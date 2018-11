Bolsonaro representa el pasado colonial de Brasil

Fotografia: Nelson Almeida/Agence France-Presse ‚ÄĒ Getty Images Agrandar la foto + Twittear El triunfo electoral de Jair Bolsonaro, quien ser√° presidente de Brasil a partir del 1 de enero pr√≥ximo, evoca una historia de nuestro presente, pero tambi√©n del pasado. Es la primera vez en la historia brasile√Īa que un pol√≠tico gana una elecci√≥n democr√°tica con un porcentaje de rechazo tan alto, el 46 por ciento al momento de la votaci√≥n, que abusa de las redes sociales, que produce noticias falsas con desmesurada frecuencia, que durante su campa√Īa incentiv√≥ la polarizaci√≥n y justific√≥ la violencia y que no particip√≥ en ning√ļn debate p√ļblico. Sin embargo, la victoria de Bolsonaro no es una novedad en la historia brasile√Īa. El ascenso vertiginoso del candidato del Partido Social Liberal (PSL), una peque√Īa organizaci√≥n, puede ser entendido como parte de una tendencia conservadora en todo el mundo. Pero este panorama global, por s√≠ mismo, no explica el √©xito de Bolsonaro, quien con un estilo al mismo tiempo populista y autoritario ha defendido un proyecto de orden y mano dura para Brasil. Como diputado federal durante veintisiete a√Īos, se dio a conocer por esgrimir frases incendiarias y pronunciar discursos efectistas y simples, siempre en un tono que bordea la amenaza. Esta semana, muchos brasile√Īos empezamos a recuperarnos de la resaca electoral y es ahora que comenzamos a entender que este es un momento vital para nuestra democracia: es hora de despertar y entender el significado hist√≥rico de esta elecci√≥n. El √©xito de alguien como Bolsonaro no puede ser entendido como un caso excepcional en nuestra historia. Por m√°s de tres siglos, Brasil fue una colonia portuguesa que se organiz√≥ en extensos latifundios dominados por el despotismo de un pu√Īado de due√Īos de fazendas o¬†hacendados. La econom√≠a de ese Brasil colonial se apoy√≥ en el trabajo de los esclavos, quiz√°s por ello el pa√≠s tiene el vergonzoso reconocimiento de haber sido la √ļltima naci√≥n de Am√©rica Latina en abolir la esclavitud. La imagen oficial de Brasil, construida en la d√©cada de 1930, es de una naci√≥n cosmopolita y diversa. Pero, en realidad, mi pa√≠s siempre ha sido violento, conservador, desigual y muy clasista. En los grandes ingenios azucareros del siglo XVI al XVIII y despu√©s en las enormes fincas cafetaleras del siglo XIX se consolidaron todos los poderes en la figura de los hacendados. Ellos eran due√Īos de los cuerpos de los esclavos, escrib√≠an las leyes, controlaban la religi√≥n y la econom√≠a. Esta estructura deriv√≥ en el arraigo profundo de mecanismos de mando y obediencia vinculados a los jefes locales que controlaban la vida y la muerte de sus trabajadores y concentraban poderes sobre la Iglesia y el Estado. La corrupci√≥n sistem√°tica no se inaugur√≥ recientemente, sino que era una pr√°ctica ampliamente extendida en el Brasil colonial. Un antiguo refr√°n brasile√Īo dice que "quien roba poco es ladr√≥n, quien roba mucho es bar√≥n". De manera cotidiana se recurr√≠a a maniobras que hoy etiquetar√≠amos de corruptas. Los hacendados reduc√≠an la producci√≥n para evitar pagar impuestos a la capital y ment√≠an sobre las fechas de nacimiento de sus esclavos para sortear la Lei do Ventre Livre, que consideraba libres a los hijos de esclavos nacidos a partir de 1871. Por otro lado, el arraigo del sistema esclavista -que implica la posesi√≥n de personas- contribuy√≥ a crear una sociedad violenta. Mientras los hacendados perfeccionaban manuales de abuso a los esclavos y adaptaban leyes de la Am√©rica espa√Īola para encaminarse a una emancipaci√≥n lenta y gradual, los esclavos resist√≠an a su manera: hu√≠an, organizaban insurrecciones, se suicidaban, asesinaban a hacendados abusadores o se organizaban en comunidades conocidas como quilombos. La esclavitud en Brasil fue un lenguaje que molde√≥ conductas, defini√≥ desigualdades sociales y cre√≥ una sociedad condicionada por una estricta jerarqu√≠a. La vigencia prolongada de este sistema, aunada a las estrategias de mando de los grandes terratenientes agrarios, leg√≥ una profunda desigualdad social que todav√≠a forma parte de la realidad brasile√Īa. En el pa√≠s, y a pesar del repetido mito del melting pot, todav√≠a hay un racismo estructural inapelable y hoy tiene la s√©ptima tasa m√°s alta de feminicidios en el mundo, con 4,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Tambi√©n el pa√≠s hered√≥ de la Colonia una concentraci√≥n enorme de dinero en unos cuantos. Seg√ļn la encuesta del a√Īo pasado de Marc Morgan Mila, el estrato m√°s rico de los brasile√Īos -que corresponde al uno por ciento de la poblaci√≥n- aglutina el 28 por ciento de la renta nacional. Sin embargo, ser√≠a un error solo culpar al pasado de la crisis que vive hoy Brasil. En lo que va de este siglo, el pa√≠s no ha hecho nada por revertir la desigualdad, violencia y racismo de su pasado colonial, y hoy pasa por una apremiante crisis econ√≥mica, social y moral. La elecci√≥n de Jair Bolsonaro, despu√©s de treinta a√Īos de gobiernos democr√°ticos, es un s√≠ntoma elocuente de esa inestabilidad. Los momentos de crisis son propicios para el florecimiento de gobiernos populistas o autoritarios, o los dos, que se reafirman a partir del antagonismo con un enemigo al que se responsabiliza de todos los males. Si en su primer discurso como presidente electo Bolsonaro habl√≥ de respetar los valores democr√°ticos, su discurso como diputado y como candidato apost√≥ por la polarizaci√≥n y la divisi√≥n social. "Perder una elecci√≥n es normal en una democracia", escribi√≥ el abogado y columnista Oscar Vilhena, "el problema es perder la democracia en una elecci√≥n". Ese el riesgo de Brasil. El 28 de octubre de 2018, cuando se confirmaron los resultados de la elecci√≥n, Bolsonaro dio dos mensajes distintos. Primero, salud√≥ afectuosamente a sus seguidores al tiempo que aprovech√≥ para acusar a la prensa y a sus adversarios. Poco despu√©s, ley√≥ un discurso oficial en el que destac√≥ la importancia de la democracia, la libertad y la Constituci√≥n. Brasil es un Estado laico, pero eso no impidi√≥ que pronunciara una oraci√≥n y dedicara su pr√≥ximo gobierno a Dios. Al mandar esta seguidilla de mensajes contradictorios, Bolsonaro interpret√≥ al hacendado severo, que -como en el pasado- concentra todo el poder: fue bondadoso con los que considera justos y vengativo con los que discrepa. En 2019, Brasil tendr√° un nuevo presidente que representa nuestro pasado colonial: un militar retirado, un hombre blanco e ideol√≥gicamente conservador, que llega al poder respaldado por la Iglesia evang√©lica y que no esconde sus ideas hom√≥fobas, machistas y racistas. Una vez m√°s, la derecha se uni√≥ sin considerar que los derechos civiles quedar√°n en segundo plano. Para un sector de la derecha las libertades de las minor√≠as son una cuesti√≥n menor que se puede sacrificar con tal de apoyar un proyecto favorable a los mercados y a las √©lites econ√≥micas, aunque el candidato tenga un claro perfil autoritario y un discurso radical que ya ha provocado consecuencias inquietantes: se han registrado m√°s de 150 casos de violencia contra periodistas, ha amenazado con retirar recursos estatales a los medios que se comporten "de manera indigna" y prometi√≥¬†exiliar o encarcelar a los "rojos". En un pa√≠s tan desigual como Brasil, las primeras v√≠ctimas de un gobierno con esas premisas ser√°n las minor√≠as: mujeres, ind√≠genas, negros y las poblaciones m√°s pobres y marginadas. Brasil eligi√≥ a su presidente y ahora debe seguir adelante. Los partidos tradicionales tendr√°n la oportunidad de reinventarse y asumir una oposici√≥n m√°s ciudadana. Los amigos, familiares y vecinos que se pelearon como consecuencia de la polarizaci√≥n del proceso electoral tendr√°n tiempo de reencontrarse y dejar atr√°s el sentimiento de ira que gener√≥ el convulsionado escenario pol√≠tico. La sociedad civil, que se moviliz√≥ masivamente durante la segunda vuelta, debe mantenerse alerta, en vigilancia permanente y reclamar que los derechos civiles conquistados en tres d√©cadas de democracia se consoliden. Los brasile√Īos progresistas y dem√≥cratas van a tener que defender y exigir un pa√≠s m√°s inclusivo, diferente de ese modelo que representa el pasado at√°vico de Brasil e implica un retroceso y no un avance.