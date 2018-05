Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El expresidente Carlos Mesa negó, una vez más, que postulará a las elecciones presidenciales de 2019 pero advirtió: "quién sabe". "Mi respuesta es clara. Le dije al país y lo hice varias veces que no seré candidato por una razón personal y de contexto". La primera, dijo anoche en el programa No Mentirás de PAT es que atraviesa "un momento extraordinario" al ser abuelo; y la segunda porque el país necesita una renovación generacional y que en la actualidad "todos tenemos presunción de culpabilidad". Además, afirmó que "parece" que el Gobierno lo invita a ser candidato presidencial. La presentadora le preguntó "¿aceptará?". El expresidente respondió "quién sabe (...) y quiere decir que yo encaro una convicción que uno debe encarar con seriedad y que es una decisión de vida, de plantearle a Bolivia la necesidad de una renovación". Corrupción en el Gobierno El vocero de la causa marítima añadió que se judicializó la política y que no se investigan hechos irregulares en el actual Gobierno. Dijo que se entró en "una lógica que quienes están investigando la corrupción, están encubriendo tus propios actos de corrupción. No me refiero a personas en concreto. Tenemos una lista interminable de actos de corrupción que se producen en el gobierno de Evo Morales, no se investigan con esta diligencia de las comisiones mixtas de un Congreso que, además, con dos tercios de votos a favor y esos van a conducir su resultado", dijo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario