Agrandar la foto + Twittear Alex Plaza y Mauricio Taboada dirigentes del Frente Revolucionario (FR), quienes a trav√©s de redes sociales viralizaron videos que llegaron a m√°s de dos millones de personas, planteando "romper el sistema". C√≥mo piensan los j√≥venes sobre pol√≠tica. ¬ŅQu√© es el Frente Revolucionario? Un movimiento pol√≠tico que nace hace algo m√°s de una d√©cada, al palpar d√≠a a d√≠a c√≥mo se desmorona la institucionalidad y se transgreden las leyes. Siendo el punto m√°s alto el desconocimiento a los resultados del 21 F. ¬ŅD√≥nde quedaron las plataformas del 21F? Las plataformas nacen con el 21F, como un movimiento ciudadano espontaneo, luchando por el respeto a la Constituci√≥n. Posteriormente actores pol√≠ticos de cara a las elecciones cooptan a muchas ellas para utilizarlas como base para lanzar sus candidaturas. Sin embargo, hoy existen muchas que contin√ļan independientes y siguen tras el objetivo principal, que es la defensa de la Constituci√≥n y la ley. ¬ŅCu√°l es sistema que quieren romper? El populista, que a mostrado en nuestro continente que no es viable y en nuestro pa√≠s se ha convertido en un gran manto negro que oculta y socapa actos il√≠citos. ¬ŅCreen que en el Gobierno de Evo Morales no hubo nada positivo? No se puede caer la respuesta necia de creer que todo lo del pasado fue malo. Evo Morales lleg√≥ democr√°ticamente a la presidencia, ante un sistema pol√≠tico-social ag√≥nico. Contribuy√≥ dando estabilidad social, lo cual permiti√≥ el crecimiento econ√≥mico, cosechando lo hecho en el pasado. Pero en el √≠nterin hubo muchos atropellos, corrupci√≥n y el pretenderse perpetuar en el Gobierno lo ha alejado de esa democracia que le abri√≥ las puertas y le dio la presidencia el 2006. ¬ŅQu√© tendencia pol√≠tica siguen? El nacionalismo, enmarcado en la soberan√≠a pol√≠tica y econ√≥mica; la democracia; la inclusi√≥n; la equidad social y el respeto a la Constituci√≥n y las leyes. ¬ŅQu√© proponen? Basados en nuestra ideolog√≠a, lo primero es recuperar la institucionalidad, devolviendo la independencia de poderes a cada √≥rgano del Estado. Trabajar por la unidad del pa√≠s, pues no importa donde nacimos o cual es nuestro origen √©tnico, somos bolivianos por encima de todo. Incluir un modelo productivo que est√© compuesto por diferentes sectores y estos aporten a tener una econom√≠a s√≥lida. Dar prioridad a la ni√Īez que hoy se encuentra desprotegida, siendo v√≠ctimas de raptos todos los d√≠as para ser comercializados como mercanc√≠a. Ustedes asocian directamente a Carlos Mesa y a Evo Morales, ¬Ņpor qu√©? Mesa y Morales, est√°n ligados desde el 2003, cuando Morales propone a Mesa como presidente, posteriormente a eso el perd√≥n judicial que Mesa le otorga a Evo. Y podr√≠amos enumerar muchos actos p√ļblicos de esta uni√≥n y que hoy terminan con una candidatura de Mesa a los d√≠as del fracaso de la Haya, dando un paso de p√°gina y dando legitimidad a la actual reelecci√≥n de Evo. ¬ŅSi est√°n en contra de Evo Morales y no apoyan Carlos Mesa, entonces a que candidato apoyan? Debemos unirnos detr√°s de un candidato que sea de verdadera oposici√≥n, puede ser Ortiz o C√°rdenas. Adem√°s, estamos esperando sus propuestas, pues para ser presidente, no basta gritar derroquemos a Morales. La oposici√≥n debe ir ligada a opci√≥n y eso es lo que estamos esperando de los candidatos. ¬ŅUstedes creen que se lograr√° la unidad de la oposici√≥n? Hay que intentarlo, pero el principal actor disociador es el candidato de Evo Morales. ¬ŅCu√°l es su percepci√≥n de los pol√≠ticos o de lo que se denomina como clase pol√≠tica? Lo ir√≥nico es que quienes pretenden desprestigiar a quienes hacemos pol√≠tica, son aquellos que est√°n en la pol√≠tica. C√≥mo se puede entender que candidatos a la presidencia o expresidentes, salgan en campa√Īa pregonando que hay que terminar con los pol√≠ticos. ¬ŅEntonces qu√© representan ellos para ustedes? La pol√≠tica no es una profesi√≥n, es un compromiso para construir algo bueno, algo mejor. Es cierto que hay pol√≠ticos buenos y pol√≠ticos malos, como hay m√©dicos buenos y malos, pero no por eso se puede decir hay que terminar con los m√©dicos. Y menos que lo diga un m√©dico desde su consulta. Debemos retomar la pol√≠tica buena, tomando el ejemplo de aquellos que nos otorgaron la libertad, la democracia e hicieron las grandes transformaciones en nuestro pa√≠s. Volver a la naturaleza de pol√≠tica que de acuerdo a nuestro concepto est√° hecha para servir a la sociedad. ¬ŅHablan de constituir a FR como partido pol√≠tico, ¬Ņeso quiere decir que se est√°n preparando para tener una candidatura a futuro? Efectivamente el 2025 nos ver√°n en las papeletas de votaci√≥n. Iniciamos nuestro proceso hace una d√©cada y seguimos trabajando para constituirnos en una opci√≥n para los bolivianos. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario