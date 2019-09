Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente del Comit√© Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, env√≠o cartas al Ministerio de Gobierno, al Comando Departamental de la Polic√≠a y al Ministerio P√ļblico para que¬†intervengan e impidan el ingreso de la marcha de campesinos¬†que se dirige rumbo a la capital cruce√Īa, y que tiene programado su llegada para este viernes. En las misivas¬†se exige garant√≠as para que la movilizaci√≥n no provoque actos de violencia¬†ya que consideran que se han hecho p√ļblicas las "amenazas" de las personas que promueven esta protesta. "Por informaci√≥n que nos han hecho llegar tenemos conocimiento que dichas personas vienen con palos y machetes y la plena intenci√≥n de causar zozobra y confrontaci√≥n entre los bolivianos", se√Īala parte de una de las cartas. Camacho¬†pide que¬†las autoridades intervengan para evitar el ingreso de la marcha¬†y adelanta que √©l, como l√≠der c√≠vico,¬†llegar√° hasta la avenida Virgen de Cotoca para dialogar con los dirigentes campesinos y persuadirlos de continuar con la movilizaci√≥n, pero asegura que urge que sea acompa√Īado por la Polic√≠a y la Fiscal√≠a. Tambi√©n advierte, en las cartas, que de no haber una intervenci√≥n efectiva de los responsables de hacer cumplir la ley "cualquier situaci√≥n de violencia que se genere de parte de estas personas en contra nuestra y de quienes asumiremos la defensa de nuestro pueblo¬†ser√° de √ļnica y exclusiva responsabilidad"¬†de las autoridades competentes. La marcha de la Federaci√≥n Sindical √önica de Trabajadores Campesinos, Ind√≠genas y Originarios que exige que se anule la ley departamental de pausa ambiental parti√≥ este jueves de Pail√≥n.¬†El sector asegura que no fue tomado en cuenta para elaborar la normativa, que proh√≠be nuevos asentamientos y otras actividades en las √°reas que fueron afectadas por los incendios forestales en el departamento. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario