Cámara de Diputados aprueba la abrogación del Código Penal

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear En medio de un debate que duró más de 11 horas, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley corta que da luz verde a la abrogación del Código del Sistema Penal. Ahora la norma debe ser sancionada por el Senado. La anulación de esta norma responde al pedido que hizo el presidente Evo Morales el pasado domingo, luego de que se generará una serie de conflictos de diversas organizaciones sociales, entre médicos, choferes y otros que criticaron y observaron la ley. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, remarcó que la norma tuvo que ser abrogada a pedido del mandatario y aseguró que hubo diputados que emprendieron campañas a través de las redes sociales para "destruir" el Código Penal que fue construido en un periodo de tres años. "A la gran mayoría de la oposición no le costó ni cinco minutos de su vida tratar ni medio artículo del Código Penal, mientras nosotros nos quemábamos las pestañas trabajando, ellos salían a tomar café, a pasear o construían mentiras sobre el Código que luego colgaron en las redes sociales. Construyeron estrategias para golpear el Código, al Presidente, pero se equivocaron", afirmó. En la sesión para abrogar esta norma que inició a las 16:00 del martes, terminó alrededor de las 04:00 de esta madrugada, los oficialistas intentaron defender el Código Penal y evitar su abrogación, pero al final tuvieron que ceder y anular la norma. Sin embrago, cuestionaron y reprocharon a la oposición por difundir "mentiras" e incentivar el rechazo a dicha ley. Montaño nombró a varios políticos de la oposición a quiénes culpó de haber construido falsedades en contra del Código Penal y también reprochó que la derecha se esconda en las movilizaciones que se registraron en los pasados días en contra de la norma. "Ahora tendrán la responsabilidad de dar explicaciones a la gente cuando se suspendan audiencias, cuando sean víctimas de cobros irregulares en los juicios o cuando sigan en las cárceles por retardación de justicia. La gente sabe que ustedes (la oposición) no aportaron nada durante un año", indicó en la sesión, a tiempo de reiterar que por la unidad del país, se decidió su abrogación.

