Las críticas contra Bolivia y Paraguay (y no solo contra Brasil) por cómo cuidan sus bosques

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear A Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, le han llovido las cr√≠ticas de la comunidad internacional por los incendios forestales en su pa√≠s. Pero Brasil no es el √ļnico pa√≠s afectado por el fuego ni el √ļnico cuyo cuidado de la selva amaz√≥nica y de otras zonas forestales ha sido puesto en entredicho. Los focos de incendios activos descontrolados, que solo en Brasil sumaron m√°s de 2.500 entre el martes y el jueves, se est√°n dando tambi√©n en Bolivia y Paraguay. Activistas medioambientales acusan al presidente brasile√Īo de haber propiciado esta crisis ecol√≥gica con sus pol√≠ticas que favorecen la deforestaci√≥n para la explotaci√≥n comercial de la selva. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo de Aquino Salles, defiende que la soluci√≥n para acabar con la tala ilegal en la Amazon√≠a est√° en "monetizarla"."Las leyes y reglamentos que se promulgaron y utilizaron durante los √ļltimos 10 o 20 a√Īos fueron demasiado restrictivos para el desarrollo de las √°reas amaz√≥nicas", afirm√≥ en una entrevista publicada este viernes por el diario brit√°nico Financial Times. Pero no s√≥lo Brasil est√° en el punto de mira, tambi√©n los otros pa√≠ses m√°s afectados: Bolivia y Paraguay. La defensa de Evo Morales Al oeste de Brasil, hay un mandatario cuya gesti√≥n de los recursos que ofrecen los bosques de su pa√≠s tambi√©n es pol√©mica pero que ha pasado m√°s desapercibido para la prensa internacional: Evo Morales. El presidente boliviano viaj√≥ esta semana a Santa Cruz, el departamento en el oriente del pa√≠s donde un incendio ha afectado a cientos de miles de hect√°reas de la Chiquitan√≠a, una zona boscosa de transici√≥n entre la Amazon√≠a y el Chaco. Tras sobrevolar la zona, Morales reconoci√≥ la gravedad de los da√Īos, pero tambi√©n defendi√≥ el "chaqueo", la pr√°ctica de los agricultores de quemar √°reas de bosque para ampliar las tierras de cultivo. "Es importante el control del chaqueo pero tambi√©n quiero que sepan: si las peque√Īas familias, peque√Īos productores, si no chaquean, ¬Ņde qu√© van a vivir? Es para ma√≠z, media hect√°rea, es la situaci√≥n del peque√Īo productor, m√°ximo una hect√°rea de arroz para la sobrevivencia", dijo Morales. Ahora estamos en otros tiempos, hay que adecuar las normas, estamos en la mecanizaci√≥n y siempre hay que adecuar las normas a las formas de vivencias", a√Īadi√≥. Su gobierno acaba de contratar los servicios del avi√≥n bombero m√°s grande del mundo, el Boeing 747 Supertanker, con capacidad de carga de 75.000 litros y un precio de US$800.000 por el alquiler y US$16.000 por cada vuelo que haga, seg√ļn las autoridades bolivianas. Pero este desembolso no consigui√≥ aplacar las cr√≠ticas por apoyar el chaqueo. A principios de julio, el gobierno boliviano modific√≥ el decreto que regula las tierras de producci√≥n forestal permanente para autorizar el desmonte y la quema controlada de bosques en los departamentos de Beni y Santa Cruz con fines agropecuarios en terrenos privados y comunitarios. En Santa Cruz es precisamente donde se encuentra la llanura de la Chiquitania, donde las llamas han afectado m√°s de 500.000 hect√°reas. Como consecuencia, algunos activistas medioambientales y defensores de los derechos de los ind√≠genas le reprochan ahora a Morales haber cambiado la normativa para poder ampliar las tierras de cultivo. La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Ind√≠genas Originarios Campesinos y Areas Protegidas (Contiocap), muy cr√≠tica con la gesti√≥n de Morales, se√Īala a las pol√≠ticas "extractivistas" que impulsa el gobierno como responsable de lo que ocurren. La ambientalista Cecilia Requena se quejaba al portal de noticias ecol√≥gicas Mongabay: "Hay responsables directos de este desastre ambiental y el primero es el gobierno que ha aprobado consistentemente en los √ļltimos a√Īos leyes de 'perdonazo', promoci√≥n e impulso de la frontera agr√≠cola". Tambi√©n lament√≥ que haya aprobado "los organismos gen√©ticamente modificados, los agrocombustibles, la expansi√≥n de la frontera agr√≠cola, la exportaci√≥n de carne a China y finalmente este decreto del 9 de julio que permite la deforestaci√≥n con fines agropecuarios de superficies forestales". Deforestaci√≥n y agroqu√≠micos en Paraguay Paraguay no escap√≥ del fuego y tampoco su gobierno huy√≥ de las cr√≠ticas. Los incendios que ard√≠an desde hac√≠a una semana en aquel pa√≠s quemaron m√°s de 350.000 hect√°reas en una zona cercana a la frontera con Bolivia, seg√ļn public√≥ la prensa local. Paraguay es uno de los pa√≠ses con las mayores tasas de deforestaci√≥n. Entre 1987 y 2012, esta se duplic√≥ respecto a la d√©cada anterior, despejando 44.000 kil√≥metros cuadrados en el oeste del pa√≠s para hacer espacio a la ganader√≠a, seg√ļn un estudio en conjunto de la Universidad Humboldt de Berl√≠n y el Instituto Nacional de Tecnolog√≠a Agropecuaria (INTA). Aunque la mayor parte de bosque que se pierde no est√° en la selva amaz√≥nica, sino en los bosques del Gran Chaco. El pa√≠s ha sido recientemente criticado tambi√©n por no proteger la selva de otro peligro: los agroqu√≠micos. A mediados de agosto, el Comit√© de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consider√≥ a esta naci√≥n responsable de violaciones de derechos humanos por no ejercer "controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales". Esto se dio despu√©s de que una persona muriera y otras 22 resultaran intoxicadas en 2011 por el uso de agroqu√≠micos en empresas productoras de soja transg√©nica que hab√≠an talado la selva de los alrededores para establecer sus plantaciones. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario