Chile espera mejor relación con Huanacuni

Agrandar la foto + Twittear El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, declaró en la víspera que espera que con Fernando Huanacuni como canciller de Bolivia se pueda mejorar las relaciones, aunque no guarda "ninguna esperanza" de que eso pase. "Yo esperaría que mejoren, pero ya estamos acostumbrados a las agresiones verbales por parte del propio Presidente de Bolivia y por parte del gobierno así que en realidad yo esperaría un mejor clima, pero no me hago ninguna esperanza", indicó el jefe de la diplomacia chilena, según el periódico La Tercera.

Sus declaraciones se dieron a su llegada a la República Dominicana, donde participará de la V Cumbre de la CELAC, donde también se encuentra el presidente Evo Morales.

Huanacuni fue designado como nuevo ministro de relaciones exteriores el pasado 23 de enero y ayer tomó posesión de la Cancillería de manos de la autoridad saliente, David Choquehuanca.

El nuevo canciller ingresa en una etapa en que Bolivia y Chile enfrentan dos proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la demanda marítima y las aguas del Silala.

Hoy, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó como "irrelevantes" las declaraciones vertidas por Muñoz, respecto de que ese país defenderá su soberanía respecto a la demanda boliviana. También dijo que las carreteras fronterizas con Bolivia parecen "del quinto mundo".

"Sobre las declaraciones del canciller, no hay nada que decir, son irrelevantes, a veces me pregunta de declaraciones de opositores, qué voy a comentar de las cosas que a veces dicen, que son irrelevantes", expresó el Vicepresidente en conferencia de prensa, reportó ANF.

Luego añadió que las afirmaciones de Muñoz son "insustanciales" y citó una frase de Hegel para respaldar su opinión: "Vienen de la nada, atraviesan la nada, llegan a la nada".

Muñoz dijo el martes, sobre la posesión del nuevo canciller boliviano Fernando Huanacuni, que: "tendré que esperar a escucharlo, pero las posiciones están claras, al menos la de Chile. Primero, defender nuestra soberanía respecto a la demanda marítima y trabajar para demostrarle a la Corte en el caso de la demanda de Chile contra Bolivia en el caso del río Silala que esas son aguas internacionales y que corresponde un uso racional y equitativo".