Conade descarta el paro indefinido y apunta a cuidar el voto

Agrandar la foto + Twittear El Comit√© Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) descart√≥ que se realice un paro indefinido, cuyo inicio se hab√≠a anunciado para el 10 de octubre. El exdefensor del pueblo, Rolando Villena, que forma parte de la dirigencia de este organismo, reconoci√≥ este jueves en La Paz que "las condiciones materiales no est√°n dadas" para que se aplique una medida de esta naturaleza. "Nosotros hemos sido muy claros como Conade,¬†este tema (el paro indefinido)¬†definitivamente no va a continuar", dijo Villena en declaraciones a medios de comunicaci√≥n. Este s√°bado las plataformas ciudadanas y organizaciones que componen el Conade se reunir√°n en un nuevo congreso que analizar√° que actividades se realizar√°n para el 10 de octubre, fecha en la que se celebra el D√≠a de la Democracia. Adem√°s, se tratar√°n¬†los mecanismos que apuntan a controlar que el voto sea respetado durante las elecciones generales. Villena explic√≥ que se coordinar√° con instituciones en todo el pa√≠s para que se logre tener presencia en la mayor cantidad de mesas posibles "de modo tal que el control del voto, la toma de fotograf√≠as, para que el registro inmediato del elector que ha ido a dar su voto no pueda sufrir alteraci√≥n alguna", dijo el exdefensor. Otro tema que se analizar√° en el encuentro del Conade es el mecanismo que utilizar√°n para ir adelante en el juicio de responsabilidades que impulsar√°n en contra de Evo Morales por los incendios que a√ļn afectan a la Chiquitania. Reacci√≥n del MAS El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS),Lino C√°rdenas, afirm√≥ el jueves que el Comit√© Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) demuestra con la suspensi√≥n de la medida que no tiene poder de convocatoria.



"Fracasaron en su medida antidemocr√°tica, se dieron cuenta que Bolivia es un pa√≠s democr√°tico, se dieron cuenta que Bolivia no va perder ese derecho de ir a elegir. Entiendo que ellos comprendieron que Bolivia no est√° con ellos, que no participa de esta serie de movilizaciones", dijo a los periodistas.