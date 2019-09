Huracán Dorian: la magnitud de la devastación en Bahamas

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Ahora que Dorian se desplaza al norte, hacia la costa este de Estados Unidos, las autoridades de Bahamas y organismos internacionales empiezan a tener una idea m√°s precisa de la destrucci√≥n y muerte que dej√≥ el hurac√°n en el archipi√©lago. La poderosa tormenta lleg√≥ a las islas √Ābaco el domingo como hurac√°n de categor√≠a 5, el nivel m√°s alto jam√°s registrado de este fen√≥meno al tocar tierra en el Atl√°ntico. El lunes lleg√≥ a Gran Bahama, como hurac√°n de categor√≠a 4, y se estacion√≥ ah√≠ por casi dos d√≠as, por lo que la isla tambi√©n sufri√≥ graves da√Īos e inundaciones. Una imagen satelital de Iceye, fabricante finlandesa de microsat√©lites, muestra que el 60% de la superficie de Gran Bahama qued√≥ bajo el agua. El hurac√°n se degrad√≥ a una tormenta de categor√≠a 2 con vientos m√°ximos sostenidos de 165 km/h, el martes, pero creci√≥ en tama√Īo y las islas continuaron soportando fuertes aguaceros. Algunas partes de las Bahamas recibieron hasta 890 mm de lluvia. El mi√©rcoles, el hurac√°n ya se hab√≠a alejado completamente de las Bahamas y ya afectaba las costas de Georgia. Muertos y desaparecidos Despu√©s de que los reportes iniciales de la tragedia dieran cuenta de cinco muertos, el ministro de Salud de Bahamas, Duane Sands, dijo el mi√©rcoles que hab√≠a 20 fallecidos en √Ābaco y Gran Bahama. "La cifra ha aumentado a 20 personas... en √Ābaco y Gran Bahama hasta ahora. Pero tengan en cuenta que los ejercicios de b√ļsqueda y rescate, la exploraci√≥n de casas que se inundaron, reci√©n est√° comenzando", advirti√≥. Sands reconoci√≥ as√≠ que esta cautela de las autoridades no oculta que ser√°n muchos m√°s. Mark Lowcock, subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, tambi√©n espera que la cifra de muertos aumente significativamente. El martes, el medio local Our News Bahamas public√≥ un mensaje en Facebook en el que ped√≠a nombres de personas desaparecidas. Hasta la tarde del mi√©rcoles, la publicaci√≥n ten√≠a m√°s de 2.400 comentarios, aunque algunos de estos inclu√≠an nombres de gente que ya hab√≠a sido encontrada. Necesidad de agua, alimentos y medicinas La Cruz Roja Internacional teme que el 45% de las viviendas en √Ābaco y Gran Bahama, unas 13.000 propiedades, hayan quedado severamente da√Īadas o destruidas. Unas 70.000 personas, pr√°cticamente toda la poblaci√≥n de ambas islas, necesitan "ayuda inmediata", dijo Lowcock, de la ONU. El funcionario detall√≥ que se necesita con urgencia refugio, agua potable, alimentos y medicinas para unas 50.000 personas en Gran Bahama y entre 15.000 y 20.000 en √Ābaco. "Es muy poco habitual que el 20% de la poblaci√≥n de un pa√≠s se vea muy severamente afectada por un √ļnico acontecimiento". Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dio c√°lculos parecidos en cuanto a la necesidad de v√≠veres. El organismo dijo que √Ābaco puede requerir alimentos para 14.500 personas y Gran Bahama, para 45.700 personas. Tareas de rescate Los lugare√Īos son los que realizan la mayor√≠a de los trabajos de rescate, utilizando botes y motos acu√°ticas, pero se ven obstaculizados por caminos inundados, √°rboles ca√≠dos y escombros sumergidos. "Nuestra prioridad en este momento es la b√ļsqueda, el rescate y la recuperaci√≥n. Nos tocar√° a todos nosotros como una comunidad solidaria (gobierno, iglesia, empresas e individuos) ayudar a restaurar la vida de nuestra gente", dijo el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis. El personal de la Guardia Costera de EE.UU. y de Aduanas y Protecci√≥n Fronteriza ha evacuado en avi√≥n a 61 personas -incluyendo 19 heridos- desde el norte de Bahamas a la capital, Nassau, durante dos d√≠as, dijo la embajada de EE.UU. Saqueos en √Ābaco Las im√°genes a√©reas de √Ābaco, incluida la localidad portuaria de Marsh Harbour, mostraban kil√≥metros y kil√≥metros de destrucci√≥n, construcciones sin techo, escombros dispersos, autos y barcos volcados, y altos niveles de agua. "No queda nada en la mayor parte de Marsh Harbour", dijo Alicia Cook, residente que evacu√≥ el √°rea, a la BBC. "La gente est√° comenzando a entrar en p√°nico: saqueando, saqueando... simplemente no hay forma de que todos salgan [de aqu√≠]". Una residente de √Ābaco al diario local The Nassau Guardian que "no hay nada en √Ābaco ahora. √Ābaco est√° muy mal...". "No s√© en qu√© problema me meta por decir esto, pero est√°n saqueando terriblemente. Ya han ocupado la casa de un vecino, estas personas tienen armas, te lanzan piedras... Necesitamos ayuda... Es horrible", añadió la mujer. Minnis dijo que Bahamas enfrentaba "una de las mayores crisis nacionales" de su historia. El líder de la oposición, Philip Brave Davis, sobrevoló las islas y describió la vista como "horrible". El miércoles, Dorian se había desplazado al norte, hacia la costa este de Estados Unidos. Los meteorólogos han advertido que podría tocar tierra en la costa de Carolina del Sur o del Norte el jueves.