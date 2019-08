Rebeldes surrealistas

Agrandar la foto + Twittear Un profesor brillante y met√≥dico, cinco meses para planificar un robo perfecto y sesenta y siete rehenes. El √ļnico objetivo: entrar a la f√°brica nacional de impresi√≥n de billetes, imprimir y llevarse millones de euros. La serie de Netflix, La Casa de Papel, es la serie extranjera m√°s vista desde que esta plataforma existe. Tambi√©n es considerada como un fen√≥meno sociol√≥gico peculiar desde Argentina hasta Ir√°n. Las series europeas, en su mayor√≠a, logran tener ambiente y atm√≥sfera √ļnicos, algo que la producci√≥n americana nunca logra alcanzar, aunque se esfuerza al m√°ximo. Ocho personajes con los antifaces de Dal√≠, llevan nombres de ciudades y no tienen nada que perder. Est√°n captando una audiencia impresionante. Se comenta que eligieron los antifaces con la imagen del gran surrealista para simbolizar el r√©gimen dictatorial que ten√≠a control sobre Espa√Īa durante d√©cadas. Quieren ser los Robin Hood modernos y vengarse del sistema capitalista. Te√≥ricamente, no se trata de ladrones comunes. Se supone que no matan y visten overoles de color rojo comunista. Este uniforme obrero simboliza la izquierda, la revoluci√≥n y la lucha por la justicia. El overol rojo tambi√©n es la prenda que se muestra en los desfiles de alta moda de afamadas marcas como Chanel y Prada. Los ladrones de la Casa de Papel lucen bien en esas prendas rojas que se adecuan al dise√Īo interior de la f√°brica, sitio en el que se desarrolla la trama de esta serie. La Casa de Papel es, de alguna manera, cierto homenaje a Reservoir Dogs de Tarantino, hasta a The Killing de Kubrik. Para completar el esp√≠ritu de la serie est√° la canci√≥n Bella Ciao, el himno de la resistencia italiana al fascismo, convertida en un fen√≥meno viral. Con esta canci√≥n se subraya la premisa que La Casa de Papel no es una saga sobre el robo. Por lo contrario. Es sobre la revoluci√≥n, venganza y resistencia. Nos dice que la autoridad como concepto es anticuado y se debe percibir como un sistema que hay que destruir desde adentro, desde afuera, por encima y por debajo. Los personajes de esta serie son j√≥venes de los m√°rgenes de la sociedad y por ello el mensaje de compromiso social y subversi√≥n suave. A eso se refer√≠a Bertold Brecht cuando hacia la pregunta: ¬Ņes mayor crimen fundar o robar un banco? La Casa de Papel sac√≥ del trono la serie House of Cards. A esta la quer√≠amos porque era inteligente y adem√°s aterradora. Entonces sucedi√≥ Donald Trump y la ficci√≥n perdi√≥ sentido. El cinismo frio y la realidad superaron la serie. La denuncia de MeToo contra el actor principal de House of Cards, Kevin Spacey, derrumb√≥ las cartas. Al contrario, La Casa de Papel no pretende ser muy profunda y no se disculpa. Regala a su gran audiencia mucha adrenalina y construye, aunque sea solo en el imaginario; el rom√°ntico deseo de rebeld√≠a. En cuanto a las mujeres, La Casa de Papel hace por las mujeres mucho m√°s que House of Cards. El personaje de Nairobi con toda su locura a voz alta, su dramatismo imaginativo y su ingenua, pero muy presente valent√≠a y sobre todo su fragilidad femenina es mucho m√°s emancipada de la fr√≠a, elegante y maquiav√©lica y calculadora Claire Underwood. ¬† ¬† ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario