Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Los candidatos presidenciales de otros frentes rechazaron la determinaci贸n del Tribunal Supremo Electoral de habilitar al binomio oficialista Evo Morales-脕lvaro Garc铆a Linera para las elecciones generales de 2019, pese a los resultados del 21F. Calificaron el fallo como "un golpe a la democracia" y criticaron la actitud "sumisa" del TSE. "La acci贸n sumisa ante este Gobierno autoritario, la expresa el TSE, que como quien lee un instructivo intrascendente, le ha dado un golpe de muerte a nuestra democracia, 聽habilitando como candidato al due帽o de todos los poderes, Evo Morales", afirm贸, mediante 聽su cuenta de Twitter, el candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Fue el primero de 聽 los pronunciamientos, 聽 luego de que el 脫rgano Electoral habilitara anoche al presidente Evo Morales y al vicepresidente 脕lvaro Garc铆a Linera como candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones primarias y 聽generales de 2019. La determinaci贸n del TSE va contra 聽el art铆culo 168 de la CPE -que establece una sola reelecci贸n continua- 聽y desconoce los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 en que 聽la mayor铆a de la poblaci贸n 聽dijo No a otra repostulaci贸n del binomio oficialista. El aspirante a la presidencia por Unidad C铆vica Solidaridad (UCS), V铆ctor Hugo C谩rdenas, tambi茅n repudi贸 la decisi贸n del 脫rgano Electoral. La calific贸 como un "crimen pol铆tico". "Lo que el TSE cometi贸 es un crimen pol铆tico, que puede llamarse golpe de Estado, porque desconoce el art铆culo 168 de la Constituci贸n Pol铆tica del Estado, desconocen la Ley de R茅gimen Electoral y nuestro ordenamiento legal", declar贸 el exvicepresidente a P谩gina Siete. "No pasar谩n...!!!", advirti贸 聽Jaime Paz Zamora, candidato del 聽Partido Dem贸crata Cristiano (PDC). As铆 el expresidente cuestion贸 聽la decisi贸n del TSE 聽mediante su cuenta de Twitter. Citando a Le贸n Tolstoi sostuvo: 聽"Un Estado que no procura la justicia no es m谩s que una banda de malhechores". Y a帽adi贸: "El 21F es un mandato del Pueblo. No pasar谩n... !!! No pasar谩n... !!!". El postulante a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, se sum贸 al rechazo. Calific贸 聽la determinaci贸n del TSE como afrenta a la democracia. "Se est谩 atentando a la democracia, el problema es ahora la lucha 聽por recuperar la democracia, antes luch谩bamos para mantenerla. Si no se respeta el voto, entonces no se respeta nada. Si esto ocurre, 驴que opci贸n tenemos los bolivianos?", sostuvo Lema. El candidato a la vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No, Edwin Rodr铆guez, 聽calific贸 la habilitaci贸n de binomio masista como 聽 "una muerte de la democracia". Consider贸 que con esa decisi贸n el 脫rgano Electoral 聽"se inclina hacia el MAS". "El TSE es responsable de cuidar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 pero ha mostrado un sometimiento descarado ante el MAS al satisfacer el capricho del presidente Evo Morales. Se ha consumado 聽una muerte de la democracia en Bolivia", refiri贸 el 聽senador de 聽Dem贸cratas. El candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), F茅lix Patzi, fue 聽duro con sus cr铆ticas: "Como advertimos, 聽se dio el golpe de Estado a la democracia y se instaur贸 la dictadura con el desconocimiento del voto del pueblo. Lo que nos espera a partir de ahora es la tiran铆a, en donde ya no valen las normas constituidas", advirti贸. Antes de la medianoche, Carlos Mesa se sum贸 a 聽 la vigilia de plataformas ciudadanas en la plaza Abaroa. "Yo he sido habilitado 聽junto a un candidato trucho. El Presidente hace ejercicio del autoritarismo y del control de todos los poderes, entre ellos el TSE, pero aqu铆 estamos para recordarle que la voluntad popular (expresada en el referendo) se debe respetar", sostuvo. La oposici贸n llama a la unidad "contra la dictadura" El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina; el l铆der de Dem贸cratas, Rub茅n Costas; y el expresidente Tuto Quiroga consideraron la habilitaci贸n del binomio oficialista Morales-Garc铆a Linera 聽como "una afrenta a la democracia" y "golpe judicial". Llamaron a la unidad de la oposici贸n para "frenar a la dictadura". "Hoy la democracia boliviana fue herida de muerte por un @TSEBolivia que hizo o铆dos sordos al clamor de millones que ped铆an respeto al voto soberano. 隆Los bolivianos juzgaremos esta traici贸n a la Patria!", escribi贸 Costas en su cuenta de Twitter. Doria Medina sostuvo: "Frente a la consumaci贸n del atentado del MAS contra la democracia y la perversi贸n de las leyes para beneficiar a una persona, llamo a la unidad de todas las fuerzas democr谩ticas. No nos rendimos, venceremos la opresi贸n". Su partido, UN, mediante un comunicado, calific贸 el fallo del TSE como "la m谩s grave afrenta a la democracia" desde su reconquista en 1982. "Hoy los poderes que deber铆an actuar de manera independiente han probado estar subordinados al Gobierno", puntualiz贸. Tuto Quiroga tambi茅n consider贸 聽la habilitaci贸n del binomio masista 聽como 聽un "golpe judicial / institucional en Bolivia (...) Administradores del referendo 21F, cuando Bolivia dijo No, hoy desconocen soberan铆a popular", escribi贸 en su cuenta de Twitter. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario