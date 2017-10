40 colectivos llaman a movilizarse por el 21F y la democracia

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Más de 40 organizaciones y colectivos alistan para hoy marchas y cabildos, en diferentes puntos del país, para exigir que se respete el voto del 21F, después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso del MAS que busca habilitar al presidente Evo Morales para una reelección indefinida.

El TCP admitió, el 29 de septiembre, el recurso del oficialismo que busca la anulación de cuatro artículos de la Constitución, que limitan el tiempo de mandato del Presidente, Vicepresidente y otras autoridades. Esto con el objetivo de que Morales sea candidato en 2019, pese al resultado vinculante del referendo del 21F .

Esa situación levantó una ola de protestas de legisladores de oposición, juristas y de dirigentes de organizaciones sociales críticos al partido de Gobierno. La marcha nacional en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero (21F) y la democracia fue convocada por colectivos. La movilización coincide con el aniversario de los 35 años de democracia en Bolivia.

"Más que una simple marcha será una movilización por la defensa de la Constitución y el respeto a nuestro voto", afirmó Édgar Sánchez, exdirigente campesino, quien explicó que gremiales, juntas vecinales, sectores sociales del área rural se sumarán a la marcha convocada para hoy en Oruro en la plaza 10 de Febrero.

El Comité Cívico de Chuquisaca también llamó a la población a sumarse a la "gran marcha por la resistencia y defensa de la democracia", en rechazo a la intención del MAS de poner en vigencia la reelección indefinida.

Los cívicos en Potosí lanzaron la convocatoria con el lema "Contra la reelección del autoritarismo" y en Cochabamba los universitarios llamaron a la protesta para defender la decisión del soberano que dijo No a otra reelección continua de Morales.

En La Paz, varios colectivos convocaron a una "gran concentración" en el atrio de la iglesia de San Francisco a las 18:00.

Beto Astorga del colectivo ciudadano Otra Izquierda es Posible dijo que "como hijos de la democracia estaremos presentes en la gran movilización ciudadana por el respeto al voto y la defensa de la democracia". El activista dijo que la protesta de hoy es el inicio de una batalla en las calles contra el Gobierno y el TCP.

El respaldo Movilización El expresidente y vocero de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa, aseguró que respalda plenamente las movilizaciones ciudadanas que se anunciaron para el 10 de octubre en defensa de la democracia, pero no le parece pertinente que figuras políticas se aprovechen de esa medida. "Yo creo que es legítimo que la gente quiera salir a la calle y que no parezca que personalidades políticas pudiéramos querer aprovechar de estas movilizaciones, pero mi respaldo es absoluto y total", dijo Mesa, según un reporte de Red Uno Cochabamba. Torrico: Marcha es una "impostura"

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz, Gustavo Torrico, afirmó ayer que la marcha convocada para hoy 10 de octubre por colectivos ciudadanos en cinco departamentos del país, es una "impostura" de quienes antes arrebataron la democracia al pueblo boliviano.

"Esta marcha es la impostura más grande de los que antes nos arrebataron la democracia, porque muchos de estos son los hijitos de quienes manejaban la política, y de quienes recuperamos la democracia ganando democráticamente en las elecciones junto al presidente Evo Morales, quien ganó por más de dos tercios en las urnas y quien se ha sometido a un referendo revocatorio", afirmó Torrico. (ABI) Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario