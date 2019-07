La destrucción amazónica se acelera durante el gobierno de Bolsonaro

Fotografia: Carl de Souza/Agence France-Presse 鈥 Getty Images Agrandar la foto + Twittear La destrucci贸n de la selva tropical en la Amazon铆a brasile帽a ha aumentado con rapidez en los meses que ha gobernado el presidente de聽extrema derecha, quien ha reducido los esfuerzos para combatir la tala, miner铆a y explotaci贸n ganadera ilegales. Proteger la Amazon铆a fue la parte central de la pol铆tica ambiental de Brasil durante gran parte de las 煤ltimas dos d茅cadas. En alg煤n momento el 茅xito de Brasil al lentificar la tasa de deforestaci贸n convirti贸 al pa铆s en un ejemplo internacional de conservaci贸n y de los esfuerzos para combatir el cambio clim谩tico. Sin embargo, con la elecci贸n del presidente Jair Bolsonaro, que ha sido multado personalmente por violar regulaciones medioambientales, Brasil ha virado considerablemente al retirarse de los esfuerzos que alguna vez hizo por reducir el calentamiento global al preservar la selva tropical m谩s grande del mundo. Durante su campa帽a para la presidencia en 2018, Bolsonaro declar贸 que las amplias tierras protegidas de Brasil eran un obst谩culo al crecimiento econ贸mico y prometi贸 abrirlas a la explotaci贸n para fines comerciales. A siete meses de su mandato, eso ya est谩 sucediendo. La parte brasile帽a de la Amazon铆a ha perdido m谩s de 3000 kil贸metros cuadrados de 谩rea boscosa desde que Bolsonaro asumi贸 el cargo en enero, un aumento de 39 por ciento respecto al mismo periodo del a帽o pasado, de acuerdo con la agencia del gobierno que monitorea la deforestaci贸n. Tan solo en junio, cuando empez贸 la temporada m谩s seca y templada que facilita la tala, la tasa de deforestaci贸n aument贸 de manera dr谩stica: alrededor de 80 por ciento m谩s p茅rdidas que en junio de 2018. Estos aumentos se registran en momentos en que el gobierno de Bolsonaro ha retirado medidas medioambientales como las multas, advertencias y la confiscaci贸n o destrucci贸n de equipo ilegal que haya en 谩reas protegidas. Un an谩lisis hecho por The New York Times de registros p煤blicos encontr贸 que las acciones de aplicaci贸n por parte de la principal agencia medioambiental brasile帽a cayeron en 20 por ciento durante el primer semestre de este a帽o en comparaci贸n con el mismo periodo en 2018. La baja significa que amplios sectores de la selva pueden derribarse sin mayor resistencia de las autoridades. Las dos tendencias -el aumento de la deforestaci贸n y la renuencia del gobierno a lidiar con la actividad ilegal- tiene en estado de alarma a investigadores, ambientalistas y exfuncionarios que afirman que el mandato de Bolsonaro significar铆a p茅rdidas enormes para uno de los recursos naturales de mayor importancia para el mundo. "Lo que nos espera es el riesgo de una deforestaci贸n desmedida de la Amazon铆a", escribieron ocho antiguos ministros de Medioambiente brasile帽os en una carta conjunta en mayo, en la cual argumentaron que el pa铆s necesita reforzar las medidas de protecci贸n en vez de debilitarlas. Bolsonaro ha minimizado los datos nuevos respecto a la tala al calificar de "mentiras" las cifras de la agencia de su propio gobierno, una aseveraci贸n que los expertos dijeron no tiene fundamentos. Durante una reuni贸n con periodistas internacionales a mediados de julio, el presidente coment贸 que la preocupaci贸n con la Amazon铆a se debe a una "psicosis medioambiental" y asegur贸 que lo que sucede ah铆 no le compete a los extranjeros. "La Amazon铆a es nuestra, no suya", le dijo a un periodista europeo. La postura del gobierno de Bolsonaro desat贸 fuertes cr铆ticas entre l铆deres de Europa, poco despu茅s de la firma de un acuerdo de libre comercio de Brasil y otros聽tres pa铆ses suramericanos con la Uni贸n Europea, pacto que incluye compromisos ambientales. Durante una visita reciente a Brasil, el ministro de Cooperaci贸n y Desarrollo Econ贸mico alem谩n, Gerd M眉ller, dijo que proteger la Amazon铆a es un imperativo global, especialmente debido a que tiene un papel vital en la absorci贸n y retiro del di贸xido de carbono emitido a la atm贸sfera; de modo que esa selva tropical es esencial en el esfuerzo por frenar el calentamiento global. Cuando hay tala, quema o derribo, ese di贸xido de carbono es liberado de nuevo hacia la atm贸sfera. Alemania y Noruega ayudan con el financiamiento de un fondo de conservaci贸n amaz贸nico de 1300 millones de d贸lares, pero el gobierno de Bolsonaro ha cuestionado si el fondo es efectivo, lo que sugiere que podr铆a poner fin al esfuerzo. "Sin las selvas tropicales no hay c贸mo resolver el tema clim谩tico", dijo M眉ller durante un evento en S茫o Paulo. En la campa帽a, Bolsonaro prometi贸 incluso eliminar el Ministerio de Medioambiente, aunque al final no lo hizo por la presi贸n del sector agr铆cola del pa铆s, que tem铆a que tal acci贸n resultara en un boicot a productos brasile帽os. Unas semanas antes de su toma de posesi贸n, Brasil se retir贸 de manera abrupta de su compromiso para ser sede de una cumbre sobre el cambio clim谩tico. Luego, ya en el cargo, Bolsonaro redujo en 24 por ciento el presupuesto de la agencia medioambiental, parte de un esfuerzo general por reducir los costos del gobierno. Bolsonaro tambi茅n ha denunciado que las multas ambientales son una "industria" que necesita eliminarse, y su gobierno ha dicho que planea debilitar la autoridad que tienen los agentes de protecci贸n medioambiental para quemar veh铆culos y equipo que pertenezcan a mineros y taladores ilegales en 谩reas protegidas. El presidente brasile帽o ha minimizado las cr铆ticas internacionales a tales posturas con el argumento de que los llamados para preservar esas partes de Brasil son solo un plan global para frenar el desarrollo de su pa铆s. Este julio acus贸 a los l铆deres europeos de buscar la conservaci贸n de la Amazon铆a porque ellos son quienes quieren usarla en el futuro. "Brasil es como una virgen cotizada que todos los pervertidos extranjeros desean", afirm贸 Bolsonaro. En el pasado, Brasil hab铆a intentado presentarse como l铆der en la protecci贸n de la Amazon铆a y en el combate al calentamiento global. Entre 2004 y 2012 el pa铆s cre贸 nuevas 谩reas de conservaci贸n, increment贸 las medidas de monitoreo y les quit贸 los cr茅ditos p煤blicos a productores rurales que fueran capturados intentando derribar 谩reas protegidas. La deforestaci贸n alcanz贸 su nivel m谩s bajo desde que hay registros. Sin embargo, esos avances ya han tenido tropiezos. Cuando la econom铆a brasile帽a cay贸 en recesi贸n en 2014, el pa铆s se volvi贸 m谩s dependiente de sus productos agr铆colas para la exportaci贸n -como la soja y la carne, cuya producci贸n impulsa la deforestaci贸n- y del poderoso cabildeo agr铆cola. La tala empez贸 a subir de nueva cuenta. Bolsonaro ha prometido eliminar el resto de las barreras para el desarrollo de tierras protegidas. Tambi茅n ha hablado con desprecio del trabajo de la agencia medioambiental, cuyos efectos ha sentido de primera mano. El 25 de enero de 2012, unos agentes medioambientales interceptaron un peque帽o barco pesquero en una reserva ecol贸gica en el estado de R铆o de Janeiro; Bolsonaro, entonces diputado federal, estaba a bordo. Pas贸 una hora debatiendo con los agentes e ignor贸 sus demandas de que abandonara la reserva, seg煤n Jos茅 Augusto Morelli, quien estaba a cargo del equipo. Morelli agreg贸 que Bolsonaro se rehus贸 a identificarse, pero el agente le tom贸 una fotograf铆a al ahora presidente en un traje de ba帽o blanco ajustado y lo multaron despu茅s. Bolsonaro nunca pag贸 lo debido y la multa fue revocada poco tiempo despu茅s de que asumi贸 la presidencia. A finales de marzo, en tanto, a Morelli lo rebajaron de puesto, decisi贸n que 茅l percibi贸 como represalia por la multa impuesta en 2012. El rechazo de Bolsonaro para pagar la multa es algo com煤n: el 95 por ciento de las multas medioambientales en Brasil son rebatidas en tribunales, proceso que se alarga durante a帽os. Ricardo Salles, el ministro de Medioambiente de Bolsonaro, ahora quiere crear un mecanismo que permitir铆a que un panel gubernamental tenga la discreci贸n de reducir o suspender castigos medioambientales; exfuncionarios temen que dicho mecanismo debilitar谩 la aplicaci贸n de las medidas a煤n m谩s. Salles, quien no respondi贸 a varias solicitudes de entrevista, ha reconocido que las agencias de protecci贸n medioambiental se quedan cortas en la vigilancia de actividad comercial en 谩reas protegidas. No obstante, ha argumentado que el sistema ya hab铆a quedado debilitado por los gobiernos anteriores. Respecto al medioambiente en s铆, Salles ha dicho que el gobierno tiene como prioridad problemas urbanos, como mejorar el sistema de tratamiento de desechos y aguas residuales, que el ministro dijo est谩n en un estado "lamentable". Otros altos funcionarios del gobierno de Bolsonaro han reaccionado al aumento pronunciado en la deforestaci贸n con una mezcla de negaci贸n y declaraciones a la defensiva. El jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, adoptó otra postura: criticó lo que dijo son esfuerzos desde el extranjero para formular la política medioambiental de Brasil. "No somos ingenuos", dijo Lorenzoni. "Hay una perspectiva en partes del mundo, con el patrocinio de organizaciones no gubernamentales, que relativiza la soberanía brasileña sobre la Amazonía". Pero, advirtió en una reunión reciente con reporteros: "Ahí les va un mensaje: 'No se metan con nosotros'".