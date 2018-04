El histórico primer pedido de perdón de ETA

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear La organización independentista vasca ETA emitió un comunicado en el que reconoce "el daño causado" y admite su responsabilidad en el "sufrimiento desmedido" vivido por la sociedad vasca. "En estas décadas se ha padecido mucho en nuestro pueblo: muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero. Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa", indica el comunicado. "Somos conscientes de que en este largo período de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras". La declaración, con fecha del 8 de abril, se publicó este viernes en los diarios Gara y Berria, constituye la primera vez que el grupo admite el daño provocado en "el transcurso de su trayectoria armada", la cual duró más de 40 años. El comunicado llegó dos días después de que se diera a conocer que en mayo se anunciará su disolución definitiva. Tras conocerse la noticia, asociaciones de víctimas acusaron a ETA de buscar justificar su uso de la violencia e intentar reescribir la historia. Derechos de autor de la imagen Gara La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) dijo que la declaración era otro paso en la estrategia de ETA de "diluir su verdadera responsabilidad" y manipular la historia "para encubrir el pasado criminal". Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) dijo que ETA estaba manteniendo su versión de un "conflicto inexistente" e intentando "diluir su responsabilidad sobre los crímenes cometidos". Disculpas por "complicidades" de la Iglesia Por su parte, los obispos vascos pidieron "sinceramente perdón" por las "complicidades" dadas en el seno de la Iglesia durante los años de actividad de ETA. "A lo largo de todos estos años, muchos de los hombres y mujeres que conforman la Iglesia han dado lo mejor de sí mismos en esta tarea, algunos de forma heroica", dijeron en un comunicado. "Pero somos conscientes de que también se han dado entre nosotros complicidades, ambigüedades, omisiones por las que pedimos sinceramente perdón". Añadieron que la disolución de ETA "ofrece nuevas posibilidades para la normalización" y defendieron que es el momento de "atender las peticiones de los familiares de los presos inmersos en diversas necesidades humanitarias". Del mismo modo, recalcaron la importancia de que el "retorno de los excarcelados a sus lugares de origen se realice de forma que las víctimas del terrorismo no se sientan humilladas". Reacción del gobierno Fuentes del gobierno español le dijeron a la agencia española de noticias EFE que el comunicado de ETA "no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho" que ha derrotado la organización "con las armas de la democracia". "Está bien que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad, han sido determinantes en la derrota de ETA". "Hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado". ETA nació durante el gobierno de facto del general Francisco Franco con el objetivo de luchar contra su represión y crear un Estado vasco independiente formado por territorios del norte de España y del suroeste de Francia. Es responsable de la muerte de más de 800 personas, la mayoría en el Estado español. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario