Guatemala: al menos 33 muertos tras la erupción del Volcán de Fuego

Al menos 33 personas murieron este domingo tras la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, según informaron fuentes oficiales el lunes. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), también dijo que hay 46 personas heridas entre ellas varios niños, algunos de ellos con quemaduras de tercer grado. En total son 1,7 millones las personas afectadas. Más de 3.000 personas fueron evacuadas. Este lunes también se registró un sismo 5,2 en la costa del Pacífico del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, pro sus siglas en inglés). La comunidad de El Rodeo fue una de las más perjudicadas por la erupción, ya que terminó enterrada por la lava y las cenizas informó Sergio García, director de la Conred. "Tenemos personas desaparecidas, pero ignoramos cuántas son, debido a que se está haciendo el recuento con las comunidades", indicó el funcionario en una conferencia de prensa. "La aldea que quedó prácticamente enterrada es El Rodeo", añadió. "Yo digo que se quedaron enterradas" "Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas", declaró Consuelo Hernández, una mujer del municipio de Esquintla, al que pertenece la aldea de El Rodeo, que fue grabada en cámara cubierta de ceniza mientras se alejaba a pie de la zona afectada por la lava. "Cuando vimos que la lava venía por todo el callejón de Los Lotes (otra aldea más cercana al volcán) nos corrimos para una ladera que hay ahí", dijo señalando hacia lo alto. Pero Henández cree que otra gente no tuvo tiempo de escapar. Las agencias de noticias muestran imágenes de cadáveres atrapados en medio de lo que localmente llaman una "correntada", una mezcla de lodo y lava, cubiertos por un manto gris de ceniza. Conred distribuyó imágenes de otro sobreviviente, identificado como don Concepción, que aparece totalmente cubierto por las cenizas sentado frente a varios muertos. Marío Cruz, portavoz de los bomberos voluntarios en la Ciudad de Guatemala, fue una de las personas que trabajó de madrugada en el traslado de muertos y heridos. Según su descripción "bajó una gran correntada de lava y había varias personas que se encontraban observando la erupción en el momento de bajar esta lava, lo que provocó que varias personas quedaran atrapadas". Estado de calamidad El gobierno de Guatemala aprobó en la madrugada de este lunes el Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, los más afectados por la erupción del volcán de Fuego.

También declaró el duelo nacional durante tres días en todo el territorio de Guatemala. Más de 3.200 personas fueron evacuadas y conducidas a diferentes albergues durante la tarde de este domingo. Las autoridades pidieron a las habitantes de poblaciones cercanas al volcán alejarse de los ríos, que a estas horas llevan sedimentos y rocas.

Dos de los fallecidos estaban contemplando el avance del material volcánico y fueron arrastrados por la crecida del caudal, informó García. "Ninguna persona debe estar a menos de 200 metros de un lugar de riesgo": advirtió el director de la Conred. Grandes explosiones El volcán registró desde las 11:00 horas (18:00 GMT) varias explosiones que generaron una columna de cenizas de 10.000 metros de altura que se esparció a kilómetros de distancia. Una segunda fase de actividad explosiva se dio pasadas las 16:00 horas. Hubo "ondas de choque" que pudieron percibirse en viviendas hasta 20 km de distancia, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Se trata de la explosión más fuerte que se haya registrado en los últimos años, según la dependencia. "No hay flujos de lava fuertes, pero sí explosiones que se dan por las nubes ardientes o flujos piroclásticos. Hay un potencial muy grande de avalanchas de lodo", infirmó el director del Insivumeh, Eddy Sánchez. El Aeropuerto Internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala suspendió todas sus operaciones desde las 16:20 (hora local) de este domingo. Máquinas barredoras y personal militar del Cuerpo de Ingenieros y de la Fuerza Aérea realizaron labores de limpieza para habilitar la única pista de la terminal aérea. La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que el lunes evaluarán si hay condiciones de reapertura. Las autoridades detectaron que hubo derrame de material piroclástico en las barrancas Seca, Cenizas, Onda, Las Lajas, Mineral y Taniluya. En la capital del país, ubicada a 40 km del volcán, también hubo caída de ceniza. Esta erupción es la segunda que se registra este año. En la ocurrida el pasado 1 de febrero, el volcán tuvo 20 horas en actividad, tiempo durante el cual expulsó flujos de lava y causó actividad sísmica y explosiones.