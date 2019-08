Los estragos que sufren los animales por los enormes fuegos forestales en Sudamérica

Fotografia: Cuerpo de Bomberos de Mato Grosso Agrandar la foto + Twittear La imagen de un sargento de bomberos brasile√Īo que ofrece agua a un armadillo ilustra una de las consecuencias de los incendios en la Amazon√≠a: la devastaci√≥n para la fauna. El hombre es Pedro Ribas Alves, quien trabaja en el √°rea de especializaci√≥n de incendios forestales de Mato Grosso, uno de los estados de Brasil afectados por los fuegos que han generado una emergencia en Sudam√©rica. El pasado s√°bado se encontr√≥ con el armadillo cuando realizaba un recorrido en un veh√≠culo como parte de sus trabajos de recopilaci√≥n de informaci√≥n para la lucha contra los incendios, explic√≥ Ribas Alves a BBC Brasil. "√ćbamos lentamente por la zona afectada y decid√≠ parar. Ya hab√≠a visto a alguien d√°ndole agua a un armadillo con una garrafa t√©rmica en YouTube. Tom√© al armadillo, que no ofrec√≠a resistencia, y le di agua", recuerda Ribas Alves. "Cuando percibi√≥ el agua, quiso tomar y chupar de la boquilla, pero no ten√≠a fuerzas. As√≠ que ped√≠ un vaso a un colega y le di agua", a√Īade. Su compa√Īero fue quien registr√≥ el momento que se ha compartido cientos de veces en redes sociales. "Cuando me vio ayudando al armadillo, r√°pido comenz√≥ a tomar las fotos", dice el sargento de bomberos. Por una falla el√©ctrica El trabajo de Ribas Alves es inspeccionar √°reas da√Īadas por incendios y buscar el origen del fuego para reportar los datos a la Estaci√≥n de Polic√≠a Ambiental. "Tambi√©n estudio la presencia de animales en la regi√≥n a fin de mostrar la degradaci√≥n del medio ambiente y c√≥mo afecta a la fauna de la regi√≥n", explica. El s√°bado, cuando encontr√≥ al armadillo, trabajaba en Nova Mutum (a 269 km de Cuiab√°), un lugar arrasado por un incendio que azot√≥ 772 hect√°reas. "El incendio fue causado por problemas en la red el√©ctrica. Una empresa fue a realizar tareas de mantenimiento, encendi√≥ la energ√≠a, pero un corto inici√≥ el fuego", explica. Con los incendios a√ļn activos, es pronto para valorar la magnitud de afectaciones a la fauna y flora en la Amazon√≠a, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Se sabe que es h√°bitat de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, m√°s de 1.500 de aves, 550 de reptiles y 500 de mam√≠feros, seg√ļn la Organizaci√≥n del Tratado de Cooperaci√≥n Amaz√≥nica. Pero continuamente se descubren nuevas especies animales, adem√°s de que el bioma amaz√≥nico contiene unas 30.000 especies de plantas. "Te dan ganas de llorar" Cada a√Īo se registran muchos incendios forestales en Brasil que terminan da√Īando enormemente a la rica fauna y flora del pa√≠s sudamericano. "Es muy triste ver el bosque completamente aniquilado", dice el bi√≥logo Izar Aximoff a BBC Brasil. "Ese paisaje colorido, con flores, sonidos de animales, p√°jaros cantando, animales en movimiento y el olor a bosque, se transforma en silencio, animales carbonizados, olor a carne quemada, desolaci√≥n. Todo est√° negro y uno se llena de todo ese residuo de carb√≥n", describe de lo que ha sido testigo en el pasado. Aximoff ha estudiado la restauraci√≥n de bosques en R√≠o de Janeiro despu√©s de que se incendiaron. "He visto una boa constrictor quemada, un perezoso carbonizado, una bromelia quemada. Te dan ganas de llorar. La p√©rdida es invaluable", explica Aximoff, quien es bi√≥logo especialista en el tema en √°reas del bosque atl√°ntico. Despu√©s de la destrucci√≥n, surgen nuevos desaf√≠os en la reforestaci√≥n. "Las especies en peligro de extinci√≥n nunca regresan. Con cada incendio, se pierde la diversidad", explica. "Y muchas √°reas de la mata atl√°ntica, por ejemplo, no pueden regenerarse solas. Necesita un refuerzo. Tenemos las mejores cabezas del mundo en el √°rea de reforestaci√≥n, pero la demanda es demasiado grande", se lamenta. La falta de recursos dificulta una planificaci√≥n m√°s efectiva para prevenir nuevos incendios. "La prevenci√≥n es mucho m√°s barata. Pero tampoco hay planificaci√≥n debido a la falta de datos. Los gastos despu√©s de los incendios son mucho m√°s altos. Usan aviones, equipos, sin mencionar el riesgo de muerte al que est√°n expuestos estos profesionales". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario