Qué dice y por qué decepciona la declaración conjunta de Donald Trump y Kim Jong-un

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se comprometieron el martes a trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana. Tras la reunión histórica de ambos mandatarios en Singapur, Washington, por su parte, se comprometió a ofrecer garantías de seguridad a quien hasta hace poco era su enemigo. Corea del Norte, por su parte, se comprometió a trabajar en una desnuclearización completa de la península coreana. En una rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, el mandatario estadounidense elogió lo conseguido y dijo que el encuentro con Kim Jon-un había sido "honesto, directo y productivo". Sin embargo, varios expertos consultados por la BBC y por otros medios fueron bastante críticos con el acuerdo. Pero, ¿qué dice exactamente el documento firmado por ambos mandatarios? El texto completo dice: El presidente Trump y el presidente Kim Jong-un condujeron un intercambio de opiniones comprensivo, profundo y sincero sobre asuntos relacionados al establecimiento de nuevas relaciones entre Estados Unidos y la República Democrática del Pueblo de Corea (RDPC) y el establecimiento de un régimen de paz duradero y robusto en la península coreana. El presidente Trump se comprometió a ofrecer garantías de seguridad a la RDPC, y el presidente Kim Jong-un reafirmó su compromiso firme y decidido para completar la desnuclearización de la península coreana. Convencidos de que el establecimiento de nuevas relaciones EE.UU.-RDPC contribuirá a la paz y la prosperidad de la península coreana y del mundo, y reconociendo quela edificación de la confianza mutua puede promover la desnuclearización de la península coreana, el presidente Trump y el presidente Kim Jong-un establecen lo siguiente: Estados Unidos y la RDPC se comprometen a establecer nuevas relaciones EE.UU.-RDPC según lo establece el deseo de los pueblos de los dos países para la paz y la prosperidad. Estados Unidos y la RDPC unirán sus esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana. Al reafirmar la Declaración de Panmunjom del 27 de abril de 2018, la RDPC se compromete a trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana. Estados Unidos y la RDPC se comprometen a recuperar los restos de los PDG (Prisioneros de Guerra)/(DEC) Desaparecidos en Combate, que incluye la inmediata repatriación de los que ya han sido identificados. Tras reconocer que la Cumbre EE.UU.-RDPC -la primera en la historia- fue un evento histórico de gran importancia y superando décadas de tensiones y hostilidades entre los dos países para la apertura de un nuevo futuro, el presidente Trump y el presidente Kim Jong-un se comprometen a implementar las estipulaciones de esta declaración conjunta total y diligentemente. Estados Unidos y la RDPC se comprometen a mantener negociaciones de seguimiento dirigidas por el Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y un funcionario relevante de alto alto nivel de la RDPC, en la fecha más pronta posible, para implementar los resultados de la Cumbre EE.UU.-RDPC. 12 de junio de 2018 Isla de Sentosa Singapur. ¿Qué opinan los expertos? Los observadores reaccionaron de inmediato tras conocer el texto de la declaración conjunta de lo que Trump describió como un acuerdo "muy amplio" que se ocuparía de un problema muy grande y muy peligroso para el mundo". Muchos aseguran que el documento carece de sustancia, en particular sobre cómo se logrará la desnuclearización de la península. El profesor Robert E Kelly, experto en asuntos de Corea de la Universidad Nacional de Pusan, Corea del Sur, afirma que el documento es "bastante genérico" y que, en realidad, no se logró nada en estas conversaciones sin precedentes. "Guau. Si esto es todo... es deprimente. Incluso tiene mucho menos consistencia de lo que la mayoría de los escépticos anticipaban. Me imaginé que Trump al menos obtendría algunos misiles o la clausura de un sitio o algo concreto", escribió Kelly. Y agrega: "Dios, esto es tan deprimente. ¿Toda este bombo publicitario para esto? ¿Todo este drama y mención del Nobel?... ¿esto es todo? Bueno, es patético, dado que el presidente estadounidense estuvo involucrado personalmente". Otros expertos también se mostraron críticos del documento. James Acton, investigador senior del Programa de Política Nuclear del centro de estudios para la paz Carnegie Endowment, escribió en Twitter: El lenguaje de desnuclearización es débil y carente de significado por 3 razones: (Hablan de trabajar) "Hacia". Para la RDPC, "la desnuclearización de la península de corea" ≠ (no es igual) a desarme unilateral. Al reafirmar la declaración de Panmunjom, Estados Unidos en efecto concede que la desnuclearización de Corea es parte del desarme global. Justin McCurry, corresponsal del diario The Guardian, hace una crítica de los cuatro puntos principales de la declaración conjunta. Sobre el punto no. 2: "Estados Unidos y la RDPC unirán sus esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana", McCurry escribe: "Aquí no hay un compromiso directo para formalizar esos sentimientos con un tratado de paz que reemplace el armisticio firmado al final de la Guerra de Corea en 1953. Eso requeriría la participación de China y otros países que tomaron parte en el conflicto". "Como se esperaba, Trump le ofrece a Corea del Norte garantías de seguridad "no especificadas", un gesto cuya vaguedad iguala el compromiso de Kim para la desnuclearización", asegura el corresponsal. Y sobre el punto número 3, que se refiere a "trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana" y que muchos consideran es el punto "más problemático" de la declaración, McCurry escribe: "Este (punto) no cumple con el largamente perseguido objetivo de Washington de desmantelamiento completo, verificable e irreversible (DCVI) del arsenal nuclear de Corea del Norte, sino simplemente reafirma la posición de Kim después de su Cumbre con Moon (el presidente de Corea del Sur)". Y agrega: "Ningún analista serio esperaba que el líder de Corea del Norte se comprometiera al DCVI en su primera reunión con Trump. Ese proceso, si llega a ocurrir, tomará años y costará miles de millones de dólares". E igual que muchos otros analistas, McCurry está de acuerdo en que la declaración conjunta de Trump y Kim no define, en absoluto, lo que ambos mandatarios quieren decir cuando hablan de desnuclearización.