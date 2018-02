Anuncian paro con bloqueos para el 21F

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y cívicos de diferentes departamentos del país ayer realizaron una alianza en defensa de la democracia y el resultado del 21 de febrero que le dijo No a la reelección al presidente Evo Morales.

En el encuentro acordaron una agenda conjunta, en la que hay un paro con bloqueos en las fronteras del país.

"Se llegó a un acuerdo con el transporte pesado junto con los comités cívicos provinciales y va a ser un paro contundente", informó el presidente del Comité Cívico de El Alto, Benito Fernández, quien añadió que las fronteras que serán cerradas serán: Guayaramerín, Cobija, Desaguadero y puestos fronterizos de Tarija, Potosí, Oruro, Tambo Quemado y Pisiga.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, indicó que la movilización será pacífica y pidió al Gobierno que controle a sus bases.

En Montero se realizará el bloqueo con transporte pesado y gremiales, anunció. "Todos tienen que parar, bloqueando con sus sillas, vehículos. Es una forma de salir y protestar, cada quien bloquee sus calles", convocó.

Ayer se hizo una alianza con colectivos y cívicos con el Conade en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para que se lleve a cabo una movilización pacífica en defensa del voto ciudadano que dijo No el 21 de febrero el 2016.

El exdefensor del Pueblo Rolando Villena dijo que esta fue autoconvocatoria y en su momento se suscribirá un acuerdo.