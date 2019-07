Qué significa el acuerdo que firmaron EEUU y Guatemala en materia de asilo

Fotografia: Luis Antonio Rojas / The New York Times Agrandar la foto + Twittear El presidente Donald Trump ha convertido a la migraci√≥n en el tema central de la relaci√≥n entre Estados Unidos y los gobiernos de Centroam√©rica y M√©xico. Trump ha presionado a los gobernantes de la regi√≥n para que reduzcan la cantidad de migrantes que se dirigen al norte y cruzan la frontera suroeste de Estados Unidos, incluso ha llegado a congelar cientos de millones de d√≥lares en asistencia para el desarrollo de Centroam√©rica. Una de sus metas ha sido que esos pa√≠ses protejan a¬†m√°s solicitantes de asilo. El viernes, Trump anunci√≥ de manera sorpresiva que Estados Unidos hab√≠a¬†firmado un acuerdo con Guatemala que exigir√≠a a los solicitantes de asilo que viajen por ese pa√≠s que primero soliciten refugio ah√≠. El acuerdo representa un cambio importante para la pol√≠tica estadounidense y ser√≠a extraordinariamente inusual en cuanto a las normas internacionales. No se han divulgado muchos detalles y los cr√≠ticos, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, han amenazado con acudir a los tribunales para tratar de revertirlo. No obstante, de implementarse de manera exitosa, ser√≠a una medida que podr√≠a tener profundos efectos en los flujos migratorios del hemisferio. Esto es lo que sabemos sobre el acuerdo. Continue reading the main storyFoto ¬ŅC√≥mo funcionar√°? Todos los meses, decenas de miles de migrantes -de Am√©rica Latina y de todo el mundo- salen de Centro√°merica rumbo al norte con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos. Un n√ļmero cada vez mayor de personas ha buscado protecci√≥n en Estados Unidos, lo que ha saturado su sistema de asilo y enfurecido a Trump, quien trata de limitar las posibilidades de los migrantes de lograr un estatus de protecci√≥n en ese pa√≠s norteamericano. La t√°ctica m√°s reciente del gobierno estadounidense es el acuerdo con Guatemala. Conocido como el "acuerdo de tercer pa√≠s seguro", este convenio impedir√≠a que los solicitantes de asilo fueran candidatos a recibir la protecci√≥n estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo en ese pa√≠s. Conforme al acuerdo, se permitir√≠a a las autoridades estadounidenses regresar a esos migrantes a Guatemala para aliviar la presi√≥n del sistema migratorio estadounidense. La medida evitar√≠a en gran medida que gente proveniente de Honduras y El Salvador, dos de las principales fuentes de migrantes en este momento, solicitara asilo en Estados Unidos. Adem√°s, bloquear√≠a a una gran cantidad de solicitantes de otras partes de Am√©rica Latina y del mundo que viajan por tierra a Estados Unidos a trav√©s de Guatemala. Sin embargo, los solicitantes guatemaltecos y mexicanos no se ver√≠an afectados. ¬ŅEsto se ha hecho antes? Los acuerdos de tercer pa√≠s seguro son poco frecuentes. Estados Unidos firm√≥ un tratado de ese tipo con Canad√° en 2002. La Uni√≥n Europea firm√≥ una medida similar con Turqu√≠a que permite regresar a ese pa√≠s a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera griega. No obstante, seg√ļn los expertos, parece que nunca se hab√≠a firmado un tratado como este con un pa√≠s que est√© tan mal equipado como Guatemala para lidiar con solicitantes de asilo y mantenerlos seguros. Aunque las tasas de homicidio han ca√≠do marcadamente en la √ļltima d√©cada, ese pa√≠s sigue siendo uno de los m√°s peligrosos del mundo. La delincuencia, la impunidad y la corrupci√≥n abundan, y los cr√≠ticos argumentan que la naci√≥n centroamericana no puede satisfacer los requisitos de seguridad que exige el tratado. El mismo Departamento de Estado ha emitido alertas sobre la violencia rampante y el fr√°gil sistema de justicia de ese pa√≠s. "Los delitos violentos, como el robo a mano armada y los homicidios, son habituales", advierte el Departamento de Estado en sus advertencias sobre viajes a Guatemala. "Las actividades de las pandillas, como la extorsi√≥n, los delitos violentos en las calles, el tr√°fico de drogas, son un problema generalizado. Es probable que la polic√≠a local no cuente con los recursos necesarios para responder de manera eficiente a incidentes delictivos graves". ¬ŅPodr√° implementarse? Los funcionarios del gobierno de Trump han dicho que el acuerdo entrar√° en vigor en las pr√≥ximas semanas. Sin embargo, hay varios obst√°culos importantes en el camino. Los detractores, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, seguramente presentar√°n impugnaciones jur√≠dicas que podr√≠an retrasar, modificar o acabar con el trato. La oposici√≥n al acuerdo es generalizada en Guatemala, donde la Corte de Constitucionalidad decidi√≥ recientemente que el gobierno guatemalteco necesitaba la aprobaci√≥n del Congreso para firmar un acuerdo de tercer pa√≠s seguro con Estados Unidos. Esta decisi√≥n, que se produjo en medio de las negociaciones entre el gobierno de Trump y el del presidente guatemalteco Jimmy Morales, hizo que Trump amenazara a la naci√≥n centroamericana con aranceles punitivos, prohibiciones de viaje e impuestos a las remesas que env√≠an a casa los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. El viernes, dio la impresi√≥n de que Morales trataba de eludir la decisi√≥n de la corte evitando el uso del t√©rmino "tercer pa√≠s seguro" en la declaraci√≥n para anunciar el acuerdo. No obstante, el gobierno de Trump s√≠ us√≥ el t√©rmino, lo que probablemente impulse impugnaciones jur√≠dicas en Guatemala. Adem√°s, hay varios pasos que el gobierno estadounidense debe tomar antes de que pueda implementarse, seg√ļn dijeron funcionarios estadounidenses durante el fin de semana. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses tendr√≠an que certificar que Guatemala tiene un sistema de asilo "completo y justo", y que puede proteger a los solicitantes de asilo de otros pa√≠ses si Estados Unidos los env√≠a a esa naci√≥n. ¬ŅEl acuerdo funcionar√°? Para responder esta pregunta, veamos algunas cifras. El a√Īo pasado, alrededor de 62.000 personas tan solo de El Salvador y Honduras solicitaron asilo en Estados Unidos, seg√ļn las Naciones Unidas. La mayor√≠a de ellas ingresaron al pa√≠s por la frontera suroeste. En contraste, solo 257 personas buscaron asilo en Guatemala. El Instituto de Pol√≠ticas Migratorias en Washington dijo que el sistema de asilo guatemalteco estaba en un estado "embrionario". Si el acuerdo se mantiene, el posible aumento repentino en las solicitudes obligar√≠a a Guatemala a establecer un buen sistema de asilo en muy poco tiempo. M√°s all√° de las particularidades del caso de Guatemala, los acuerdos de tercer pa√≠s seguro han tenido distintos grados de √©xito y "por lo general han demostrado ser dif√≠ciles de aplicar por diversas razones pr√°cticas y jur√≠dicas", seg√ļn un comentario del Instituto de Pol√≠ticas Migratorias. Dichos desaf√≠os han incluido comprobar que el solicitante de asilo transit√≥ por el pa√≠s seguro en primera instancia. En los tres a√Īos posteriores a la firma en 2016 del acuerdo entre la Uni√≥n Europea y Turqu√≠a, de las 145.600 personas que llegaron a Grecia, alrededor de 2400 fueron regresadas a Turqu√≠a, afirm√≥ el instituto. Sin embargo, una interrogante de mayor importancia sobre el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala es si las autoridades guatemaltecas podr√°n cumplir la promesa de mantener seguros a los solicitantes de asilo. Y muy pocos creen que as√≠ ser√°. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario