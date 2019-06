Agrandar la foto + Twittear Esta frase mundialmente conocida significa que las empresas chinas tienen gran soporte de su Estado y por eso ganan las licitaciones en todos los continentes. Sarc√°sticamente denominadas: "Los caballos de Troya de Beijing" que teniendo el soporte econ√≥mico del Estado de China no necesariamente buscan utilidad comercial de sus proyectos en el extranjero. Su inter√©s es geopol√≠tico. "Made in China 2023" fue la √ļltima gota que colm√≥ el vaso y Huawei es s√≥lo una reacci√≥n natural. Elijo ver una nueva y muy anunciada serie de HBO: "Chernobyl". Recuerdo el a√Īo 1986 y la lluvia radioactiva que se dec√≠a venia descargada de una nube que lleg√≥ flotando desde el cielo gris de Chernobyl. Casi cuatro d√©cadas despu√©s de ese desastre del sistema nuclear que explot√≥, simb√≥licamente marc√°ndole el paso a la Perestroika; Rusia se comporta, de nuevo, como un Imperio. Af√≠n con la derecha moderada europea, financia generosamente sus partidos pol√≠ticos mientras sopla vientos a diferentes movimientos separatistas, menos el albanes, cuyas visiones pol√≠ticas se resumen en una "democracia sin libertad", es decir, r√©gimen aut√≥crata con rostro humano. Seg√ļn par√°metros europeos, Putin es un pol√≠tico m√°s de derecha que la Se√Īora Marine Le Pen o el italiano Mateo Salvini. En el escenario pol√≠tico ruso, Putin es considerado un pol√≠tico moderado. Puntos de vista y forma de ver y entender es el resultado de una mezcla de factores, la gen√©tica y el clima cultural e hist√≥rico del lugar de donde uno se pone a mirar. Mis recuerdos, por un sistema predeterminado de memoria selectiva, elige saltar a un concierto; Opera Aida en el Anfiteatro Romano a ciento cincuenta a√Īos de su primera puesta en escena. El inevitable noticiero emite informaciones. Mientras Rusia y Am√©rica miden sus fuerzas mostrando su poder√≠o b√©lico, China avanza efectuando su infiltraci√≥n capilar en todos los segmentos estrat√©gicos de Europa, a trav√©s de sus proyectos de inversi√≥n y cooperaci√≥n, claro est√°. M√°s adelante, una vez asegurado su lugar privilegiado en m√ļltiples sectores de poder de decisi√≥n, influir√° en los principios y reglas establecidas de los pa√≠ses anfitriones. En mi mesa de noche "Sumisi√≥n", la novela escrita por el controvertido escritor franc√©s Michel Houellebecq, me observa. No estoy segura si para los √ļltimos d√≠as de esta primavera debo elegir una lectura de ficci√≥n mezcla de los personajes reales de la pol√≠tica francesa. Est√° por verse. Entre tantas opciones me decido por lo m√°s agradable en este momento. Dormir. Lo m√°s largo y placenteramente posible. Sin pesadillas, ni personajes que me asusten de ninguna manera. Nada de Orwell y su "Rebeli√≥n en la granja". No tomo en serio nada de lo que digan los canales de televisi√≥n. Sean del lado que vengan. De todas maneras alguien est√° listo con el enjuague para el cerebro de manera instant√°nea. Que deje de llover y todo se ver√° mejor. ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario