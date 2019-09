Escombros, cadáveres y desaparecidos: lo que Dorian dejó en las Bahamas

Fotografia: Daniele Volpe para The New York Times Agrandar la foto + Twittear El cuerpo yac√≠a boca arriba, con los brazos extendidos y el rostro hacia el cielo. Luc√≠a unos pantalones cortos negros y una camisa roja. No hay manera de saber d√≥nde muri√≥ el hombre, ni exactamente cu√°ndo o de qu√© modo. Pero cuando el torbellino y las fuertes inundaciones del hurac√°n Dorian que afectaron la zona comenzaron a ceder, a principios de la semana pasada, apareci√≥ el cuerpo tendido entre los escombros de un gran barrio de Marsh Harbour, en la capital de las islas √Ābaco. El 8 de septiembre, una semana despu√©s de que el hurac√°n azot√≥ el √°rea, el cad√°ver segu√≠a ah√≠, en el mismo sitio. La extensi√≥n de los da√Īos en este barrio y en el resto de las islas √Ābaco es tan amplia, el trabajo de evaluarla es tan arduo y el gobierno bahame√Īo est√° tan abrumado que es posible que no se tenga un registro completo de los muertos y desaparecidos hasta dentro de algunas semanas, tal vez incluso meses. El recuento de v√≠ctimas mortales atribuidas al hurac√°n segu√≠a siendo de 44, pero a√ļn no se tiene un estimado de cu√°ntas personas siguen sin localizar. Las fuerzas de seguridad de las Bahamas siguen recibiendo reportes de personas desaparecidas y atrapadas, dijeron los funcionarios, y los equipos de investigaci√≥n forense siguen inspeccionando los escombros. No se pudo contactar a las autoridades para que explicaran por qu√© los cuerpos a√ļn no han sido recogidos. Pero ese cad√°ver que apareci√≥ sobre los cimientos de una casa que, como el resto del vecindario, se hab√≠a convertido en escombros, resulta un sombr√≠o recordatorio de que a√ļn faltan muchas muertes por contar. "Oye, ha pasado una semana", dijo McAdrian Farrington. Perdi√≥ a su hijo y tocayo de cinco a√Īos cuando las aguas inundaron Murphy Town, al este de Marsh Harbour, despu√©s de que, por seguridad, llev√≥ al ni√Īo al techo. "Los cuerpos se descomponen d√≠a a d√≠a". El de su hijo no hab√≠a sido localizado. Los huracanes no discriminan los sitios que golpean, pero a menudo tienen un impacto desproporcionado en las personas m√°s pobres, quienes tal vez viven en estructuras menos resistentes y en zonas con m√°s probabilidad de inundaci√≥n. En las islas √Ābaco, los vecindarios m√°s afectados fueron los barrios que mayoritariamente habitan inmigrantes haitianos pobres, muchos de ellos indocumentados. Y aunque el gobierno no ha difundido la identidad de las v√≠ctimas ni informaci√≥n sobre el lugar donde murieron, muchos abaconianos sospechan que la mayor concentraci√≥n de fatalidades podr√≠an encontrarse en los barrios marginales en expansi√≥n que se contruyen de forma ilegal en Marsh Harbour y que se conocen con los nombres de Mudd y Pigeon Peas. Miles de personas, la mayor√≠a trabajadores haitianos y sus familias, viv√≠an en esas dos comunidades contiguas, laberintos de hogares rudimentarios hechos casi siempre a base de madera contrachapada y listones de 2 por 4 pulgadas. Aunque Bahamas tiene uno de los reglamentos de construcci√≥n m√°s estrictos de la regi√≥n, la mayor√≠a de las estructuras en Mudd y Pigeon Peas, si no es que todas, no lo respetaban. El hurac√°n de la semana pasada arras√≥ los hogares del vecindario y convirti√≥ la zona en un inmenso campo de escombros de maderas desportilladas, bloques de cemento pulverizados, metales retorcidos, pertenencias personales desperdigadas... y cad√°veres. A√ļn hay cuerpos debajo de los troncos ca√≠dos, todav√≠a est√°n donde las aguas de la inundaci√≥n los depositaron. Y muchas personas que sol√≠an vivir aqu√≠ saben d√≥nde est√°n. "¬ŅQuieres verlos?", pregunt√≥ Herbert Luberal, de 47 a√Īos, quien durante varios a√Īos vivi√≥ en Pigeon Peas pero huy√≥ cuando se aproxim√≥ la tormenta. Volvi√≥ el pasado fin de semana a buscar a un amigo. Luberal se dirigi√≥ a las ruinas del barrio. Calzado con chancletas, escogi√≥ con cuidado su camino entre los montones de materiales de construcci√≥n que alguna vez fueron tejabanes, y por encima de los artefactos de las vidas construidas a duras penas en el margen de la sociedad bahame√Īa: un pico, un esn√≥rquel, comida para pollos, un pasaporte haitiano, una mochila de Winnie the Pooh. Un olor putrefacto inund√≥ el barrio: era el aroma de la muerte. Luberal recogi√≥ un rollo de papel higi√©nico, arranc√≥ un pedazo y lo presion√≥ contra su nariz y boca. "Ah√≠", dijo, apuntando a un cuerpo doblado debajo de un muro colapsado. A cinco metros, el pie hinchado de otro cad√°ver sobresal√≠a por debajo de un mont√≥n de madera que ten√≠a encima la llanta de un auto. Otros vecinos, Johnly Pierre, de 47 a√Īos y Ansernio Pierre, de 69, tambi√©n pasaron por ah√≠ y dijeron que sab√≠an d√≥nde hab√≠a m√°s restos. Se internaron en el laberinto de estructuras medio en pie y las pilas de escombros. Los cables de electricidad serpenteaban entre el cascajo. El barrio usaba electricidad robada de la red de la ciudad y se compart√≠a de casa en casa. Los hombres construyeron sus casas con los materiales que ten√≠an a mano. "Si lo construyes t√ļ mismo, no queda fuerte", dijo el mayor de los Pierre. "Construyes una chiquita". Uno de ellos se√Īal√≥ un estrecho pasaje entre dos hogares da√Īados: otro cad√°ver. No muy lejos de ah√≠ se encontraba el cuerpo de una mujer, inmovilizado debajo de un trozo de metal y las ramas arrancadas de un √°rbol, junto a un revoltijo de cajas de embalaje astilladas. Durante un recorrido de 45 minutos que solo cubri√≥ una peque√Īa secci√≥n de Mudd y Pigeon Peas, The New York Times vio seis cuerpos. "¬ŅEsta zona de aqu√≠?", dijo Pierre, de 47 a√Īos. "Muchos muertos". Los hombres sospechaban que hab√≠a m√°s cad√°veres que no hab√≠an sido descubiertos y el intenso olor a podrido suger√≠a que ten√≠an raz√≥n. Pero ninguno hab√≠a visto a los equipos del gobierno en la zona. "Ni siquiera revisan", dijo Luberal. "No les importa". Las cuadrillas estatales que buscaban cad√°veres estuvieron trabajando en Marsh Harbour durante la semana, aunque no queda claro c√≥mo eligen las zonas donde trabajan y cu√°ndo planeaban entrar a Mudd y Pigeon Peas. Las solicitudes de entrevista a los comandantes de la Real Fuerza Policial de las Bahamas y la Fuerza Real de Defensa en Marsh Harbour no fueron respondidos o fueron declinados y el administrador jefe del gobierno de la regi√≥n no pudo ser ubicado durante el domingo 8 de septiembre. El 7 de septiembre, un equipo forense conformado por m√°s de una docena de hombres y mujeres vestidos con monos blancos llegaron a una propiedad cercana a Pigeon Peas, al recibir un reporte de que hab√≠a varios cuerpos atrapados en una iglesia colapsada. Extrajeron tres cuerpos de los escombros, envueltos en bolsas pl√°sticas y los colocaron en una camioneta. Luego de que el veh√≠culo se fue, lleg√≥ Michelle Guerrier. Era la sobrina de una de las v√≠ctimas y conoc√≠a a los dem√°s. Guerrier luc√≠a nerviosa y quer√≠a estar en el momento en que sacaran los cuerpos. "Llegu√© tarde", dijo Guerrier, de 37 a√Īos, vecina de Pigeon Peas. "No los pude ver por √ļltima vez". Tres de las v√≠ctimas buscaron refugio en la iglesia durante el hurac√°n, dijo. Abatida, Guerrier dio vuelta en la esquina, se escabull√≥ entre las ramas enredadas de un √°rbol ca√≠do y se dirigi√≥ hacia Pigeon Peas mientras caminaba con cuidado por su vecindario destruido. Daniele Volpe colabor√≥ con este reportaje desde Marsh Harbour y Frances Robles desde Miami.