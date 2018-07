Carlos Mesa siente que está cerca del juicio por Quiborax

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear El expresidente Carlos Mesa dijo este miércoles que tras la interpelación con voto de confianza de la Asamblea Legislativa a los ministros de Justicia Héctor Arce y de Minería César Navarro por el caso Quiborax, está cerca de enfrentar el juicio de responsabilidades a denuncia de la Procuraduría General del Estado. "Más que una interpelación esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación contra Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá, si el Fiscal General del Estado decide abrir una acusación el 9 de julio", manifestó Mesa al término de la interpelación. Mesa fue responsabilizado por el pago de 42,6 millones de dólares que el Estado, através del Procurador Pablo Menacho y de Mineria, Cesar Navarro, negoció y canceló a la empresa chilena Quiborax, por concepto de indemnización Manifestó que ha tenido la terrible sensación de que en la Asamblea se ha producido un acto de autocomplacencia, es decir, que se reúnen parlamentarios del oficialismo para nominalmente hacer una interpelación y permitirle a dos ministros que den sus argumentos. OFICIALISMO OLVIDÓ INTERPELACIÓN OPOSITORA Le llama la atención que la directiva de la Asamblea Legislativa haya priorizado una interpelación planteada por diputados del oficialismo, sin tomar en cuenta que ya antes la oposición planteó similar acto con el mismo tema y no tuvo una respuesta acelerada. La semana pasada el presidente del Senado Nacional José Alberto Gonzales anunció el inicio de receso parlamentario a partir de este lunes, pero a último momento el MAS revisó la decisión, aduciendo que tenía una interpelación pendiente que se verificó este miércoles. "Por alguna razón que no comprendo, las autoridades que manejan la Asamblea le han dado prioridad a la interpelación del oficialismo, cuando la oposición planteó una interpelación previa. Al final de la sesión, el supuesto momento de preguntas de los interpelantes, fue un acto de aplausos, de complacencia, de respaldo y de ratificación de todo lo que los ministros habían dicho", manifestó. Relató que fue tan extraordinaria la sesión que en menos de 10 segundos, los diputados del oficialismo levantan la mano para que pedir la orden pura y simple y en otros 10 segundos aprueban plenamente el informe y ratifican su confianza en los dos ministros. ARCE Y NAVARRO OMITIERON INFORMACIÓN CLAVE Aseguró que de interpelación no tuvo nada, sino una ratificación de la acusación en contra de Carlos Mesa, manipulada por el oficialismo y una ocasión donde los ministros omitieron documentos fundamentales que explican los motivos de la reversión y omitieron acciones propias que llevaron de manera irregular la defensa del Estado. Mesa señaló que los dos ministros olvidaron explicar puntos claves sobre la mala defensa de parte del Estado. El primer elemento es que en ningún momento mencionan que la Superintendencia de Minas, en octubre de 2004, estableció la nulidad de las concesiones otorgadas a Non Metallic Minerals (NMM) por vicios de procedimiento. Indicó que este argumento no fue utilizado para la defensa boliviana durante el proceso de arbitraje. El segundo aspecto que no mencionaron los ministros, - agrega Mesa - es que cuando habla de los considerandos del decreto del presidente Rodríguez Veltzé, el tercer considerando establece que la decisión de anular las concesiones de NMM, hechas por la Superintendencia, causa estado y tiene plena vigencia. Un tercer aspecto - continúa en sus declaracones a la prensa - que el Ministro de Justicia se saltó muy rápidamente la justificación para decir por qué no acordaron 3 millones de dólares y pagaron 42 millones, y dice que no podían aceptar los 3 millones porque hubiera sido cometer un delito aceptar una transacción sobre un documento falso. Una cuarta observación es que el Subprocurador Pablo Menacho le dice a Hector Arce, que se han producido acusaciones muy claras, formales, por parte de Quiborax, de que Bolivia está manejando desde su Poder Ejecutivo acciones que corresponden al Poder Judicial, lo que demuestra que el gobierno de Bolivia manipula a su antojo el Poder Judicial y eso puede ser extraordinariamente negativo para el fallo final de la nulidad o no nulidad, menciona Mesa citando el informe de Menacho. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario