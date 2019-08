Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Fue la emisi贸n m谩s seria de material radioactivo desde el accidente en la central nuclear de Fukushima en Jap贸n en 2011. En septiembre de 2017 una nube ligeramente radioactiva se desplaz贸 a lo largo de gran parte de Europa, aunque su existencia no fue divulgada en la prensa. Ning煤n gobierno se responsabiliz贸 entonces de la propagaci贸n de material radioactivo, pero un nuevo estudio asegura tener la respuesta sobre el origen del incidente. Cerca de 70 cient铆ficos de distintos pa铆ses se basaron en m谩s de 1.300 mediciones de diferentes puntos del continente europeo para resolver el misterio. 驴Su conclusi贸n? el origen de la nube no fue una accidente en un reactor, sino en una planta de reprocesamiento de combustible nuclear ubicada en territorio ruso. Las autoridades en Rusia negaron en diversas ocasiones que una de sus plantas fuera el origen de la nube, y no han hecho p煤blica ninguna reacci贸n oficial tras la publicaci贸n del nuevo estudio. Rutenio 106 "Los datos indican una liberaci贸n desde una instalaci贸n de reprocesamiento nuclear en el sur de los Urales, posiblemente el complejo nuclear Mayak", se帽ala el estudio publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Proceedings of the American Academy of Sciences (PNAS). "Descartamos que se haya tratado de la ca铆da de un sat茅lite o de una liberaci贸n en territorio rumano, a pesar de que las concentraciones halladas all铆 fueron elevadas", agrega el estudio. Los autores aseguran que los niveles de radiaci贸n fueron bajos y no representaron un riesgo para la salud de los habitantes de Europa. Entre los expertos que aportaron mediciones se encuentran Dieter Hainz y Paul Saey, del Instituto de F铆sica Subat贸micaTU Wien, de Viena. Los datos fueron evaluados por el profesor Georg Steinhauser, de la Universidad de Hannover, Alemania, junto con Olivier Masson, del Instituto IRSN de Francia. "Detectamos rutenio 106 radioactivo. Las mediciones indican la mayor liberaci贸n singular de radioactividad de una planta de reprocesamiento civil", afirm贸 Steinhauser. Desde Europa al Caribe Los valores detectados fueron hasta 100 veces m谩s altos que las concentraciones totales medidas en Europa despu茅s del accidente nuclear de Fukushima. El hecho de que no se midieron otras sustancias radioactivas que no fueran rutenio es una indicaci贸n clara de que la fuente debe haber sido una planta de reprocesamiento nuclear, de acuerdo a los investigadores. La primera alarma fue lanzada por cient铆ficos en Italia, que notaron un aumento abrupto en las mediciones de rutenio 106. El material fue posteriormente detectado en grandes partes de Europa Central y Oriental, y fue registrada incluso en Asia y la Pen铆nsula Ar谩biga. Los investigadores afirmaron que se encontr贸 rutenio 106 incluso en el Caribe. "Termin贸 muy r谩pidamente" La planta Mayak en Rusia ya hab铆a sido escenario de la segunda descarga nuclear m谩s grande de la historia en septiembre de 1957, despu茅s de la explosi贸n del reactor nuclear de Chern贸bil, en Ucrania, en 1986. En 1957, un tanque con deshechos l铆quidos de la producci贸n de plutonio estall贸, causando altos niveles de contaminaci贸n. El lanzamiento de 2017 se produjo de acuerdo al estudio el 25 de setiembre de 2017 al mediod铆a, casi exactamente 60 a帽os despu茅s del incidente de 1957. "Esta vez, sin embargo, fue un lanzamiento pulsado que termin贸 muy r谩pidamente, a diferencia de los lanzamientos de Chern贸bil y Fukushima, que duraron varios d铆as", afirm贸 Steinhauser. "Demostramos que el accidente ocurri贸 en el reprocesamiento de elementos de combustible gastado, en una etapa muy avanzada, poco antes del final de la cadena de proceso. Y aunque actualmente no hay una declaraci贸n oficial, tenemos una muy buena idea de lo que pudo haber ocurrido", agreg贸 el cient铆fico. El estudio se帽ala que el an谩lisis de la distribuci贸n de rutenio "apoya la hip贸tesis de que el combustible fue reprocesado unos dos a帽os despu茅s de ser usado, posiblemente para la producci贸n de una fuente de Cerio 144 para un experimento con neutrinos en Italia". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario