Alcalde Revilla instruye enjuiciar al concejal Silva

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + El alcalde de La Paz, Luis Revilla, instruyó la presentación de una demanda por el delito de calumnia contra el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, quien involucró al burgomaestre con presuntos actos de corrupción. Según una solicitada de la Alcaldía, Revilla instruyó "presentar una demanda penal contra el concejal Jorge Silva por los delitos de difamación y calumnias, para sentar precedente de que no se puede denunciar falsamente a servidores públicos municipales". En el transcurso de la semana Silva implicó a Revilla en la denuncia presuntos depósitos bancarios, que habrían recibido servidores municipales, de parte de la empresa Fabros, que se adjudicó en 2014 la provisión de buses PumaKatari. Por este caso, la Directora de Licitaciones edil fue suspendida de su cargo. La Alcaldía ya informo que Revilla pedirá el levantamiento de su secreto bancario a la Unidad de Investigaciones Financieras, para que se demuestre que no recibió esos depósitos. La comuna calificó la denuncia de Silva como irresponsable. "Ante las mentiras basadas en anónimos y orquestadas por el MAS a través de sus operadores políticos, el GAMLP que politiqueros con apetitos personales siembren dudas sobre la transparencia con la que se maneja la gestión municipal", agrega el comunicado.