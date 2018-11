Al filo del plazo, retan a Mesa a que compita y que militantes decidan

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear A horas de que culmine el plazo para la inscripci贸n de alianzas para las elecciones primarias 2019 (hoy a medianoche), los representantes de Dem贸cratas piden al candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, que acepte competir en unas primarias en las que entren "todos" los opositores. En tanto, el partido del expresidente asegura que no se cierra a ninguna opci贸n y que se negociar谩 hasta el 煤ltimo momento. Asimismo, representantes de tres partidos pol铆ticos creen que la falta de coincidencia, b煤squeda de poder e imposici贸n de candidatos han frenado la conformaci贸n de un frente 煤nico. Hasta el domingo, s贸lo se confirmaron dos alianzas: FRI y Soberan铆a y Libertad (Sol.bo), y Dem贸cratas y Unidad Nacional (UN), para hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS). El vicepresidente de Dem贸cratas, Ernesto Su谩rez, plante贸 que Mesa y otros candidatos de oposici贸n conformen una alianza y compitan en las primarias entre todos los opositores para ver qui茅n enfrentar谩 al MAS en las elecciones generales de 2019. "Ellos dicen 'yo elijo con qui茅nes'; nosotros decimos dejemos que todos entren y l贸gicamente que los militantes sean los que definan", detall贸. Por su parte, el delegado del FRI en Santa Cruz, Gustavo Pedraza, indic贸 que era "previsible" las dificultades para establecer un bloque 煤nico por las diferencias de origen pol铆tico. "Por vocaci贸n los partidos pol铆ticos tienen ambici贸n de poder. Eso es comprensible y leg铆timos", dijo. Explic贸 que el FRI logr贸 alianza con quienes han coincidido, pero lament贸 que 茅ste no sea el caso de Dem贸cratas. "No vamos a referirnos a las dificultades y a temas donde no hayamos coincidido. En el di谩logo con Dem贸cratas no hemos logrado avanzar como hubi茅ramos queridos, pero no hemos cerrado las puertas, pero la limitaci贸n de plazos es una barrera", indic贸 Pedraza. En tanto, el asamble铆sta de Sol.bo Edwin Herrera indic贸 que en algunos partidos pol铆ticos hay cierto rechazo y resistencia a la renovaci贸n. Explic贸 que no encontraron receptividad en partidos conservadores y eso ha dificultado entendimientos. "Algunos prefieren un figura pol铆tica que ya haya sido candidato", dijo. "Se mantiene esa vieja tara de la pol铆tica boliviana del caudillismo, que tenemos que unirnos a una figura que ya haya participado en elecciones. Sol.bo ha dejado que Carlos Mesa defina a su acompa帽ante", explic贸. En cambio, el senador por Dem贸cratas, Oscar Ortiz, indic贸 que las imposiciones de candidatos han imposibilitado concretar alianzas e indic贸 que seguir谩n buscando la unidad. "Si vamos a hacer alg煤n tipo de alianza (es importante) que no se hagan imposiciones, no pasa por los candidatos, sino concretar las alianzas para despu茅s proponer las candidaturas", dijo. En la misma l铆nea, Ernesto Su谩rez dijo que "no se puede pasar de un caudillo autoritario (en referencia a Evo Morales) a un caudillo ilustrado", haciendo menci贸n a Carlos Mesa. UCS, con V铆ctor Hugo C谩rdenas, forma un tercer bloque y el Movimiento Tercer Sistema por su lado hace un cuarto frente opositor. El PDC est谩 dividido, pero se abre a alianzas. Sin embargo, se espera que existan otras de 煤ltimo minuto. 聽 "Por vocaci贸n, los partidos pol铆ticos tienen ambici贸n de poder. Tienen intereses concretos, eso es comprensible" 聽 REQUISITOS PARA REALIZAR ALIANZAS 1.-Solicitud de registro de alianza firmada por los representantes legales de las organizaciones pol铆ticas. 2.- Actas notariadas que reflejen la decisi贸n y autorizaci贸n org谩nica de alianza de las organizaciones pol铆ticas, emanadas de sus m谩ximas instancias internas de decisi贸n. 3.- Acta de la reuni贸n constitutiva de la alianza, especificando el nombre, sigla, s铆mbolo y colores que utilizar谩. 4.- Documento regulador de la alianza, el mismo que contendr谩, como m铆nimo. 5.- Programa de gobierno o plataforma de acci贸n pol铆tica,聽 seg煤n corresponda. 6.- Domicilio y datos de contacto. 聽 EL MAS MINIMIZA LA "ALIANZA DE LA DERROTA" ERBOL "Alianza de la derrota", as铆 calific贸 el jefe de bancada del MAS en la C谩mara de Diputados, David Ramos, al bloque conformado por Dem贸cratas y Unidad Nacional con miras a las elecciones de 2019. Ramos record贸 que en las elecciones de 2014 ya hubo esa alianza bajo el nombre de Unidad Dem贸crata y que, entonces, los opositores fueron derrotados. En los comicios de hace cuatro a帽os, el MAS logr贸 61 por ciento y UD lleg贸 al 24 por ciento. "En cuatro a帽os, no tuvieron la capacidad de construir una alternativa de visi贸n de pa铆s, quieren improvisar".Asever贸 que "el pueblo" dar谩 la victoria al MAS, porque ofrece garant铆as en lo pol铆tico y lo econ贸mico. Ramos tambi茅n critic贸 a la alianza de UN-Dem贸cratas porque no discute temas de econom铆a, como los hidrocarburos, litio y la industrializaci贸n. Sostuvo que, por el contrario, los opositores estar铆an debatiendo espacios de poder. En la misma l铆nea, el diputado oficialista Elmar Callejas dijo que no preocupan las alianzas de la oposici贸n porque el MAS cuenta con un binomio "ganador", en referencia al presidente Evo Morales y al vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera, a pesar de estar inhabilitados ambos por el referendo del 21F. 聽 AN脕LISIS Marcelo Arequipa. Analista pol铆tico "No les interesa el pa铆s, sino lo que pueden ganar" No es tanto qu茅 se va a hacer por el pa铆s, sino m谩s bien del c谩lculo electoral de qu茅 es lo que uno puede o no ganar o d贸nde puede uno situarse. No les interesa realmente esta idea de las alianzas con la oposici贸n pol铆tica, m谩s bien que el c谩lculo electoral. Hay tres componentes por los cuales los partidos se juntan. El primero es el tema ideol贸gico, el otro es el criterio de identidad y luego lo que te queda al final son los intereses. Las organizaciones políticas se mueven por ese esquema de los intereses, entonces tienes lo que está ocurriendo hoy entre todas las fuerzas políticas, son estrategias que tienen que ver con satisfacción de intereses específicos. Con eso creo que este Gobierno y el que venga el 2020 va a ser un Gobierno de transición, no de trasformación. El 2025 creo que vamos a estar con proyectos más grandes.