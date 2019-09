Incendios en el Amazonas: las tribus enemigas que se unen contra Bolsonaro

Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear ¬† Cualquiera que hubiera visto a un grupo de ind√≠genas compartiendo pescado asado en hojas de pl√°tano en una aldea junto al r√≠o Iriri, en el sur de Par√°, jam√°s hubiera dicho que hace unas d√©cadas muchos de los ellos estaban en guerra. Pero ahora han dejado de lado los conflictos del pasado, que casi llevaron a uno de estos grupos al exterminio, para luchar contra una amenaza mayor: las pol√≠ticas de la administraci√≥n de Jair Bolsonaro para el Amazonas. La lista de sus preocupaciones incluye los planes del gobierno para autorizar la miner√≠a en tierras ind√≠genas y las prospecciones de las compa√Ī√≠as y los madereros en sus territorios. Tambi√©n la contaminaci√≥n por pesticidas en los r√≠os locales. Una especie de Asamblea General de las Naciones Unidas de los pueblos xinguanos del √°rea se reuni√≥ recientemente en la aldea Kubenkokre, en la tierra ind√≠gena Kayap√≥s Menkragnoti. A ella acudieron representantes de 14 grupos √©tnicos ind√≠genas y cuatro reservas ribere√Īas de la cuenca de Xing√ļ. La regi√≥n, que ocupa partes de los estados de Par√° y Mato Grosso, es una de las √ļltimas partes preservadas de la Amazon√≠a en su parte oriental. Sin embargo, los datos del bolet√≠n Sirad-X indican que la regi√≥n perdi√≥ entre enero y junio de este a√Īo 68.900 hect√°reas de bosque, el equivalente al √°rea que ocupa Salvador de Bah√≠a. Ese bolet√≠n lo produce Rede Xingu +, la organizaci√≥n que planific√≥ la asamblea y que re√ļne a 24 organizaciones ambientales e ind√≠genas de la regi√≥n. Un enemigo com√ļn: el gobierno de Brasil "Hoy tenemos un solo enemigo, que es el gobierno brasile√Īo, el presidente de Brasil y las invasiones de personas no ind√≠genas" en nuestras tierras, dice a BBC News Brasil Mudjire Kayap√≥, uno de los l√≠deres presentes en la reuni√≥n. "Tenemos diferencias internas, pero para luchar contra este gobierno, estamos unidos", dice. La organizaci√≥n de la reuni√≥n implic√≥ poner en marcha una log√≠stica compleja. Los representantes de los pueblos ind√≠genas dejaron sus aldeas para ir a las ciudades m√°s cercanas, donde fueron recogidos por autobuses. Los debates tuvieron lugar en la casa principal, construida en el centro del pueblo y rodeada por el resto de casas dispuestas en un gran c√≠rculo. Conocidas por sus delicadas pinturas corporales, las mujeres de la aldea rara vez se presentan en la reuni√≥n y pasan sus d√≠as entre los campos y sus hogares. Misi√≥n de paz El pueblo ind√≠gena m√°s grande de Xing√ļ, con alrededor de 12.000 miembros, son los kayap√≥s. Ellos se encargaron de organizar el evento, la primera reuni√≥n de la Red Xingu +, en una aldea ind√≠gena (las tres asambleas bienales anteriores fueron en ciudades). Al organizar la reuni√≥n, no solo quer√≠an hablar de la Amazon√≠a. Tambi√©n quer√≠an sellar la paz con sus vecinos para siempre. "No repetiremos el pasado. De ahora en adelante estaremos unidos", dijo Kadkure Kayap√≥, uno de los jefes de la aldea. Con esto en mente, uno de los resultados del evento fue la creaci√≥n de un consejo entre las organizaciones participantes para unificar las demandas y racionalizar su discurso pol√≠tico. Los kayap√≥s tambi√©n buscaron fortalecer las alianzas con otros grupos en un momento en que incluso el propio pueblo est√° dividido. En dos de las cuatro tierras ind√≠genas del grupo √©tnico, algunos l√≠deres han permitido el paso de los madereros y de los garimpeiros. "Garimpeiros" es la palabra portuguesa usada para denominar a los mineros a peque√Īa escala que extraen este metal de manera ilegal. La situaci√≥n es m√°s grave en la Tierra Ind√≠gena Kayap√≥, donde los r√≠os Fresco y Branco est√°n contaminados con mercurio y desfigurados por balsas y retroexcavadoras usadas para explorar los minerales. En julio, un informe mostr√≥ mediante im√°genes satelitales el progreso de la miner√≠a en la regi√≥n en lo que va de a√Īo. Acoso de la miner√≠a Para Doto Takakire, uno de los anfitriones del evento, la propuesta del gobierno de abrir a la miner√≠a las tierras ind√≠genas ha hecho que los mineros ilegales -los garimpeiros- se acerquen a los l√≠deres ind√≠genas, a los que ofrecen dinero a cambio de permiso para operar en los territorios. La miner√≠a ahora est√° prohibida en tierras ind√≠genas, pero la legalizaci√≥n de la actividad, que para el gobierno de Bolsonaro es una prioridad, depende de la aprobaci√≥n de una ley por parte del Congreso. Otra causa del aumento de la extracci√≥n ilegal de oro, seg√ļn Takakire, fue el menor n√ļmero de las multas impuestas por el Ibama, el organismo responsable de combatir los delitos ambientales en tierras ind√≠genas. A mediados de agosto, el n√ļmero de multas de la agencia cay√≥ un 30% de media con respecto a los tres √ļltimos a√Īos. En una entrevista con la BBC, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dijo que la reducci√≥n de las multas no indica una menor intensidad en la lucha contra los delitos. Seg√ļn Salles, el Ibama ha tratado de profundizar m√°s en sus an√°lisis para que los infractores no puedan librarse de los cargos, priorizando la calidad y no la cantidad de multas. Divisiones entre ellos Los l√≠deres ind√≠genas que est√°n a favor de la miner√≠a no fueron invitados a la reuni√≥n. Fue una decisi√≥n que fue cuestionada por algunos de los presentes. "Aqu√≠ solo tenemos parientes que luchan por el medio ambiente, por la tierra, por el agua, pero no hay parientes que quieran agronegocios o miner√≠a en las aldeas. ¬ŅSimplemente debatiremos entre nosotros?", pregunt√≥ O√© Kayap√≥, representante de la Asociaci√≥n de Bosques Protegidos. "¬ŅVamos a seguir luchando por la preservaci√≥n del territorio mientras otros luchan por la miner√≠a ilegal y el arrendamiento de tierras? Eso nos debilita, no podemos continuar de esa manera", dijo. Los organizadores dijeron que no se invit√≥ a ninguno de los grupos disidentes para evitar conflictos. Las propuestas legislativas en la C√°mara de Representantes permitir√≠an actividades agr√≠colas a gran escala en tierras ind√≠genas. Los defensores de las iniciativas, que tambi√©n est√°n respaldadas por el gobierno de Bolsonaro, dicen que las medidas buscan garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades. Alternativas econ√≥micas Pero los ind√≠genas temen que abran el camino al arrendamiento de sus tierras para crear grandes extensiones de agricultura intensiva, lo que amenazar√≠a su medio de vida. En la reuni√≥n, debatieron alternativas econ√≥micas a los agronegocios y a la miner√≠a. Se pusieron en com√ļn experiencias exitosas y las dificultades que tienen quienes buscan generar ingresos sin talar el bosque, como la artesan√≠a y la recolecci√≥n de frutas aut√≥ctonas. A la reuni√≥n de tres d√≠as acudieron grupos √©tnicos con varios idiomas, aunque hab√≠a dos idiomas oficiales: el kayap√≥ y el portugu√©s. El discurso que caus√≥ mayor conmoci√≥n fue el de Bepto Xikrin, el l√≠der de la tierra ind√≠gena del pozo de Bacaj√°, en Par√°. Dijo que desde principios de a√Īo, alrededor de 400 garimpeiros y madereros operaban en el territorio. Bepto asegur√≥ que las comunidades estaban asustadas y no sab√≠an c√≥mo actuar. De inmediato, dos jefes de los kayap√≥s se levantaron y prometieron enviar guerreros para expulsar a los invasores, recibiendo aplausos de todos. Otro momento simb√≥lico fue la presentaci√≥n, el √ļltimo d√≠a, de canciones y bailes por parte de los invitados. Para la primera exhibici√≥n, los kayap√≥s llamaron a representantes del pueblo panar√°, uno de los grupos con los que m√°s intensamente lucharon en el pasado. Con sus cuerpos pintados con jenipapo, cuatro panar√°s entonaron una canci√≥n y bailaron. Los c√°lidos aplausos de los kayap√≥s sugieren que las rivalidades entre los grupos podr√≠an haber quedado atr√°s. En el informe en el que se determin√≥ cu√°l era la tierra ind√≠gena Panar√° se dice que el primer enfrentamiento entre los dos pueblos ocurri√≥ en 1922, cuando los kayap√≥s atacaron una aldea panar√°. Flechas contra pistolas Los panar√°s contraatacaron al a√Īo siguiente, alimentando un ciclo de represalias que durar√≠a hasta 1968, cuando una masacre alter√≥ el equilibrio de fuerzas en la regi√≥n. El antrop√≥logo estadounidense Stephan Schwartzman, que viv√≠a entre los panaranos, relat√≥ el episodio en un art√≠culo de 1992. Dice que antes del Gran Asalto de 1968, los kayap√≥s ya hab√≠an estado usando armas de fuego en la guerra contra los panaranos, quienes, a√ļn sin contacto con el mundo exterior, respondieron con flechas. Ese a√Īo, dice Schwartzman, los kayap√≥s "se propusieron reunir la mayor cantidad de armas y municiones posible". Cuando los kayap√≥s subieron por el r√≠o Iriri hasta el pueblo de Sonkanasan, de los panar√°s, incendiaron todas las casas y mataron a 26 personas. Un sobreviviente describi√≥ la matanza al antrop√≥logo. "Todos murieron, mi padre y mis t√≠os ... mataron a mi esposo ... mataron a mi hermano mayor Peyati, mi hijo Yosuri, mi hermano Kyotiswa, mataron a mi madre ... mataron a mi sobrino Nasu, que era un ni√Īo, mataron a Sotare, que era un adulto, al viejo Kosu... Los Txurracam (kayap√≥s) nos masacraron, as√≠ que estoy enojado". Los sobrevivientes abandonaron el pueblo y se internaron en el bosque. A√Īos despu√©s, otra tragedia golpe√≥ a este grupo de ind√≠genas cuando el territorio de los panar√° fue duvidido por la BR-163, una de las carreteras con las que la dictadura militar pretend√≠a conectar la Amazon√≠a con el resto del pa√≠s. Llega la gripe Para evitar conflictos graves, el gobierno envi√≥ una misi√≥n a la regi√≥n. Los intentos fallidos de contacto duraron varios a√Īos, hasta que, en 1972, los trabajadores que constru√≠an la carretera se acercaron a la aldea de Panara y una epidemia de gripe se extendi√≥ por toda la comunidad. "Muri√≥ tanta gente que los sobrevivientes no fueron lo suficientemente fuertes como para enterrarlos, y los buitres se comieron a los muertos que se pudr√≠an en el suelo", dice Schwartzman. Hambrientos y enfermos, los aproximadamente 200 miembros restantes fueron llevados al parque ind√≠gena Xing√ļ. En 1997, los panar√°s lograron regresar a una parte de su territorio original en uno de los m√°rgenes de la BR-163. Desde entonces, con la demarcaci√≥n del √°rea, la poblaci√≥n del grupo se ha triplicado. Alianza contra los blancos y Bolsonaro Dos l√≠deres panar√°s presentes en la reuni√≥n le dijeron a la BBC que los conflictos con los kayap√≥s fueron superados. "Matamos al kayap√≥, el kayap√≥ nos mat√≥, peleamos con el kayabi, pero a√ļn no sab√≠amos lo que estaba sucediendo con los hombres blancos, a√ļn no sab√≠amos nada sobre esa amenaza", dice Sinku Panar√° en su idioma. "Nos hemos reconciliado, nos hablamos de nuevo y ya no pelearemos. Porque hay un inter√©s com√ļn, para que quienes no son ind√≠genas no nos maten a todos", dice. "Los otros presidentes estaban un poco m√°s preocupados por nuestras tierras ... Este que ha llegado ahora (Bolsonaro), no est√° preocupado por eso, est√° preocupado por acabar con lo que tenemos y con la gente de aqu√≠". Sinku dice que est√° preocupado "por los √°rboles, el agua, los peces y las personas no ind√≠genas que quieren venir a nuestra tierra en busca de estas cosas". "No quiero que arruinen el agua con la miner√≠a, no quiero matar a los peces. Por eso vine aqu√≠". Otros l√≠deres expresaron temores similares. Los grupos que habitan √°reas en la cuenca sur de Mato Grosso dijeron que tem√≠an la contaminaci√≥n de los r√≠os por los pesticidas utilizados en las granjas vecinas. "La soya se cultiva cerca de nuestro l√≠mite (territorial)", dice Winti Khisetje, uno de los l√≠deres de la tierra ind√≠gena Wawi. Explica que en la comunidad ha habido un aumento de casos de gripe, fiebre y picazón, lo que atribuye a los pesticidas aplicados en la región. Al final del evento, cuando los kayapós convocaron a los otros participantes para grabar un video, una de las mujeres dudó. Primero se quedó dentro de la casa de los hombres hasta que los nativos y otros ribereños la llamaron insistentemente. Al final, se unió al grupo e incluso acompañó el baile de kayapó en la fiesta de clausura, que se prolongaría hasta altas horas de la noche.