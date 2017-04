Comisión relega a iglesias del debate sobre el aborto

Agrandar la foto + Twittear En la comisión mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional se anunció que no convocará a los representantes de las iglesias para debatir sobre el artículo 157 del proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal, que amplía las causales para admitir el aborto en casos de violación, situación de pobreza y estudio. La posición surgió durante la audiencia pública que se realizó ayer en La Paz para escuchar a un sector de la sociedad que se opone al aborto.



Durante la audiencia, la presidenta de la comisión, Susana Rivero, sentenció: "Sabemos que es un tema religioso y moralmente muy difícil. Sabemos que es un tema delicado, en términos de creencias, lo sabemos, pero aquí no vamos a hablar de esos temas", y señaló que la discusión que se realizará "será técnica y legal".



La senadora oficialista Adriana Salvatierra, vocera del MAS en este tema, dijo que "en esta reunión asistió un representante de la Iglesia católica, que es parte del colectivo Por la Vida, al que recibimos, y que agrupa a un conjunto de organizaciones a escala nacional".

Salvatierra señaló que dentro de este colectivo está la Iglesia católica, con lo que se atendió a toda la plataforma.



Ante la consulta si es que no se abría la posibilidad de hacer otras audiencias para escuchar a representaciones de la Iglesia católica y de las protestantes, Salvatierra afirmó que fueron enviadas invitaciones a las plataformas que aglutinan a la Iglesia y a otras instituciones de carácter religiosas y otras de la sociedad civil.



El director de la Plataforma por la Vida, Víctor Hugo Valda, aclaró que es una iniciativa civil ciudadana y que no tienen vinculación religiosa. "No es verdad que la Iglesia católica institucional esté incluida. Representamos a más de 200 instituciones a escala nacional", aseveró Valda.



La abogada Susana Inch, asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, calificó como "un absurdo" la posición del legislativo. "Se supone que estamos en un estado democrático que debe escuchar a todos, no es así. La comisión desestimó una posición en defensa de la vida a partir de calificarla como intransigencia religiosa", dijo.

Hoy por la mañana la comisión escuchará a los sectores que están a favor de que se incluya el artículo Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario