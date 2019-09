¿Qué pasó con las llamas que arrasaban las selvas en Brasil, Bolivia y Paraguay?

Fotografia: MARCELO P√ČREZ DEL CARPIO Agrandar la foto + Twittear Durante agosto no se habl√≥ de otra cosa: la selva amaz√≥nica estaba siendo arrasada por incendios, en algunos casos provocados para utilizar el suelo para la ganader√≠a y la siembra de soja. Debido a esto, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil -donde se concentra la mayor parte de la Amazon√≠a- estuvo bajo fuerte presi√≥n internacional para controlar estos incendios y evitar una cat√°strofe ambiental. Las im√°genes de miles de hect√°reas de bosque tropical envueltas en llamas se mezclaban con las impresionantes cifras que lanzaban organismos internacionales: en agosto de este a√Īo se registraron 30.901 incendios forestales en la Amazon√≠a, casi el triple de los que se anotaron en el mismo per√≠odo en 2018. Sin embargo, Bolsonaro insisti√≥ en que se trat√≥ de una campa√Īa de mentiras por parte de la prensa local e internacional, seg√ļn expres√≥ durante su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas este martes. "La Amazon√≠a no est√° siendo devastada, ni est√° siendo consumida por el fuego",declar√≥ Bolsonaro. Pero no es solo Brasil: un cuadro similar de incendios arrasadores se registr√≥ en Bolivia y Paraguay, donde tambi√©n hay una gran parte de la Amazon√≠a. ¬† Durante casi todo el mes pasado, varios organismos locales le pidieron al presidente de Bolivia,¬†Evo Morales, que declarara la emergencia nacional debido a la quema de m√°s de 1,7 millones de hect√°reas, especialmente en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Pero el mandatario se ha negado a hacerlo, bajo la explicaci√≥n de que ya se hab√≠a expedido un decreto similar a principios de este a√Īo. En Paraguay, especialmente en el norte del pa√≠s, se contaron al menos 600 focos de incendios, lo que llev√≥ al gobierno del presidente Mario Abdo Mart√≠nez a declarar la emergencia nacional el pasado 9 de septiembre. Pero¬†¬Ņse logr√≥ controlar esos incendios?, ¬Ņqu√© pas√≥ con la ayuda ofrecida por varios pa√≠ses para evitar una tragedia ecol√≥gica? La respuesta corta: los incendios siguen. La respuesta larga es m√°s compleja. Brasil Muchos culparon a¬†Bolsonaro por el dram√°tico aumento de los incendios, debido a su discurso cr√≠tico ante el cambio clim√°tico y a su voluntad pol√≠tica de priorizar el crecimiento econ√≥mico sobre el cuidado ambiental. A pesar de su posici√≥n en la que alegaba cuestiones de soberan√≠a -y tras varias semanas de presi√≥n internacional, que incluy√≥ un tira y afloja con el presidente de Francia,¬†Emmanuel Macron, y el rechazo de una donaci√≥n de US$20 millones por parte del G7-,¬†Bolsonaro decidi√≥ tomar medidas. Una de ellas fue enviar personal del ej√©rcito a la zona, que hasta ahora ha realizado 571 procedimientos por tierra y 250 operaciones por aire para controlar los incendios. ¬† Seg√ļn el Instituto Nacional de Investigaci√≥n Espacial (INPE), en septiembre se viene registrando una merma en los incendios. Hasta este martes se hab√≠an contabilizado¬†17.095 focos de incendios, un n√ļmero que est√° por debajo del promedio anual durante este mes, que es de 33.426. Las autoridades brasile√Īas tambi√©n anunciaron que cerca de 63 personas fueron arrestadas y, adem√°s, se emitieron multas cercanas a los US$8,7 millones. Bolsonaro, que habl√≥ ante la Asamblea de Naciones Unidas este martes, tambi√©n anunci√≥ que el ej√©rcito continuar√° desplegado en las zonas cr√≠ticas hasta el pr√≥ximo 24 de octubre. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace han mostrado su preocupaci√≥n porque los incendios contin√ļan arrasando el bosque nativo. "Los incendios en la Amazon√≠a contin√ļan y hay compa√Ī√≠as alrededor del mundo que siguen comprando carne que se produce en los campos arrasados por las llamas", explic√≥ la organizaci√≥n en su cuenta de Twitter. Bolivia Tal vez el pa√≠s que m√°s ha sufrido por los incendios forestales ha sido Bolivia. Este a√Īo las llamas se han extendido sobre 4,1 millones de hect√°reas (datos hasta el 15 de septiembre), casi el doble de lo que se registr√≥ hace tres a√Īos. Y los bosques contin√ļan ardiendo. A eso se sum√≥ un pico en la regi√≥n de Chiquitan√≠a, en el centro del pa√≠s, donde hasta finales de la semana anterior permanec√≠an 49 focos de incendio en 14 municipios. De acuerdo con el grupo ambientalista Fundaci√≥n Amigos de la Naturaleza, los incendios forestales, que se extienden especialmente en la zona de Santa Cruz de la Sierra -centro del pa√≠s-,¬†ya superaron las 3,8 millones de hect√°reas destruidas en 2010. "Si seguimos destruyendo el bosque amaz√≥nico, pronto llegaremos al punto de inflexi√≥n donde el bosque pierde su capacidad de reciclar la humedad y las precipitaciones", le dijo a la agencia Reuters Lykke Andersen, jefe de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Bolivia. Muchos analistas han criticado la posici√≥n del presidente¬†Evo Morales de no decretar en la zona la situaci√≥n de emergencia, llamada "desastre nacional", que permitir√≠a una mayor diligencia para atender los incendios. Morales, quien habl√≥ en la Cumbre del Medio Ambiente que se realiza en Nueva York como un evento paralelo a la Asamblea General de la ONU, dijo que "estamos ganando la batalla al fuego gracias a la respuesta r√°pida y efectiva del Gobierno". Sin embargo, esa no es la apreciaci√≥n que hace la oposici√≥n, que acusa a Morales de no querer declarar la situaci√≥n de emergencia porque podr√≠a obstruir sus aspiraciones a ser reelegido el pr√≥ximo 20 de octubre. "Las declaraciones de Evo Morales son una ofensa inadmisible a la m√°s grave tragedia que hoy hiere a la Chiquitania.¬†Es demasiado cinismo decir que actu√≥ a tiempo, cuando el bosque sigue ardiendo", se√Īal√≥ Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. Paraguay Despu√©s de la declaraci√≥n de emergencia del 9 de septiembre, la mayor√≠a de los organismos de socorro est√°n dedicados a apaciguar los incendios activos y a realizar una especie de inventario de los da√Īos. El pasado 16 de septiembre, el presidente Abdo Ben√≠tez debi√≥ cancelar un viaje a Roma, Italia, debido a que se hab√≠an reavivado por el viento los fuegos en la zona del Cerro Chovoreca. Hasta el momento las llamas han destruido más de 241.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, tanto en el Pantanal, como en Cerro Chovoreca, junto a la frontera con Bolivia.