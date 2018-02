El poder de las armas en los Estados Unidos

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Por unos infinitos segundos, Marco Rubio, el senador republicano por Florida, pareció no saber qué responder. Cameron Kasky, uno de los sobrevivientes del tiroteo que dejó 17 muertos en la escuela Marjory Stone Douglas, le preguntó al senador en la noche del martes si seguiría aceptando dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el controvertido lobby que defiende el derecho a tener armas en Estados Unidos. Rubio, que está entre los principales políticos señalados por recibir grandes donaciones de la agrupación, bajó la cabeza, sonrió, caminó por el escenario... Sin dar una respuesta clara, alegó que apoyaba la Segunda Enmienda (la norma que consagra el derecho a tener armas de fuego), como también lo hacían las personas que apoyaban su agenda y al ser confrontado de nuevo por el estudiante, respondió que no rechazaría una nueva contribución. La escena, que robó titulares en varios países, puso otra vez el acento en un tema que vuelve cada vez que ocurre un tiroteo masivo en Estados Unidos: la alegada responsabilidad de la NRA y la de los políticos que la apoyan en estos incidentes. Y es que la Asociación Nacional del Rifle es uno de los actores más activos y controvertidos en uno de los temas de debate más espinosos del país: el control de armas. El líder de la NRA, Wayne LaPierre, rechazó este jueves cualquier responsabilidad de su organización en lo sucedido, lanzó una fervorosa defensa de la posesión de armas y culpabilizó al FBI y a los "trastornos mentales" del tirador en lo sucedido en Florida. Pero ¿cuál es el origen de esta agrupación y qué poder tiene sobre la política estadounidense? Aquí te contamos 5 claves para entenderlo. 1- ¿Qué es la Asociación Nacional del Rifle? La NRA se presenta a sí misma como "la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos" integrada por "orgullosos defensores de los patriotas de la historia y diligentes protectores de la Segunda Enmienda". En realidad, surgió en 1871 como un grupo recreativo diseñado para "promover y fomentar el tiro con rifle sobre una base científica". Su paso hacia la política ocurrió en 1934, cuando comenzó a enviar a sus miembros proyectos de legislaciones relacionados con facilidades para adquirir armamentos. En ese año, promovió la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y luego, en 1968, logró una nueva regulación del mismo tipo que facilitaba el acceso a estos artículos. Desde entonces, su principal objetivo es promover la libertad para la tenencia de armas de fuego entre civiles, a partir de una polémica defensa de la Segunda Enmienda. El NRA ataca cualquier medida que suponga una limitación al derecho a tener armas como un atentado contra la libertad. Y se opone con contundencia incluso a medidas como los intentos de prohibir la venta de fusiles de asalto a civiles o los dispositivos que multiplican el poder letal de las armas semiautomáticas. 2- ¿Cuán grande es realmente la NRA? Las estimaciones sobre la cantidad de miembros de la NRA han estado durante décadas en el centro de la controversia. La asociación asegura que tiene más de cinco millones de seguidores, aunque grupos contrarios al uso de armas aseguran que la cantidad es menor y que sus directivos inflan las cifras. Sin embargo, una investigación de 2017 del Pew Research Center, un centro de investigaciones con sede en Washington, indicó que cerca de 19 millones de personas se reconocen como miembros de la organización, aunque no militen de forma activa en ella. Nueve presidentes de Estados Unidos han estado entre sus miembros y algunas personalidades que actualmente integran sus filas son la excandidata a la vicepresidencia Sarah Palin y los actores Tom Selleck y Whoopi Goldberg. La NRA tiene diversas revistas, realiza cursos de entrenamientos sobre el uso de armas y organiza eventos de ventas de armamento y de tiro por todo Estados Unidos. Este jueves, su líder anunció, además, que contará con un canal de televisión para "difundir la verdad" y que será, en su opinión, "tan poderoso" como CNN o The New York Times. 3- ¿Por qué es tan controvertida? A lo largo de los últimos 50 años, la NRA ha presionado fuertemente para evitar cualquier medida de control de armas bajo el argumento de que estas hacen que Estados Unidos sea un país más seguro y de que es un derecho respaldado por la Constitución. Pero ante el aumento de los tiroteos masivos en el país, esta defensa se ha colocado en el centro de la polémica, principalmente por quienes aseguran que las facilidades del acceso a las armas inciden en la prevalencia de los tiroteos. Tras los tiroteos en las escuelas Sandy Hook, en 2012, y de la Marjory Stone Douglas, la pasada semana, la NRA ha rechazado las propuestas de imponer control en las ventas y ha alegado como soluciones poner policías armados en las escuelas y no dar armas a "enfermos mentales". Los grupos que la cuestionan, por su parte, aseguran que esto no solucionaría el problema y que se necesitan medidas más fuertes de control en uno de los países donde más fácil resulta comprar armamento de forma legal en el mundo. 4- ¿Qué poder real tiene en Estados Unidos? Una encuesta realizada por la revista Fortune en 1999 entre algunos de los principales analistas políticos y legisladores estadounidenses colocó a la NRA como uno de los tres grupos de presión más influyentes en Washington. Sin embargo, su influencia real también es objeto de polémicas. El Centro para una Política Responsable (CRP, por sus siglas en inglés), un think tank que estudia la influencia del dinero y el cabildeo sobre las elecciones y las políticas públicas, no la incluye entre los principales grupos de lobby entre 1998 y 2017. Pero sus críticos aseguran que esto se debe a que muchas veces realiza sus cabildeos a partir de las múltiples ramas y organizaciones paralelas que también controla. Según una investigación de The Washington Post, la NRA ha interferido a lo largo de los años para frenar las investigaciones sobre el control de armas y ha movido sus influencias en la aprobación de leyes y respaldado o rechazado candidatos a gobernadores, al Congreso o la presidencia. 5- ¿Cómo influye sobre los políticos? Desde 1968, la NRA creó un Comité de Acción dirigido a apoyar o combatir a los políticos en dependencia de su posición hacia el control de armas. Tiene, de hecho, una lista evaluaciones para ellos que va de la A a la F (según se opongan o no a las regulaciones), y durante las elecciones, ya sea estatales o federales, recomienda a sus millones de miembros y seguidores votar por los candidatos que apoyen los intereses de la organización. Asimismo, realizan campañas para influir en la opinión pública sobre la imagen de los candidatos. Según el CRP, durante la pasada campaña presidencial gastó US$19,7 millones en la oposición a Hilary Clinton. La NRA dona, además, grandes cantidades de dinero a los políticos que apoyan la desregulación de la venta de armas. Se sabe, por ejemplo, que fue una de las contribuyentes a la campaña presidencial de Donald Trump y es una de las principales donantes de los miembros del Partido Republicano. De hecho, según el CRP, los 81 miembros del Congreso que reciben la mayor cantidad de contribuciones de la NRA son republicanos. Esta organización estima que Marco Rubio, el senador por Florida cuestionado el miércoles por los estudiantes de la Stone Douglas, recibió a lo largo de su carrera unos US$3 millones por su oposición al control de armas. El senador, por cierto, tiene una calificación de A+ en la escala de evaluaciones de la NRA, igual a la que también ostenta Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes . 