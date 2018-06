Advierten que quieren inhabilitar a Mesa en 2019; Procuraduría lo acusa por 'no cooperar'

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear A punto de cumplirse una semana de la declaración del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, por el caso Quiborax en la Fiscalía General en Sucre; su abogado Carlos Alarcón, alertó por una serie de irregularidades que tendrían un trasfondo político, mientras que el Procurador General del Estado, Pablo Camacho, lo acusó por 'no cooperar' con la investigación al no declarar y remitirse a los memoriales que presentó en días previos. "El Órgano Electoral adelantó que convocará en enero a las elecciones; es decir, antes de enero, este año quieren cocinar y fraguar este juicio penal contra Mesa y meterlo preso. Este mismo año, ningún juicio de responsabilidades en la historia de Bolivia ha sido manejado con tanta rapidez", aseveró Alarcón a ANF. Por su parte, la Procuraduría en nota de prensa observó que Mesa se abstuvo de declarar en Sucre, y se limitó a remitirse a la respuestas que presentó en los memoriales del 30 de mayo, 12 y 18 de junio de 2018, lo que aseguran perjudicó en el proceso porque no respondió a las interrogantes de la Justicia. "El ex presidente demostró su total falta de voluntad para cooperar con la investigación", aseveró el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, en el programa El Pueblo Es Noticia. Menacho hizo conocer que en el marco del cumplimiento del Laudo (sentencia internacional) de 16 de septiembre de 2015, se logró una rebaja, lo que permitió un ahorro sustancial para el Estado de $us 14,5 millones. Asimismo, dijo que en abril de 2016, luego de la emisión del Laudo, la PGE realizó una evaluación de las acciones de defensa en el procedimiento arbitral. Convocatoria en enero 2019 El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, en entrevista con EL DEBER, manifestó que 'posiblemente' en enero de 2019, se emita la convocatoria para los comicios generales, que tendrían lugar en octubre. El anuncio despertó la alerta además de analistas políticos. Tal es el caso del exvicepresidente, Victor Hugo Cárdenas, que cuestionó la legitimidad del Tribunal Electoral para plantear una nueva ley Electoral, que según adelantó Exeni, contemplará la elección de un binomio presidencial en elecciones primarias al interior de los partidos, obligatorias y cerradas a la militancia. "¡Listo! Se confirmó treta del MAS para habilitar a Evo Morales", escribió en su cuenta de Twitter. Durante su declaración en Sucre, el 19 de junio, el expresidente requirió además a través de un memorial que la investigación se amplíe también al ex Procurador del Estado y actual ministro de Justicia, Héctor Arce, y otras autoridades; ante lo cual la Fiscalía deberá definir si abre un proceso penal y determinar si incluye a otras autoridades. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario