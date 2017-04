Choque revela que Quintana le instruyó ir a la casa de Zapata

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia, reveló ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz que en febrero de 2016 fue a la casa de Gabriela Zapata por instrucción del entonces ministro Juan Ramón Quintana.

La declaración de Choque surgió luego de que Fernando Cortez, el asesor legal de la empresa china CAMC, y primer abogado de Zapata, informara al tribunal -en calidad de testigo de descargo- que vio en dos oportunidades a Choque en casa de Gabriela, ubicada en La Rinconada, zona residencial de la ciudad de La Paz.

"¿Conoce usted a la señora Cristina Choque?", preguntó el juez al testigo de Zapata, quien inmediatamente respondió: "La conozco de vista por este proceso, pero la vi una o dos veces en la casa de la señora Zapata".

Ante la declaración, Choque, por intermedio de su abogada, solicitó la palabra y reveló: "Yo fui a la casa de la señora Gabriela Zapata en el mes de febrero (de 2016) por instrucción superior de la autoridad. ¡Eso quiero que esté claro!", dijo.

"Quién es la autoridad superior?", replicó el juez. "Es el exministro Juan Ramón Quintana", dijo Choque, quien está detenida desde el 26 de febrero de 2016 en el Centro de Orientación de Mujeres de Obrajes.

Choque fue a casa de Zapata entre el 4 y 5 de febrero de 2016, luego de que Carlos Valverde denunciara que el Gobierno adjudicó millonarios contratos a CAMC, firma en la que Gabriela era gerente comercial.

Después, Zapata confirmó que Choque la visitó el 4 de febrero. "En esa oportunidad me dijo: 'Vamos, tienes que aclarar esta situación'", relató la expareja de Morales y agregó que no develó las cosas a su tiempo por "un mal consejo" de su entonces abogado Wálter Zuleta, ahora prófugo.

Durante el proceso de investigación también salió a luz el nombre del exministro de la Presidencia. En marzo de 2016, Zapata afirmó que Quintana "ha armado todo" y que en su momento presentaría las pruebas para demostrar su acusación. Dos meses después, Choque denunció que "el ministro Quintana armó todo". Agregó: "Desde el día que me llamó a su oficina tras el referéndum para anunciarme que me procesaría en base a libros que, supuestamente, mostraban una gran cantidad de ingresos de Gabriela Zapata a mi oficina desde el año 2011 hasta mediados de 2014".

Orden de aprehensión

El juicio del caso Zapata se reanudará el martes con la declaración de los testigos de Zapata. Entre ellos están los ministros de Minería, César Navarro, de Obras Públicas, Milton Claros, y el exgolero de la Selección boliviana Leo Fernández.

El presidente del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción, el juez Iván Perales, explicó que el Código de Procedimiento Penal señala que hay una compulsión para que cualquier testigo convocado se presente ante el tribunal. "(De no presentarse), como última instancia se emite mandamientos de aprehensión para que se presente ante el tribunal. Eso es para cualquier testigo". El caso Zapata Acusación El julio de 2016, la Fiscalía presentó la acusación contra Gabriela Zapata, Cristina Choque, Jimmy Morales, los dos últimos exfuncionarios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. También se sindicó a Marvin Ramírez, Ricardo Alegría y a Wálter Zuleta.

La comisión de fiscales formuló la acusación contra Zapata por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos. Detenidos Por este caso guardan detención preventiva: Zapata, Choque, Ramírez, Alegría y Morales.