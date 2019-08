Afines al Gobierno convierten un hospital en mercado de la coca

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear Insólito. El grupo de cocaleros afines al Gobierno, aglutinados en torno a la Confederación Nacional de Productores con Carpeta al Detalle (Conalprodc), conformaron un directorio, a la cabeza de Elena Flores, y al no poder instalarse en las oficinas de Adepcoca, decidieron tomar el Centro de Especialidades de Atención Integral Adepcoca, un hospital de segundo nivel donde instalaron el nuevo mercado ilegal de la coca. Ebrios y agresivos, ayer los cocaleros impidieron el trabajo de los medios de comunicación que intentaban reflejar el funcionamiento del nuevo mercado. "El mercado es nuestro otro predio, esto, es nuestro centro hospitalario de Adepcoca y ahora es nuestro mercado y no es de una o dos personas, no fuimos al otro mercado para no confrontar", explicó brevemente la nueva presidenta de los cocaleros, Elena Flores. Ayer, los cocaleros estrenaron el nuevo mercado velando a una de sus afiliadas, quien falleció en la concentración del miércoles cuando eligieron a la nueva directiva. Aunque los nuevos dirigentes intentaron culpar de la muerte a los cocaleros de Adepcoca; al final la propia Elena Flores dijo que la muerte se produjo por el cambio de altura de la víctima y el ejecutivo de Cofecay, Rolando Canceno, aseguró que la muerte se produjo por un paro cardiaco. El dirigente dijo también que pedirán una resolución al Ministerio de Desarrollo Rural para que se autorice oficialmente el nuevo mercado de coca, aunque esté fuera de la ley, porque la Ley de la Coca (906) reconoce dos mercados legales, el de Sacaba, en Cochabamba, y de Adepcoca, en La Paz. Las dirigencias  Ahora la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), tiene dos directivas, una conformada por los restos del directorio que estaba encabezado por Franclin Gutiérrez, Sergio Pampa y Tito Apaza, los tres presos por delitos que hasta el momento la fiscalía no puede demostrar. El segundo directorio está encabezado por Elena Flores e integrada por tres de los dirigentes que intentaron tomar Adepcoca en marzo del pasado año, Primo Sepúlveda, Zacarías Mamani y Félix Machaca. Ayer en la tarde juraron a sus cargos.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario