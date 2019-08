El Desierto del Sahara evitó que el huracán Dorian llegue a Puerto Rico

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear ¬ŅQu√© tiene que ver el desierto del Sahara con los huracanes del Atl√°ntico? A simple vista, no hay conexi√≥n entre uno de los lugares m√°s secos del mundo con las tormentas que provocan inundaciones y estragos en el Caribe y Estados Unidos. Sin embargo, los vientos que arrastran toneladas de arena desde √Āfrica hasta Am√©rica tienen una influencia decisiva en el desarrollo de los ciclones, seg√ļn explica a BBC Mundo Jason Dunion, experto de la Administraci√≥n Nacional Oce√°nica y Atmosf√©rica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en ingl√©s). De hecho, de acuerdo con el cient√≠fico, el polvo del Sahara que se esparce actualmente por el Atl√°ntico fue una de las causas primordiales por las que el hurac√°n Dorian, que se desplaza por el Caribe en direcci√≥n a la pen√≠nsula de Florida en EE.UU., no comenz√≥ a ganar intensidad hasta este mi√©rcoles. Seg√ļn los meteor√≥logos, dadas las c√°lidas temperaturas actuales en las aguas del Caribe, Dorian se podr√≠a haber convertido en una "monstruosa tormenta" antes de cruzar cerca de Puerto Rico. Sin embargo, lejos de intensificarse, se mantuvo d√©bil y desorganizada por d√≠as. ¬ŅPor qu√©? Varias condiciones deben unirse para propiciar un mayor desarrollo de los sistemas tropicales, entre ellas, la temperatura del agua y la humedad de la atm√≥sfera. Pero la densa capa de polvo del Sahara que desde hace d√≠as cubre el centro este del Atl√°ntico y el sur del mar Caribe ha incidido en el √ļltimo de estos elementos: disminuy√≥ la humedad atmosf√©rica. "El aire seco de nivel medio de esta capa de aire sahariana ha contribuido a limitar la intensidad de Dorian", explica Dunion. Sin embargo, a medida que el polvo del Sahara disminuye hacia el norte del Atl√°ntico, los modelos de pron√≥stico indican que Dorian podr√≠a intensificarse antes de llegar a EE.UU. Tras el cambio inesperado en su trayectoria que finalmente evitar√° que toque tierra en Puerto Rico y Rep√ļblica Dominicana, los meteor√≥logos ahora temen que pueda llegar como un hurac√°n categor√≠a 3 a Florida la pr√≥xima semana. De hecho, a las 18:00 GMT de este mi√©rcoles, Dorian ya se hab√≠a intensificado: ten√≠a vientos m√°ximos sostenidos de 120 km/h y una presi√≥n central de 997 hectopascales. Era ya un cicl√≥n de categor√≠a 1 en la escala de Saffir-Simpson (de un m√°ximo de 5) Su nueva fuerza, seg√ļn Dunion, se debi√≥ en gran medida a que comenz√≥ a salir de la cu√Īa de aire caliente que genera el polvo del Sahara. "A medida que Dorian se mueva m√°s hacia el noroeste, saldr√° de la capa de polvo sahariano hacia un ambiente tropical m√°s h√ļmedo. Se mover√° a un entorno con vientos m√°s favorables y aguas oce√°nicas m√°s c√°lidas, lo que sugiere que probablemente se intensificar√° en los pr√≥ximos d√≠as", se√Īala. ¬ŅC√≥mo llega al Caribe el polvo del Sahara? El desierto del Sahara es uno de los lugares m√°s secos del mundo. Cubre el 25% del continente africano, lo que implica que tiene casi el mismo tama√Īo que China. Durante el d√≠a, la arena absorbe calor que irradia despu√©s en grandes cantidades a la atm√≥sfera. Ese aire caliente y seco resultante es conducido a trav√©s del Atl√°ntico hacia el oeste, en direcci√≥n a Am√©rica, por los vientos alisios del este, muchas veces con una nube de part√≠culas de polvo. Es conocido como la Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en ingl√©s), y, seg√ļn Dunion, pueden cubrir "un √°rea del tama√Īo de EE.UU. continental y llegar hasta Centroam√©rica, Florida y Texas". "Los brotes de SAL generalmente tienen un espesor de 3 km y se elevan aproximadamente a 1,5 km sobre el oc√©ano", explica. ¬ŅC√≥mo pueden debilitar a los huracanes? De acuerdo con Dunion, el polvo del Sahara puede influir de tres formas a la hora de debilitar los huracanes: Aire seco: el aire seco y polvoriento de la SAL tiene aproximadamente un 50% menos de humedad que la t√≠pica atm√≥sfera tropical. "Este aire extremadamente seco puede debilitar un cicl√≥n tropical o una perturbaci√≥n tropical al sofocar la formaci√≥n de nubes alrededor de la tormenta", explica el experto.

