y que hay millones de personas en el mundo expuestas a los riesgos relacionados con la creciente crisis clim√°tica. Sin embargo, otros fueron m√°s optimistas al se√Īalar que se est√°n sentando unas bases sobre las cuales se puede seguir construyendo. "Dado el contexto geopol√≠tico general, este es un resultado bastante s√≥lido. Nos ofrece lo que necesitamos para hacer despegar el Acuerdo de Par√≠s", dijo Elliot Diringer, vicepresidente ejecutivo del Centro para el Clima y las Soluciones Energ√©ticas, al diario The New York Times. ¬ŅEl regreso de Estados Unidos? Entre los 196 estados que participaron en las negociaciones, uno de los m√°s activos fue Estados Unidos, que acudi√≥ al encuentro pese a que en 2016 el presidente Donald Trump anunci√≥ su decisi√≥n de retirarse del Acuerdo de Par√≠s. La participaci√≥n estadounidense fue posible debido a que formalmente el pa√≠s no puede abandonar ese pacto hasta finales del a√Īo 2020. En cualquier caso, la participaci√≥n de Estados Unidos parece haber ido mucho m√°s all√° de lo que se espera de un pa√≠s que no tiene inter√©s en el acuerdo. Seg√ļn rese√Ī√≥ The New York Times, la delegaci√≥n estadounidense estuvo trabajando de forma constructiva con China tras bambalinas sobre las reglas de transparencia, un tema que los hab√≠a mantenido enfrentados pues mientras Pek√≠n quer√≠a unas normas distintas para los pa√≠ses en desarrollo, Washington quer√≠a que todos los estados tuvieran que cumplir con las mismas reglas. Y eso fue lo acordado. "El elemento clave fue tener un buen sistema de transparencia porque permite construir confianza entre los pa√≠ses y porque podemos medir lo que se est√° haciendo y es suficientemente preciso", coment√≥ Laurence Tubiana, una de las constructoras del Acuerdo de Par√≠s, a la BBC. Tubiana dijo que pa√≠ses como Rusia, que se han negado a ratificar el Acuerdo de Par√≠s con el argumento de que no ten√≠an certeza sobre las reglas para su aplicaci√≥n, ya no pueden usar esa justificaci√≥n. "Eso me alegra. Nadie puede decir que no es claro, que no saben qu√© hacer o que no es cierto. Es muy claro", agreg√≥. Ese incremento en la transparencia tambi√©n responde a una demanda clave de Estados Unidos, que quer√≠a unas mismas reglas de juego para todos los pa√≠ses. Esto -y el hecho de que los enviados de Washington hayan validado el nuevo pacto- cre√≥ expectativas entre algunos activistas sobre la posibilidad de que la Casa Blanca revierta su decisi√≥n o, en √ļltima instancia, de que un futuro presidente decida volver al Acuerdo de Par√≠s. No ser√≠a una decisi√≥n cualquiera, considerando que se trata del segundo pa√≠s que emite m√°s gases de efecto invernadero en el mundo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario