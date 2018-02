Actividades por el 21F abren campañas electorales

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear A partir de la fecha se realizarán distintas actividades a favor y en contra del referéndum del 21 de febrero de 2016, fecha instituida por la sociedad como un antes y un después del gobierno de Evo Morales, quien administra el Estado por 12 años consecutivos. En ese marco, las distintas manifestaciones dan inicio a la época de una temprana campaña electoral, según el constitucionalista Williams Bascopé. Hoy, por ejemplo, se realizará una reunión de los comités cívicos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los colectivos ciudadanos. "Las movilizaciones a favor y en contra del 21 de febrero inician la campaña rumbo a los comicios de 2019 y la reafirmación de la repostulación indefinida del presidente Evo Morales", afirmó Bascopé. "Las fuerzas políticas especialmente del oficialismo van a tratar de mostrar con una contra marcha que haga fuerza y contrarreste lo que el ciudadano se va manifestar por el No este 21 de febrero y de esta manera se inicia la campaña electoral rumbo al 2019 y la repostulación indefinida", expresó el jurista. Las confederaciones y federaciones agrupadas en el Conalcam ratificaron que el Jefe de Estado será proclamado el próximo 21 de febrero como candidato presidencial, en distintas concentraciones, en una especie de contramarcha a las movilizaciones organizadas por entidades cívicas y colectivos ciudadanos que demandan respecto al referéndum de 2016 que rechazó la repostulación del mandatario el año 2019. En tanto, ayer, el líder del colectivo ciudadano Otra Izquierda es Posible (OIP), Beto Astorga, informó que dentro de la agenda rumbo al 21F se realizará hoy una reunión de los Comités Cívicos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los colectivos ciudadanos. "Es una reunión que se realizará aquí en la ciudad de La Paz, en la que se coordinará la movilización del 21 de febrero para defender el referéndum de 2016, donde dijimos 'No' a la reelección de Evo Morales", declaró Astorga. Por su parte, el diputado de la opositora Unidad Nacional (UN), Wilson Santamaría, a tiempo de ratificar la contramarcha dijo que se presentará una demanda penal en contra de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que emitieron un fallo que facilita la reelección indefinida del presidente Morales. "Vamos a denunciar a los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional por haber emitido resoluciones contrarias a la constitución y a la ley (con la sentencia 084/2017), y lo vamos a hacer el miércoles 14 de febrero ante la Fiscalía General del Estado. Porque creemos que ese accionar no puede ser premiado pretendiendo ocupar alguna otra responsabilidad cobijada por el Estado y lo que tiene que hacer es prepararse para defender ante la ley y la justicia, porque han emitido un fallo que ha pisoteado la voluntad de un pueblo y que claramente es político favoreciendo a quienes gobiernan", remarcó. Entretanto, el senador oficialista René Joaquino dijo que la oposición está en todo el derecho de interponer los recursos legales que vea conveniente. "Tienen todo el derecho de hacerlo, pero también las entidades que tienen competencia a responder a esa pretensión jurídica", añadió. El 29 de noviembre, el TCP declaró procedente la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por un grupo de legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), en ese marco emitió la sentencia el fallo 084/2017 que habilita al Jefe de Estado, al vicepresidente Álvaro García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera indefinida. La sentencia también declara la inconstitucionalidad de los artículos 52 parágrafo III, 64 inciso d, 65 inciso b, 71 inciso c y 72 inciso b de la Ley de Régimen Electoral, que limitaban a una sola vez las reelecciones continuas. Los exmagistrados que firmaron la resolución son: Macario Cortez Calle, Osvaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Rudy Flores. El único que no firmó la resolución fue el magistrado Efren Choque Capuma. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario