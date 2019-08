Tormenta tropical Dorian: Puerto Rico en alerta de huracán

Fotografia: NASA v√≠a Reuters Agrandar la foto + Twittear Mientras la tormenta tropical Dorian se acercaba el martes al sureste de Puerto Rico, la isla se preparaba ante la posibilidad de que un nuevo meteoro toque sus costas. Las autoridades declararon una emergencia, ordenaron el cierre temprano de las escuelas y prepararon refugios de emergencia para decenas de miles de personas. Al tiempo que los meteor√≥logos indicaron que la trayectoria proyectada de Dorian hab√≠a cambiado hacia el norte y publicaron alertas de tormenta tropical para todo Puerto Rico, los l√≠deres de la isla trataron de asegurar a sus 3,2 millones de habitantes que no iban a subestimar a Dorian, especialmente despu√©s de la devastaci√≥n de los huracanes Irma y Mar√≠a en 2017. "Quiero que sientan la tranquilidad", dijo la gobernadora Wanda V√°zquez al declarar estado de emergencia la noche del lunes. Y agreg√≥ que los l√≠deres de las agencias estatales "se han preparado por los √ļltimos dos a√Īos. La experiencia de Mar√≠a ha sido una gran lecci√≥n para todos". Se espera que Dorian cobre fuerza sobre las aguas tibias del Caribe y que llegue a Puerto Rico el mi√©rcoles, y se prev√© que sus vientos y lluvias tambi√©n cubran las Islas V√≠rgenes y las provincias orientales de la Rep√ļblica Dominicana, seg√ļn los meteor√≥logos del Centro Nacional de Huracanes. Incluso si los vientos m√°s fuertes de la tormenta no alcanzan la fuerza de un hurac√°n, Puerto Rico, podr√≠a recibir hasta 15 cent√≠metros de lluvia y experimentar inundaciones da√Īinas. El martes el sistema de tormentas presentaba lluvias intensas en las islas de Barlovento en el Caribe oriental, con vientos constantes de hasta aproximadamente 80 kil√≥metros por hora. Las islas incluyen a San Vicente y las Granadinas, Martinica y Santa Luc√≠a. Durante la madrugada, en Barbados, la tormenta dej√≥ sin electricidad a muchos pueblos del norte de la isla. Pero los funcionarios aseguraron que el transporte p√ļblico volver√≠a a la normalidad y los comercios reabrir√≠an hacia el final del d√≠a. La tormenta se mov√≠a al oeste-noroeste a una velocidad de casi 21 kil√≥metros por hora, con una trayectoria que podr√≠a resultar en fuertes vientos y lluvia para las Bahamas en los siguientes d√≠as y el fin de semana. Y aunque resulta dif√≠cil predecir la trayectoria de Dorian con d√≠as de anticipaci√≥n, los meteor√≥logos dicen que a partir del s√°bado es posible que Florida experimente condiciones de tormenta tropical. Las escuelas p√ļblicas cerraron temprano en Puerto Rico el martes y cientos de albergues de emergencia abrieron por toda la isla para recibir a decenas de miles de personas. "Da miedo", dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yul√≠n Cruz, en una conferencia de prensa el martes. "La reacci√≥n de la gente de ir a las tiendas y comprar montones y montones de comida y agua es solo una reacci√≥n que est√° incrustada en tu cerebro y en tu alma de lo que podr√≠a salir mal". La gobernadora V√°zquez orden√≥ congelar los precios en un esfuerzo por evitar el alza en el costo de combustible y otros suministros, y dio a conocer una lista de equipamiento de respuesta a desastres que acababa de comprarse y que inclu√≠a tel√©fonos satelitales para la empresa estatal de electricidad. V√°zquez tambi√©n dijo que se hab√≠an firmado contratos de ayuda en caso de que hubiera interrupciones generalizadas de energ√≠a como las que mantuvieron la isla a oscuras despu√©s de que el Mar√≠a, una tormenta de categor√≠a 4 arras√≥ Puerto Rico en 2017. La tormenta es un primer desaf√≠o para V√°zquez, la exsecretaria de Justicia que asumi√≥ la gobernaci√≥n hace tres semanas despu√©s de que un levantamiento popular forzara la renuncia de Ricardo Rossell√≥, quien fuera gobernador durante la devastadora temporada de huracanes de 2017. Las protestas empezaron como una manifestaci√≥n contra la d√©bil econom√≠a, los esc√°ndalos de corrupci√≥n y una insensible respuesta al hurac√°n Mar√≠a. Derrocaron al gobierno en solo dos semanas. Pero el financiamiento para las medidas de preparaci√≥n sigue siendo un tema de debate. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este mes que retrasar√≠a 9000 millones de d√≥lares en fondos de prevenci√≥n de desastres que estaban destinados para Puerto Rico y las Islas V√≠rgenes pues dijo que exist√≠a preocupaci√≥n respecto al manejo fiscal. Trump repiti√≥ el martes, incorrectamente, que el congreso hab√≠a aprobado m√°s de 90.000 millones de d√≥lares para Puerto Rico el a√Īo pasado. Aunque la Oficina de Administraci√≥n y Presupuesto estima que la isla podr√≠a recibir hasta 91.000 millones de d√≥lares en las pr√≥ximas dos d√©cadas, al mes de abril de 2019, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y otras entidades p√ļblicas hab√≠an distribuido 11.200 millones de d√≥lares en fondos de ayuda para Puerto Rico. "El presidente de Estados Unidos vuelve a mentir porque es parte de su discurso racista y es parte de su discurso antidemocr√°tico y es parte de su discurso antilatino", dijo la alcaldesa Cruz. Los dem√≥cratas en Washington criticaron el martes al Departamento de Seguridad Nacional por haber transferido m√°s de 150 millones del fondo de asistencia para desastres de FEMA para pagar a las cortes temporales de inmigraci√≥n en la frontera suroeste de Estados Unidos. El congresista dem√≥crata Bennie Thompson de Misisipi, presidente del Comit√© de Seguridad Nacional del congreso, dijo que dicha transferencia, en plena temporada de huracanes, pod√≠a tener consecuencias mortales. En la Rep√ļblica Dominicana, el gobierno dijo que hab√≠a enviado alertas a seis de sus 32 provincias y que alistaba m√°s de 3000 albergos con capacidad para recibir a 800.000 personas.