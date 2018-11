La segunda revoluciÃ³n renovable de AmÃ©rica Latina

Fotografia: CARL DE SOUZA GETTY Agrandar la foto + Twittear Con la energ√≠a hidr√°ulica plenamente incorporada desde hace d√©cadas a las matrices el√©ctricas de algunas de las mayores potencias latinoamericanas, con Brasil a la cabeza, el viento y el sol empiezan a tomar el relevo. Molinos e√≥licos y paneles fotovoltaicos han pasado, en pocos a√Īos, de ser una rareza en los paisajes de la regi√≥n a no llamar la atenci√≥n a medida que ganaba, poco a poco, peso en el mix. Las cifras son todav√≠a modestas, pero no dejan de aumentar: en la √ļltima d√©cada la capacidad instalada ha crecido un 8%, por encima de la media global, y la inversi√≥n se ha disparado hasta los 54.000 millones de d√≥lares en los tres √ļltimos a√Īos. Y, lo que es m√°s importante, con un potencial sin l√≠mites, m√°s que suficiente como para convertir a la regi√≥n en la nueva meca renovable a escala mundial. Palabras mayores: a nadie le cabe duda ya de que la transici√≥n global pasa por Am√©rica Latina. El cambio viene de atr√°s. Latinoam√©rica lleva d√©cadas teniendo una matriz el√©ctrica m√°s verde que el resto del mundo, pero, hasta ahora, esto hab√≠a sido as√≠ √ļnica y exclusivamente por el auge de las centrales hidroel√©ctricas, sobre todo en Brasil, donde el 70% de la electricidad que consume procede de saltos de agua. La mala noticia hoy es que la hidroel√©ctrica, que propici√≥ esa primera revoluci√≥n renovable, no atraviesa sus mejores d√≠as: su impacto ambiental y los episodios de sequ√≠a severa -que no har√°n sino incrementar su cadencia y potencia con el calentamiento global-, han puesto en tela de juicio su capacidad de crecimiento. La reciente decisi√≥n de Costa Rica -junto con Uruguay, uno de los seis √ļnicos pa√≠ses del mundo que ya ha logrado que el 100% de la electricidad que consume sea de origen renovable- de cancelar el mayor proyecto hidroel√©ctrico de Am√©rica Central es todo un s√≠mbolo del cambio de √©poca. La buena nueva, en cambio, es que los saltos de agua y los muy contaminantes combustibles f√≥siles tiene un sustituto fiable en las llamadas renovables no convencionales: la e√≥lica y la solar. "Para llegar a d√≥nde queremos necesitamos hacer mucho m√°s, pero hay se√Īales claras de que la transici√≥n ya est√° aqu√≠", sentencia Juan Roberto Paredes, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre las grandes econom√≠as regionales, el avance es especialmente relevante en Chile -donde las renovables cubrir√°n el 90% de la demanda en 2050- y en M√©xico -donde, si nada se tuerce, en 2020 un proyecto e√≥lico generar√° la electricidad m√°s barata del mundo y llegar√° al 50% de fuentes verdes en 2050-. El pa√≠s norteamericano cuenta con una ventaja adicional respecto a sus vecinos: tiene "acceso preferencial" -en palabras de Luis Aguirre Torres, director ejecutivo de GreenMomentum- a una de las mol√©culas de gas m√°s baratas del mundo, clave para el desarrollo de opciones de respaldo que cubran la demanda cuando las renovables, por definici√≥n intermitentes, no son suficientes. Chile y M√©xico son los casos de √©xito m√°s destacados gracias a la apertura regulatoria, seg√ļn Jorge Barrigh, presidente del Consejo Latinoamericano y Caribe√Īo de Energ√≠as Renovables. Pero no los √ļnicos: Brasil invirti√≥, solo en 2015, m√°s de 7.000 millones de d√≥lares en renovables no convencionales; en Centroam√©rica, Honduras ha despuntado como una potencia emergente en el campo de la solar y, hasta el inicio de su brutal crisis pol√≠tica, Nicaragua hab√≠a seguido el camino de su vecina Costa Rica. Argentina tambi√©n ha visto en sus vecinos Chile y Uruguay el espejo perfecto sobre el que proyectar su ya tard√≠a apuesta renovable. Y Colombia no quiere quedarse atr√°s en un nicho fundamental para asegurar la soberan√≠a energ√©tica en un futuro que est√°, m√°s que nunca, a la vuelta de la esquina. Si los grandes -Brasil, M√©xico, Colombia, Argentina y Chile, responsables de casi el 80% del consumo energ√©tico de toda Latinoam√©rica- se mueven, se habr√° recorrido un buen trecho del camino por delante. "La regi√≥n est√° transitando un camino muy interesante", apunta Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organizaci√≥n Latinoamericana de Energ√≠a (Olade). "No solo en e√≥lica y solar, sino tambi√©n en geotermia, que casi nunca entra en la agenda medi√°tica pero que tiene gran potencial de todos los pa√≠ses del Cintur√≥n de Fuego: de Chile a El Salvador". La aportaci√≥n de este recurso es, por ahora, testimonial, "pero su potencial es indudable", completa el jefe de la Unidad de Energ√≠a y Recursos Naturales de la Cepal en su sede subregional mexicana, V√≠ctor Hugo Ventura, otro optimista -uno m√°s- sobre el futuro verde de la regi√≥n. "El margen de crecimiento es tan grande como dif√≠cil de calcular". No es casualidad que Am√©rica Latina se haya convertido en el nuevo Dorado de las energ√≠as renovables. A sus condiciones naturales √ļnicas -"no hay mejores zonas para la e√≥lica que la Patagonia, la Guajira colombiana o el sur de M√©xico, ni mejores regiones para la solar que el norte de Chile y de M√©xico o el sur de Per√ļ", apunta Barrigh- se suma el sentido de la urgencia: tras un 2017 marcado por inundaciones y huracanes, la regi√≥n est√° en primera l√≠nea frente al cambio clim√°tico y la necesidad de transitar hacia otro modelo es imperiosa. La mayor√≠a empieza a verle las orejas al lobo. Si las emisiones globales no se reducen dr√°sticamente y meten la reversa al calentamiento global, 17 millones de latinoamericanos se ver√°n forzados a la migraci√≥n de aqu√≠ a 2050 por la subida del nivel del mar, los huracanes y la merma en las cosechas, seg√ļn el Banco Mundial. A mediados de los noventa -anteayer, como quien dice, en t√©rminos hist√≥ricos- pr√°cticamente nadie quer√≠a trabajar en el sector de las renovables en Am√©rica Latina, subraya un directivo de un fondo de inversi√≥n que ha redoblado sus apuestas verdes en la regi√≥n. No era atractivo: lo verdaderamente rentable era aprovechar las privatizaciones, sobre todo en el campo de los hidrocarburos. Hoy, las tornas han cambiado. "Las renovables ya pueden competir de t√ļ a t√ļ con las tradicionales", subraya Marie Vandendriessche, investigadora de EsadeGeo.¬†La p√©rdida de peso del petr√≥leo a largo plazo es inexorable. Y la e√≥lica, la solar y la geotermia est√°n llamadas a ocupar su lugar,¬†tambi√©n en las carteras de los inversores internacionales: al calor de esta segunda revoluci√≥n renovable, decenas de empresas del sector de todo el mundo se han instalado en la regi√≥n. "Los pa√≠ses y las empresas se van especializando en una tecnolog√≠a u otra, en funci√≥n de su ubicaci√≥n geogr√°fica", apunta Fernando Branger, experto en energ√≠a de CAF-Banco de Desarrollo de Am√©rica Latina. "Pero todos est√°n, de una u otra forma, buscando incorporar a su matriz las energ√≠as limpias". El auge de las renovables no convencionales, sin embargo, dista mucho de ser masivo ni uniforme. Pese al furor reciente, la expansi√≥n dista mucho de equitativa. El subcontinente marcha a varias velocidades y varios retos -y frenos- planean en el horizonte. Financiaci√≥n e interconexiones son quejas habituales en boca de los especialistas. Pero hay m√°s. "Sigue habiendo un problema de mentalidad: en muchos ciudadanos y Gobiernos permanece una visi√≥n extractivista, muy cortoplacista. Y la cooperaci√≥n entre pa√≠ses es escas√≠sima", agrega B√°rbara Valenzuela, profesora de la Facultad de Ingenier√≠a y Tecnolog√≠a de la Universidad San Sebasti√°n de Chile. La corrupci√≥n tambi√©n influye: "Para el desarrollo de estos proyectos es fundamental la calidad institucional", cierra. El reciente triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil completa el cuadro de riesgos: si la, por mucho, mayor econom√≠a de la Am√©rica Latina afloja en su apuesta verde, la revoluci√≥n renovable de toda la regi√≥n est√° en riesgo.