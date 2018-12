Antes de que anochezca

Fotografia: Oswaldo Rivas/Reuters Agrandar la foto + Twittear Carlos Fernando Chamorro lo sab√≠a. O, por lo menos, lo sospechaba: "Con Daniel uno siempre se equivoca. El error m√°s com√ļn es subestimarlo, porque al final siempre consigue sacar algo de cada situaci√≥n. No sabemos qu√© pasar√° esta vez, lo tiene dif√≠cil, pero hay que estar atentos, muy atentos". Me dijo hace unos meses, mientras √©l y su equipo me ayudaban a reportear para estas p√°ginas sobre la insurrecci√≥n nicarag√ľense. Chamorro es, probablemente, el periodista m√°s respetado de su pa√≠s: varias veces, en lugares variados, manifestantes me dijeron que deb√≠a ser √©l quien encabezara un nuevo gobierno democr√°tico; √©l, por supuesto, dec√≠a que ni lo imaginaba. Chamorro tiene otras ideas: es periodista y hace periodismo y eso, cuando se hace en serio, jode. El viernes por la madrugada una banda policial enviada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo invadi√≥ su redacci√≥n, se rob√≥ lo que pudo, rompi√≥ lo que no, trat√≥ de meter miedo. Chamorro no se deja; al otro d√≠a se present√≥ en la central de polic√≠a para pedir explicaciones. Lo que le dieron fue otra carga de infanter√≠a, m√°s violencia. Chamorro sigue hablando; fuera de Nicaragua pocos hablan. En 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha matado a m√°s de 500 personas en las calles. Va de nuevo: el gobierno nicarag√ľense, su polic√≠a, sus esbirros, ya mataron a m√°s de 500 personas y el mundo mira, en general, para otros lados. Contra ese silencio se levantaron Carlos Fernando Chamorro y toda la redacci√≥n de Confidencial -medio digital-, Ni√ļ y dos programas de tev√© por YouTube, Esta Noche y Esta Semana, por eso, ahora, su gobierno intenta silenciarlos. Este mismo fin de semana, en Venezuela, uno de los diarios m√°s antiguos, El Nacional, anunci√≥ que, tras 75 a√Īos, dejaba de imprimirse: el gobierno de Nicol√°s Maduro tiene el monopolio de la importaci√≥n de papel peri√≥dico y lo retacea a los medios que no le rinden pleites√≠a. As√≠ fue como -inform√≥ Prodavinci- desde 2013 se perdieron 66 de los 90 medios impresos que circulaban en el pa√≠s. Va de nuevo: en 2013 hab√≠a 90 peri√≥dicos impresos en Venezuela, ahora queda solo un tercio, 27. Los m√©todos son distintos, los resultados intentan ser los mismos: callar al que disiente. La derecha -que a veces se llama, tambi√©n, centroderecha- gana espacio en Am√©rica Latina. Algunos se sorprenden: no toman en cuenta la ayuda que le prestan esos gobiernos que, durante a√Īos, muchos se empe√Īaron en considerar de "izquierda": grupos militares o paramilitares profundamente autoritarios que coinciden en silenciar los medios que intentan contar m√°s all√° de las versiones oficiales. Es duro. Y lo peor es que las reacciones son escasas. Han protestado algunas organizaciones -la Fundaci√≥n Gabriel Garc√≠a M√°rquez para el Nuevo Periodismo, en cuyo Consejo Rector Chamorro y yo participamos, y la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, entre otros pocos- pero en los grandes flujos de opini√≥n el tema no aparece. No aparece siquiera en los medios que podr√≠an preocuparse: Clar√≠n, por ejemplo, mand√≥ en estos d√≠as a una periodista a Managua porque un esc√°ndalo de violaci√≥n que sacude a la prensa argentina sucedi√≥ all√≠ nueve a√Īos atr√°s; en varios art√≠culos, solo una vez hace breve alusi√≥n al ataque a la redacci√≥n de Confidencial, de pasada y equivocando el nombre. Ese silencio es lo m√°s peligroso. Los gobiernos siempre han tratado de callar las otras voces: prueban, tantean y si no encuentran obst√°culos avanzan. Los gobiernos m√°s abiertamente autoritarios lo hacen con medidas directas, como negar el papel o saquear una redacci√≥n; los m√°s t√≠midos, con ataques personales como los √ļltimos de Trump contra el periodista Jim Acosta o de √Ālvaro Uribe contra la documentalista Margarita Mart√≠nez. Son matices que tienen su peso. Pero, en cualquier caso, los ejemplos cunden: si un gobierno ve que otro consigue silenciar sin mayor costo a los molestos, es probable que decida probar suerte. Hay que intentar pararlos: ocuparse, por todos los medios posibles, de pararlos. Es necesario defendernos, juntarnos, solidarizarnos: no perder las pocas v√≠as de expresi√≥n que van quedando, no resignar la posibilidad de saber realmente lo que pasa. Para que el -buen- periodismo pueda hacer su contribuci√≥n a la vida p√ļblica, el p√ļblico tiene que hacer su contribuci√≥n al -buen- periodismo: defenderlo como cada quien pueda, sostenerlo. 