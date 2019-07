Agrandar la foto + Twittear En sentido social podr√≠a describirse de manera f√°cil el significado simple de esta frase con el ejemplo de un joven profesional que comienza a buscar trabajo. La mayor√≠a de los anuncios que ofrecen empleo requieren experiencia realizando el mismo trabajo. Conseguir el primer empleo bajo estas exigencias es resolver la Trampa 22. El novelista estadounidense Joseph Heller escribi√≥ esta novela, en original titulada Catch 22, situada en el periodo del 1942 al 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje principal, John Yossarian, piloto de aviones bombarderos, trata de quedar vivo evitando sacrificios inadmisibles. √Čl sabe que todo sacrificio es absurdo y hace todo para sobrevivir a pesar de estar consciente que la Trampa 22 no le permitir√° lograr su prop√≥sito. "Yossarian ser√≠a muy loco si siguiera las √≥rdenes militares y mentalmente sano si se reusara a cumplirlas. Si las cumpliera significar√≠a que es loco y por ello no deber√≠a cumplirlas. Si no las cumple significar√≠a que es mentalmente sano y podr√≠a cumplir su deber militar". Es decir, no puedes dejar que los locos definan si son mentalmente enfermos o no. En lenguaje pol√≠tico Trampa 22 podr√≠a definirse as√≠: "Si quieres cambiar el Gobierno debes tener oposici√≥n; en el pa√≠s donde el Gobierno tiene el poder absoluto (similar al comando militar del libro en cuesti√≥n), no hay una verdadera oposici√≥n que quiere cambiar al Gobierno. Suponiendo que esto es verdadero, la observaci√≥n es que hoy en d√≠a los j√≥venes no tienen ni tiempo ni inter√©s para leer una obra de 500 p√°ginas. El conocido actor de Hollywood, George Clooney, dirige la serie en HBO basada en el libro. Trampa 22 es la obra m√°s antiguerra y antibur√≥crata que fue escrita. Podr√≠amos decir que fue escrita para todos los que van a una guerra con una sonrisa en el rostro decididos a morir por su patria. Tambi√©n para aquellos que no tienen la suficiente inteligencia para sentirse desesperados en una situaci√≥n de guerra. Desde el soberbio coronel que insta la batalla para lograr un aplauso; el m√©dico que en voz alta repite que su deber no es salvar vidas; hasta el oficial que se encuentra de casualidad en un alto puesto militar que no merece ocupar el mando ni por sus habilidades, ni por su inteligencia, ni por su valent√≠a. Tambi√©n est√° el joven viv√≠simo que aprovecha el estado de guerra para establecer un sindicato y hacer negocios revendiendo latas de mariscos, carne y hasta loros, empleando a los soldados nazis para su negocio sin que nadie se enoje por sus actividades. Al final, este contrabandista bombardear√° a sus propias tropas para facilitar al enemigo. Me acomodo frente a la pantalla decidida a ver esta comedia absurda de colores amarillos y justo cuando mis dedos comienzan a escocerme por el deseo de leer de nuevo la obra de Heller, comienza el segmento publicitario. Una pareja est√° viajando de vacaciones. Llegan a un punto de control imaginario donde la "polic√≠a de salud" les pregunta si llevan pastillas digestivas, requisito obligatorio para salir de viaje. La pareja confirma que tiene las pastillas en cuesti√≥n y sin problema puede seguir su trayectoria. La publicidad termina mostrando a los polic√≠as y a los pasajeros muy felices y contentos. Locura que se racionaliza de manera superflua y c√≠nica y de manera tan p√©rfida que se convierte en una celebraci√≥n de la vida en general. Sea para fines sociales o pol√≠ticos, la locura o la irracionalidad aparentemente l√≥gica impregna este libro y se puede aplicar en cualquier segmento de la vida en la actualidad. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario